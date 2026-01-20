Ted: La Serie Temporada 2 de Universal+ está lista: fecha de estreno, sinopsis y más en Google

Ted regresa con nuevos episodios que exploran la transición de la adolescencia a la adultez a través del humor ácido. (Universal+)

La esperada segunda temporada de ‘Ted: la serie’ se estrenará el 6 de marzo de 2026 en Universal+, con el objetivo de seguir siendo una de las comedias más vistas del streaming. En esta nueva entrega, el irreverente oso Ted regresa a la pantalla acompañado de John Bennett en su último año de escuela, en un contexto donde las fronteras entre la adolescencia y la madurez se difuminan a través del humor ácido y situaciones incómodas.

La narrativa de la serie mantiene el tono provocador que caracterizó a la primera temporada y apuesta por una combinación de conflictos familiares, enredos cotidianos y diálogos cargados de ironía. Seth MacFarlane, productor ejecutivo y responsable de la voz de Ted, encabeza el equipo creativo junto a Paul Corrigan y Brad Walsh, quienes actúan como guionistas y co-showrunners.

La nueva temporada sitúa a Ted como el motor de los momentos más incómodos y de las decisiones menos prudentes, convirtiendo la vida de John Bennett en una sucesión de aprendizajes, risas y enfrentamientos con la realidad. La plataforma busca consolidar la serie como una de sus comedias insignia, al profundizar en la sátira sobre la madurez forzada y las relaciones familiares.

Seth MacFarlane lidera el equipo creativo y sigue dando voz al irreverente oso protagonista de la serie. (Universal+)

La plataforma ha invitado a los espectadores a repasar la primera entrega mientras aguardan el estreno de los nuevos episodios. La segunda temporada ampliará el universo de los personajes y profundizará en los vínculos entre los protagonistas, apostando por una combinación de nostalgia, comedia sin filtros y una mirada mordaz sobre el paso a la adultez.

En una declaración conjunta difundida por la plataforma Peacock, Seth MacFarlane, Paul Corrigan y Brad Walsh expresaron: “Hemos hecho una segunda temporada de nuestro programa Ted. Nos emociona compartirlos con ustedes. Los episodios representan el arduo trabajo de nuestros compañeros guionistas, talentosos actores y talentoso equipo, incluyendo al equipo de efectos visuales que da vida al personaje de Ted de forma tan convincente”.

“Esperamos que disfruten de estos ocho episodios, un tanto picantes y conmovedores, sobre un joven, su osito de peluche parlante y su familia disfuncional. Si la serie no les convence, una buena manera de animarnos es dejar todos los episodios reproduciéndose hasta el final en varios dispositivos de la casa. Eso nos lo demostrará”, agregaron.

La segunda temporada profundiza en los vínculos familiares y los enredos cotidianos de John Bennett y Ted. (Universal+)

La primera temporada, estrenada el 11 de enero de 2024, se consolidó como la producción original más vista de Universal+ y ocupó el primer lugar entre las comedias originales en streaming en Estados Unidos durante más de dos meses. Además, la serie logró un impacto internacional al convertirse en el mayor lanzamiento de comedia estadounidense en el Reino Unido en 15 años.

Por su parte, Peacock anunció que expandirá el universo de la franquicia con Ted: la serie animada (título provisional), que retomará la historia donde la dejaron las películas y contará con la participación de Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Jessica Barth, Kyle Mooney y Liz Richman en las voces principales, junto al propio MacFarlane.

Más lanzamientos en enero de 2026

Universal+ suma otro estreno destacado para enero de 2026 con el lanzamiento de la primera temporada de The Rainmaker, disponible en toda Latinoamérica desde el 30 de enero. Basada en la novela de John Grisham, la serie sigue a Rudy Baylor, un joven abogado recién graduado, que se enfrenta en los tribunales a Leo Drummond y a viejos vínculos personales, mientras investiga una serie de conspiraciones ligadas a la muerte del hijo de su cliente.

Universal+ también estrenará en enero de 2026 la serie legal The Rainmaker, basada en la novela de John Grisham y protagonizada por Milo Callaghan y John Slattery. (Universal+)

El elenco incluye a Milo Callaghan, John Slattery, Lana Parrilla, Madison Iseman, P.J. Byrne, Dan Fogler, Wade Briggs y Robyn Cara.

Producida por Lionsgate Television y Blumhouse Television con Michael Seitzman como showrunner, The Rainmaker explora un universo legal donde los personajes enfrentan dilemas morales y desafíos personales, ampliando la profundidad de la historia que ya había sido llevada al cine por Francis Ford Coppola.

El enfoque de la serie combina el drama judicial, el romance y la evolución de sus protagonistas, y estará disponible en los canales premium de UNIVERSAL+ a través de los principales proveedores de TV paga en la región.