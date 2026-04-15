Tecno

La Universidad Austral ofrece su séptima edición de su diplomatura en Data Governance y privacidad

El lanzamiento del programa está dirigido a profesionales interesados en la gestión de datos. Ofrece capacitación práctica y conceptual reconocida en América Latina y Europa

Guardar
Imagen ilustrativa generada por IA
Existen más de 4 millones de vacantes abiertas en ciberseguridad a nivel global, según el Centro de Estudios en Ciberseguridad y Datos (CECyD) de la Universidad Austral (Imagen Ilustrativa Infobae / Gemini)

La Universidad Austral anunció la séptima edición de su Diplomatura en Data Governance & Privacy, dirigida a profesionales que buscan especializarse en protección de datos y privacidad. Desde su inicio en 2020, el programa ha formado a más de 500 egresados, quienes hoy ocupan puestos clave en organizaciones de América Latina y Europa.

La Diplomatura, que comenzará el 13 de abril de 2026, se consolidó como una referencia en la región. El programa suma 85 horas de formación intensiva y se distingue por su enfoque práctico y conceptual. Según la universidad, el 70% de los egresados alcanzaron mejoras salariales o ascensos dentro de los seis meses posteriores a su graduación.

El curso está dirigido por Daniel Monastersky y Facundo Malaureille, ambos con experiencia combinada en el ámbito académico y la industria. Monastersky es abogado, referente en delitos informáticos y gestión de riesgos digitales, y ocupa cargos en organismos internacionales como la IAPP y el Antiphishing Working Group. Además, conduce el pódcast de Infobae HumanOS.

Malaureille, también abogado y Executive MBA, es cofundador de Data Governance Latam y ha asesorado a organismos gubernamentales en proyectos de digitalización y privacidad. Es vicepresidente de Argentina Cibersegura y miembro activo de la IAPP.

“Nuestros estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que desarrollan competencias prácticas que pueden aplicar de inmediato en sus organizaciones. Las empresas están compitiendo intensamente por captar talento en estas áreas”, señaló Monastersky.

Entre los diferenciales del programa se destaca la Certificación Internacional en LGPD (Ley General de Protección de Datos de Brasil), reconocida fuera del país. El respaldo de la International Association of Privacy Professionals (IAPP) y alianzas con entidades de ciberseguridad refuerzan el prestigio académico y global de la diplomatura.

La diplomatura se dicta en modalidad 100% online, con clases en vivo los martes de 18.30 a 21.00. Este formato permite la participación de profesionales de distintos países de América Latina y Europa, lo que facilita el intercambio de experiencias y perspectivas sobre los desafíos actuales en protección de datos.

Varios estudiantes de diferentes edades usan computadoras frente a pantallas con gráficos tecnológicos en un aula moderna.
Diversos estudiantes trabajan con computadoras y pantallas avanzadas en un edificio educativo moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Datos (CECyD), más del 70% de los egresados mejoró su situación laboral poco después de finalizar el programa.

En la actualidad, existen más de 4 millones de vacantes abiertas en ciberseguridad a nivel global, cifra reportada por el Centro de Estudios en Ciberseguridad y Datos (CECyD) de la Universidad Austral. Esta demanda se refleja también en áreas de gobernanza de datos y privacidad, donde la aparición y endurecimiento de legislaciones específicas en países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y México impulsa la búsqueda urgente de profesionales con formación ejecutiva en estas disciplinas.

Dentro del fraude digital, amenazas como phishing, Fraud as a Service y el uso de deepfakes, impactan especialmente en sectores bancario, fintech y comercio electrónico, constituyendo uno de los riesgos más costosos para estas industrias.

Los egresados ingresaron en áreas de compliance, ciberseguridad, marketing, recursos humanos e ingeniería. La Universidad Austral, nominada como la mejor universidad de gestión privada en Argentina, ofrece becas y planes de financiamiento para facilitar el acceso al programa.

La inscripción para la séptima edición está abierta en el sitio web de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Los cupos son limitados.

Temas Relacionados

Universidad AustralProtección de DatosCiberseguridadCertificación InternacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Windows 11 suma una novedad clave para blindar datos y mejorar la protección del sistema

Ahora el sistema mostrará información detallada antes de permitir una conexión remota

Windows 11 suma una novedad clave para blindar datos y mejorar la protección del sistema

Así es la función que evitará que pagues por más almacenamiento en tu celular y guardes más fotos gratis

La base de esta herramienta es transferir datos del teléfono al PC sin cables ni internet

Así es la función que evitará que pagues por más almacenamiento en tu celular y guardes más fotos gratis

Filtran tres nuevos juegos para PlayStation Plus Extra y Premium: llegarían en abril

Horizon Zero Dawn es uno de los posibles añadidos, pero regresa en una versión remasterizada

Filtran tres nuevos juegos para PlayStation Plus Extra y Premium: llegarían en abril

Cómo conseguir a Silicobra en Pokémon GO y evolucionarlo a Sandaconda paso a paso

Su aparición es más frecuente en zonas desérticas o de playa, aunque también puede encontrarse en otros biomas

Cómo conseguir a Silicobra en Pokémon GO y evolucionarlo a Sandaconda paso a paso

Lista completa de los líderes tecno más influyentes de 2026, según TIME: Sundar Pichai de Google, MrBeast, Dario Amodei y más

La revista destacó a estas personalidades por su innovación y el impacto de sus ideas y gestiones

Lista completa de los líderes tecno más influyentes de 2026, según TIME: Sundar Pichai de Google, MrBeast, Dario Amodei y más
DEPORTES
River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

Las vacaciones de los pilotos de F1 por el parate: clases de taekwondo, carrera de karting y la salida de Hamilton con Kim Kardashian

Boca Juniors confirmó la gravedad de la lesión que sufrió Agustín Marchesín: cuánto tiempo estará sin jugar

El polémico saque del rival de Tomás Etcheverry que definió el partido en el ATP de Barcelona

Sigue el escándalo por la relación extramatrimonial entre una periodista y un entrenador: la explosiva carta de renuncia

TELESHOW
El costado más tierno de Alex Caniggia con su hija Venezia: “Nos contamos secretos abajo de la mesa”

El costado más tierno de Alex Caniggia con su hija Venezia: “Nos contamos secretos abajo de la mesa”

Solange Abraham no pudo ingresar a “La casa de los famosos” en México: los verdaderos motivos

La original estrategia de Rocío Marengo para zanjar el debate sobre el parecido de su hijo: “¡Miren el resultado!"

Luana Fernández habló por primera vez de su vínculo con Yao Cabrera, el youtuber en prisión: “Me pagaron”

Jonatan Viale contó detalles desconocidos de la histórica pelea entre su padre y Alberto Samid: “Hay mucho mito”

INFOBAE AMÉRICA

Emprendedor salvadoreño es galardonado en Río de Janeiro en los premios 50 Top Pizza Latin America 2026

Emprendedor salvadoreño es galardonado en Río de Janeiro en los premios 50 Top Pizza Latin America 2026

Una bacteria resistente a los antibióticos se propaga silenciosamente en Estados Unidos y genera alerta

Las razones que posicionan a Colsubsidio entre las mejores empresas para trabajar en Colombia

Dos hermanos reciben 15 años de cárcel por delitos contra menores en Panamá

Leandro Erlich sorprende en la Toscana con una obra de arte efímero hecha de arena bajo un puente medieval