Tecno

PlayStation integrará “frame generation” y se revelan pistas sobre la nueva PS6

La nueva tecnología impulsada por Sony y AMD busca mejorar la fluidez de los juegos mediante IA

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PlayStation tendrá una nueva forma
PlayStation tendrá una nueva forma de generar imágenes y adelanta el futuro de la PS6. (Sony)

La PlayStation incorporará la tecnología de “frame generation” o generación de fotogramas en futuras plataformas, según confirmó Mark Cerny, el arquitecto de la PS5. El anuncio no solo anticipa mejoras en el rendimiento de los videojuegos, sino que también ofrece nuevas pistas sobre el desarrollo de la PlayStation 6, que podría llegar en los próximos años.

La confirmación se dio en una entrevista con Digital Foundry, donde Cerny explicó que esta tecnología permitirá incrementar significativamente la fluidez de los juegos sin comprometer la calidad visual.

En términos prácticos, la generación de fotogramas facilitará que títulos que corren a 60 cuadros por segundo (fps) alcancen los 120 fps, una mejora clave en la experiencia de juego.

Mark Cerny confirma que PlayStation
Mark Cerny confirma que PlayStation desarrolla una nueva tecnología para mejorar los gráficos de sus juegos. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Aunque el ejecutivo no especificó qué consola recibirá primero esta función, sí indicó que estará disponible en “plataformas PlayStation”, lo que abre la posibilidad de su llegada a futuros dispositivos, especialmente a la PS6. Tampoco descartó que pueda implementarse en versiones posteriores del hardware actual, aunque evitó confirmar si la PlayStation 5 Pro será compatible con esta tecnología.

La generación de fotogramas forma parte de un conjunto de innovaciones basadas en aprendizaje automático que Sony desarrolla en colaboración con AMD. Este trabajo conjunto se enmarca en el denominado Project Amethyst, una iniciativa orientada a potenciar el rendimiento gráfico mediante técnicas avanzadas de reescalado y procesamiento de imagen.

En ese contexto, Cerny detalló que el nuevo sistema de escalado PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) ya incorpora avances derivados de esta colaboración.

Sony y AMD colaboran para
Sony y AMD colaboran para desarrollar una nueva tecnología para la PlayStation.

Según explicó, la última versión de esta tecnología se basa en algoritmos desarrollados junto a AMD, en línea con la evolución de FSR (FidelityFX Super Resolution), específicamente en su variante más reciente.

“El nuevo PSSR utiliza el mismo algoritmo desarrollado conjuntamente que el escalado de FSR Redstone”, señaló Cerny, al referirse a la integración de estas tecnologías.

Además, agregó que la generación de fotogramas también se sustenta en este trabajo colaborativo, lo que permitirá mejorar la fluidez sin exigir un mayor consumo de recursos de hardware.

El arquitecto de la PS5
El arquitecto de la PS5 reveló cómo sería la tecnología de la nueva PS6. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de “frame generation” apunta a resolver uno de los principales desafíos de la industria: equilibrar calidad gráfica y rendimiento. A medida que los videojuegos incorporan entornos más complejos, efectos visuales avanzados y mayores resoluciones, mantener tasas de cuadros por segundo elevadas se vuelve cada vez más exigente. En ese escenario, estas soluciones permiten “crear” fotogramas adicionales mediante inteligencia artificial, reduciendo la carga sobre la GPU.

Cerny también fue consultado sobre la incorporación de nuevas tecnologías de machine learning en las consolas actuales. En respuesta, indicó que no hay previstas actualizaciones adicionales en el corto plazo para este tipo de funciones en la PS5 Pro, aunque dejó abierta la posibilidad de futuros anuncios.

En paralelo, Sony ya ha comenzado a implementar mejoras en su hardware más reciente. La PS5 Pro recibió recientemente una actualización de PSSR que optimiza la calidad de imagen en diversos títulos. Entre los juegos que se benefician de estas mejoras se encuentran Final Fantasy VII Rebirth, Monster Hunter Wilds, Silent Hill f y Crimson Desert.

Sony no ha revelado si
Sony no ha revelado si "frame generation" llegará a la PS5 Pro.

Estos avances reflejan una estrategia progresiva por parte de Sony, que busca introducir nuevas capacidades tecnológicas de forma escalonada antes del lanzamiento de su próxima generación de consolas. Si bien no hay confirmación oficial sobre la fecha de la PS6, diversas versiones del sector apuntan a que podría estar lista hacia finales de 2027, posiblemente acompañada de una versión portátil.

Con la integración de tecnologías como la generación de fotogramas, PlayStation se alinea con una tendencia creciente en la industria, donde el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático se vuelve clave para sostener la evolución gráfica sin comprometer el rendimiento.

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