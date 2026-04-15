La Universidad Austral ofrece su séptima edición de su diplomatura en Data Governance y privacidad

Existen más de 4 millones de vacantes abiertas en ciberseguridad a nivel global, según el Centro de Estudios en Ciberseguridad y Datos (CECyD) de la Universidad Austral (Imagen Ilustrativa Infobae / Gemini)

La Universidad Austral anunció la séptima edición de su Diplomatura en Data Governance & Privacy, dirigida a profesionales que buscan especializarse en protección de datos y privacidad. Desde su inicio en 2020, el programa ha formado a más de 500 egresados, quienes hoy ocupan puestos clave en organizaciones de América Latina y Europa.

La Diplomatura, que comenzará el 13 de abril de 2026, se consolidó como una referencia en la región. El programa suma 85 horas de formación intensiva y se distingue por su enfoque práctico y conceptual. Según la universidad, el 70% de los egresados alcanzaron mejoras salariales o ascensos dentro de los seis meses posteriores a su graduación.

El curso está dirigido por Daniel Monastersky y Facundo Malaureille, ambos con experiencia combinada en el ámbito académico y la industria. Monastersky es abogado, referente en delitos informáticos y gestión de riesgos digitales, y ocupa cargos en organismos internacionales como la IAPP y el Antiphishing Working Group. Además, conduce el pódcast de Infobae HumanOS.

Malaureille, también abogado y Executive MBA, es cofundador de Data Governance Latam y ha asesorado a organismos gubernamentales en proyectos de digitalización y privacidad. Es vicepresidente de Argentina Cibersegura y miembro activo de la IAPP.

“Nuestros estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que desarrollan competencias prácticas que pueden aplicar de inmediato en sus organizaciones. Las empresas están compitiendo intensamente por captar talento en estas áreas”, señaló Monastersky.

Entre los diferenciales del programa se destaca la Certificación Internacional en LGPD (Ley General de Protección de Datos de Brasil), reconocida fuera del país. El respaldo de la International Association of Privacy Professionals (IAPP) y alianzas con entidades de ciberseguridad refuerzan el prestigio académico y global de la diplomatura.

La diplomatura se dicta en modalidad 100% online, con clases en vivo los martes de 18.30 a 21.00. Este formato permite la participación de profesionales de distintos países de América Latina y Europa, lo que facilita el intercambio de experiencias y perspectivas sobre los desafíos actuales en protección de datos.

Diversos estudiantes trabajan con computadoras y pantallas avanzadas en un edificio educativo moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Datos (CECyD), más del 70% de los egresados mejoró su situación laboral poco después de finalizar el programa.

En la actualidad, existen más de 4 millones de vacantes abiertas en ciberseguridad a nivel global, cifra reportada por el Centro de Estudios en Ciberseguridad y Datos (CECyD) de la Universidad Austral. Esta demanda se refleja también en áreas de gobernanza de datos y privacidad, donde la aparición y endurecimiento de legislaciones específicas en países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y México impulsa la búsqueda urgente de profesionales con formación ejecutiva en estas disciplinas.

Dentro del fraude digital, amenazas como phishing, Fraud as a Service y el uso de deepfakes, impactan especialmente en sectores bancario, fintech y comercio electrónico, constituyendo uno de los riesgos más costosos para estas industrias.

Los egresados ingresaron en áreas de compliance, ciberseguridad, marketing, recursos humanos e ingeniería. La Universidad Austral, nominada como la mejor universidad de gestión privada en Argentina, ofrece becas y planes de financiamiento para facilitar el acceso al programa.

La inscripción para la séptima edición está abierta en el sitio web de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Los cupos son limitados.