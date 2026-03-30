El precio de la PS5 aumenta a nivel global: cuánto costaría comprarla en Perú

En Estados Unidos, la edición estándar de la PlayStation 5 pasará a costar USD 649,99. (Composición Infobae: blog.latam.playstation.com)

La firma japonesa anunció oficialmente un incremento en el costo de sus principales consolas de última generación, incluyendo la PlayStation 5, la PlayStation 5 Pro y la PlayStation Portal. El ajuste, que responde a “continuas presiones” del contexto económico global, impactará a los usuarios de todo el planeta, aunque los montos finales varían según la región.

Subida global de precios en PlayStation: detalles y justificación de Sony

El anuncio fue realizado por Sony a través de su blog oficial, donde la compañía explicó que, tras una evaluación exhaustiva del mercado, la medida era necesaria “para seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo”.

Según detalla EuropaPress, en Europa el aumento ronda los 100 euros, lo que equivale aproximadamente a 400 soles para el mercado peruano.

La PS5 se caracteriza principalmente por su SSD de ultra-alta velocidad que elimina tiempos de carga, gráficos de vanguardia con soporte para Ray Tracing y resolución 4K a 120 fps. PS5

En Estados Unidos, la edición estándar de la PlayStation 5 pasará a costar USD 649,99, la versión digital alcanzará los USD 599,99 y la PS5 Pro subirá hasta los USD 899,99. Específicamente para la versión Pro, el ajuste representa un alza de 150 dólares, en contraste con los 100 dólares de las demás ediciones.

Cabe señalar que Sony precisó que estos nuevos precios entrarán en vigor a partir del 2 de abril de 2026 y que el incremento puede variar según el territorio.

Impacto del alza de precios en Perú: previsiones y antecedentes

En el caso peruano, la PlayStation 5 Pro ya aparece listada por S/3.999 en el sitio web de Sony. Con el nuevo incremento, podría acercarse a los 5 mil soles, sin considerar posibles costos adicionales o la influencia de promociones y tipos de cambio.

La firma japonesa anunció oficialmente un incremento en el costo de sus principales consolas de última generación. (AP Foto/Eugene Hoshiko)

En otras plataformas digitales, la PlayStation 5 básica se ofrece actualmente alrededor de S/2.500, pero este valor también variará después del 2 de abril.

EuropaPress recuerda que no es la primera vez que Sony ajusta al alza el precio de sus consolas de última generación. En abril del año pasado, la compañía ya había aplicado una subida de unos 50 euros (aproximadamente 200 soles).

Este nuevo ajuste se produce en un contexto de crisis de escasez de memoria y almacenamiento, factores que habrían influido de manera directa en el aumento de los costos de producción.

La PS5 fue lanzada oficialmente el 12 de noviembre de 2020 en países seleccionados como Estados Unidos, Japón, México, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. SONY

Sony reafirma su compromiso con la innovación en videojuegos, pero advierte que las condiciones económicas globales hacen inevitable este reajuste de precios en su catálogo estrella.

Sony suspende tarjetas de memoria debido a la escasez global de discos SSD

Sony ha decidido suspender de forma temporal los pedidos de la mayoría de sus tarjetas de memoria en Japón, abarcando tanto productos dirigidos a profesionales de la fotografía como opciones para el público general. Esta medida, que afecta a distribuidores y clientes de la Sony Store, responde a la persistente crisis de semiconductores, con especial incidencia en la disponibilidad de memoria NAND.

La compañía explicó que, por ahora, no puede garantizar el suministro ni ofrecer una fecha para retomar las ventas, y tampoco ha precisado qué proveedor o componente está detrás del problema. Todo indica que la creciente demanda de memoria NAND, impulsada por la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos, es la causa principal de este bloqueo.

La suspensión en Japón cubre una amplia gama de tarjetas CFexpress (Type A y B) y modelos SDXC y SDHC de alto rendimiento, así como otras variantes más asequibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

La suspensión incluye una amplia variedad de tarjetas CFexpress (tanto Type A como Type B) y modelos SDXC y SDHC de alto rendimiento, así como versiones más económicas. La decisión de Sony de optar por congelar pedidos, en lugar de subir precios o extender los plazos de entrega, evidencia la gravedad de la situación actual.

En el sector tecnológico se reconoce que la presión sobre la RAM y la NAND podría continuar complicando el panorama para varias empresas durante 2026, indicando que el problema va mucho más allá de una simple falta puntual de inventario.