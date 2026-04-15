¿Vale la pena usar una VPN en el iPhone? Pros, contras y lo que debes saber

Al activar una VPN en el iPhone, el tráfico de datos deja de viajar de forma directa entre el dispositivo y la web o app de destino. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Vale la pena utilizar una VPN en el iPhone? Esta es una pregunta cada vez más común entre los usuarios interesados en privacidad y seguridad, pero también en la experiencia de navegación diaria. Activar una VPN en el dispositivo de Apple puede ofrecer ventajas claras, aunque también trae consigo efectos secundarios que conviene conocer antes de tomar una decisión.

Las conexiones no siempre se comportan igual, y hay matices en velocidad, localización y acceso a ciertos servicios digitales.

Cómo cambia la conexión del iPhone al usar una VPN

Al activar una VPN en el iPhone, el tráfico de datos deja de viajar de forma directa entre el dispositivo y la web o app de destino. En su lugar, toda la información pasa primero por un servidor intermedio, gestionado por el proveedor de VPN.

Activar una VPN en el dispositivo de Apple puede ofrecer ventajas claras. REUTERS/Priyanshu Singh

Este paso adicional cifra los datos y los protege de miradas ajenas, aportando una capa extra de privacidad. Por este motivo, ni el operador de telefonía ni quienes comparten la red Wi-Fi pueden ver los detalles de la navegación.

Este sistema, aunque pensado para salvaguardar la privacidad del usuario, también introduce cambios prácticos en el comportamiento de las webs y aplicaciones. No siempre supone un inconveniente y, en muchos casos, es la principal razón para elegir una VPN. Sin embargo, es importante saber que el funcionamiento de ciertos servicios puede variar respecto a una conexión convencional.

Impacto de la VPN en la velocidad de navegación del iPhone

Uno de los efectos más notorios al emplear una VPN es la reducción de velocidad respecto a la conexión original. Cada vez que se añade un servidor intermediario, se incrementa la latencia y puede producirse una disminución en los megabits por segundo que realmente llegan al usuario.

Las VPN gratuitas suelen mostrar una latencia más alta y caídas mayores en la velocidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Así, aunque la red de origen proporcione, por ejemplo, 600 Mbps, es habitual recibir una cifra inferior, como 400 Mbps.

Las VPN gratuitas suelen mostrar una latencia más alta y caídas mayores en la velocidad. No obstante, los servicios de pago, como NordVPN, Surfshark o CyberGhost, han mejorado mucho en este aspecto y ofrecen un rendimiento cercano al que se obtendría sin intermediarios. La diferencia exacta depende tanto del proveedor como de la distancia respecto al servidor seleccionado.

Efectos sobre la ubicación digital y acceso a servicios

Al conectarse a través de una VPN, la dirección IP del iPhone pasa a reflejar la ubicación del servidor elegido y no la del usuario real. Esto tiene consecuencias directas sobre cómo las webs y aplicaciones interpretan la procedencia de la conexión.

Algunas VPN de calidad incluyen una función de seguridad llamada Kill Switch. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, es posible acceder a contenido exclusivo de otras regiones en plataformas de streaming cambiando el país virtual desde el que se navega.

No obstante, esta alteración también puede generar problemas. Algunos servicios, como aplicaciones bancarias o páginas web que requieren conexión desde una ubicación concreta, pueden denegar el acceso si detectan que la IP no corresponde al país real del usuario. Por este motivo, elegir la localización del servidor es un detalle esencial para evitar restricciones inesperadas.

Seguridad en redes Wi-Fi públicas mediante VPN en iPhone

Uno de los principales argumentos a favor de usar una VPN es la protección adicional que ofrece en redes Wi-Fi abiertas. Al cifrar el tráfico, se impide que otros usuarios conectados a la misma red puedan interceptar datos personales o credenciales sensibles.

Es importante no caer en la falsa creencia de que una VPN convierte el iPhone en un dispositivo invulnerable. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Esto resulta especialmente útil al acceder al banco o sincronizar aplicaciones de contraseñas en la nube desde cafeterías, aeropuertos u hoteles.

Al encapsular la información en un “túnel” seguro hasta el servidor de la VPN, se minimizan los riesgos de ataques o robos de datos en entornos poco confiables. La seguridad no depende de la red Wi-Fi utilizada, sino del proceso de cifrado que ejecuta la VPN en cada conexión.

Consumo de batería en el iPhone al utilizar VPN

Mantener una VPN activa requiere un trabajo adicional por parte del dispositivo, gestionando el cifrado y envío constante de datos. Como resultado, el iPhone puede experimentar un consumo de batería ligeramente superior, aunque no suele ser un incremento significativo.

Según la experiencia recopilada por Applesfera, la diferencia rara vez supera el 5-10% y depende en gran medida del uso que se haga del móvil.

Una VPN, o Red Privada Virtual, funciona como un mecanismo de protección que establece un canal cifrado y seguro entre el dispositivo del usuario y la red de internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Limitaciones y peligros de usar VPN en iPhone, según Gemini

El uso de VPN en el iPhone puede complicar el acceso a servicios populares como aplicaciones bancarias o plataformas de streaming, entre ellas Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video. Estas empresas dedican recursos a identificar y bloquear conexiones provenientes de direcciones IP asociadas a VPN, lo que obliga a los usuarios a desactivar la VPN para poder ver contenido o consultar información bancaria.

Algunas VPN de calidad incluyen una función de seguridad llamada Kill Switch. Esta característica bloquea todo el tráfico de internet en el iPhone si se pierde la conexión con el servidor VPN, con el fin de evitar filtraciones de datos. Si la conexión al servidor es inestable, este corte total de acceso puede resultar frustrante y afectar la experiencia de uso.

Las VPN realmente seguras y rápidas implican un costo, ya que requieren una infraestructura de servidores robusta a nivel mundial. Por lo general, se accede a estos servicios mediante suscripciones mensuales o anuales.

El uso de VPN en el iPhone puede complicar el acceso a servicios populares como aplicaciones bancarias o plataformas de streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según Gemini, las opciones gratuitas, por el contrario, suelen financiarse recopilando y vendiendo información sobre los hábitos de navegación de los usuarios, lo que representa un riesgo grave para la privacidad.

Es importante no caer en la falsa creencia de que una VPN convierte el iPhone en un dispositivo invulnerable. Esta herramienta no sustituye a un antivirus ni protege frente a archivos maliciosos, perfiles de configuración sospechosos o intentos de phishing donde el usuario comparte voluntariamente sus contraseñas.