Cuarta temporada de From en Universal +: fecha de estreno y sinopsis

La cuarta temporada de From llega a Universal+ con nuevos episodios cargados de suspense y terror. (Universal+)

La espera terminó para los fanáticos del terror: Universal+ y Universal Premiere el estreno en Latinoamérica de la cuarta temporada de From para el próximo 20 de abril. La serie, creada por John Griffin y producida por figuras detrás de éxitos como Lost y Game of Thrones, regresa con nuevos episodios que exploran los límites de la esperanza y el terror en un pueblo sin escape, acechado por fuerzas demoníacas.

El regreso de un pueblo sin salida y su sheriff

From narra la historia de un pequeño pueblo que atrapa a todo aquel que llega y del que, hasta ahora, nadie ha logrado salir. Las noches, marcadas por el miedo, obligan a los habitantes a resguardarse, pues criaturas sobrenaturales acechan con apariencias engañosas. El sheriff Boyd Stevens, interpretado por Harold Perrineau (Lost, Sons of Anarchy), encabeza la lucha diaria por la supervivencia, enfrentando enemigos cada vez más letales y misterios sin resolver.

La serie destaca por sus secuencias de suspense y terror, que incluso han captado la atención de Stephen King.

El sheriff Boyd afronta su mayor crisis, poniendo en juego el destino de todo el pueblo atrapado. (Universal+)

Un final de temporada que dejó todo en suspenso

La tercera temporada concluyó con un episodio cargado de tensión y sacrificios. Boyd, en un intento desesperado por salvar a Fatima, se enfrentó al renacimiento de una de las criaturas más peligrosas del pueblo, planteando una duda central para la nueva entrega: ¿Existe alguna forma de vencer al mal que los tiene atrapados?

Mientras tanto, Tabitha (Catalina Sandino Moreno) descubrió la verdad detrás de su conexión con el pueblo, lo que supuso un alto costo personal y familiar para los Matthews, una de las familias protagonistas.

John Griffin, creador de la serie, anticipó que el cierre de la tercera entrega marca “el final del comienzo” y que la cuarta temporada representa un nuevo viaje: “La pregunta es si llevará a nuestros personajes a casa o más profundamente a esta pesadilla implacable”, explicó Griffin a Forbes.

La serie se caracteriza por la aparición de entes sobrenaturales. (Unviersal+)

Qué pasará en la nueva temporada

La nueva entrega de From se presenta con varios ejes de tensión y misterio:

El liderazgo de Boyd bajo amenaza: El sheriff se muestra agotado y frustrado, lo que genera preocupación sobre el futuro del pueblo si llega a caer. El teaser de la temporada advierte que “el conocimiento tiene un precio”, anticipando decisiones difíciles para el líder.

El regreso de enemigos imbatibles: El renacimiento de la criatura conocida como Smiley lleva la desesperación a su punto máximo. Los habitantes deben preguntarse si existe alguna esperanza real de derrotar a estos seres y escapar del pueblo.

División y nuevos villanos: El grupo de residentes se fragmenta ante la creciente presión y la aparición del “Hombre del Traje Amarillo”, un personaje que amenaza con tomar el control y profundizar la crisis.

Tabitha y la familia Matthews enfrentarán las consecuencias de un doloroso sacrificio revelado en la temporada anterior. (Universal+)

Elenco de From, cuarta temporada

La cuarta temporada mantiene a Harold Perrineau como protagonista, acompañado por un elenco que incluye a Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy y Samantha Brown. Las relaciones entre los personajes, la tensión psicológica y la amenaza constante de las criaturas marcan el ritmo de la nueva entrega.