Robots que hacen tareas del hogar: el plan de Tesla para llevar Optimus al mercado en 2027

Musk advirtió que la producción inicial será "atrozmente lenta".

Elon Musk, CEO de Tesla y una de las figuras más influyentes en el mundo de la tecnología, anunció en el Foro Económico Mundial de Davos 2026 que la compañía planea comercializar robots humanoides Optimus para el público antes de finalizar el año próximo.

Esta estrategia marca un paso decisivo en la visión de Tesla por integrar la robótica avanzada en la vida cotidiana.

Optimus: el robot humanoide de Tesla y su llegada a los hogares

Durante su intervención en Davos, Elon Musk detalló que la compañía ya trabaja en la instalación de líneas de producción orientadas a la fabricación y venta de Optimus. El robot, diseñado para realizar tareas domésticas y automatizar actividades rutinarias, representa la apuesta de Tesla por transformar el mercado de la robótica personal.

El objetivo de Musk es suministrar hasta un millón de unidades, una meta clave vinculada al plan de remuneración a 10 años que fue aprobado por los accionistas de Tesla en noviembre pasado.

Sin embargo, el propio Musk advirtió que la producción inicial será “atrozmente lenta”, ya que tanto Optimus como el robotaxi Cybercab son tecnologías completamente nuevas y demandan procesos de desarrollo y fabricación complejos.

El optimismo de Elon Musk frente a los desafíos de la robótica

Aunque reconoció en el pasado su tendencia a no cumplir con los calendarios que anuncia, Musk mantiene una perspectiva positiva sobre el futuro de la robótica doméstica. Afirmó que “para la calidad de vida es mejor pecar de optimismo y equivocarse, en vez de pecar de pesimismo y tener razón”, subrayando la importancia de apostar por la innovación aun cuando los plazos se extiendan.

A Tesla Optimus robot makes an appearance outside the Nasdaq Market site in New York City, U.S., October 27, 2025.

La presentación de Musk en Davos fue recibida con gran expectación, dada su histórica reticencia a participar en el evento. El empresario abordó temas como el espacio, la energía solar y la inteligencia artificial, pero centró la atención en el potencial de Optimus para revolucionar la vida diaria al asumir tareas del hogar y liberar tiempo para las personas.

La apuesta de Elon Musk: Optimus y la conducción autónoma para erradicar la pobreza

La visión de Elon Musk sobre el futuro de Tesla se extiende más allá del sector automovilístico y energético. En una reciente teleconferencia posterior a los resultados financieros de la compañía, el CEO afirmó que el desarrollo del robot humanoide Optimus junto con la conducción autónoma podrían erradicar la pobreza global y garantizar el acceso generalizado a servicios de salud de primer nivel, según reportó la agencia EFE.

Durante su intervención, Musk resaltó que Tesla se encuentra en un “punto de inflexión” en cuanto a la integración de la inteligencia artificial en soluciones prácticas. El empresario explicó que la nueva misión de Tesla apunta a lograr una “abundancia sostenible”, una meta que, a su juicio, será alcanzable a través de la sinergia entre Optimus y la tecnología de conducción autónoma.

A crowd watches and interacts with a Tesla Optimus robot outside the Nasdaq Market site in New York City, U.S., October 27, 2025.

Musk sostuvo que “creemos que con Optimus y la conducción autónoma se puede crear de hecho un mundo sin pobreza, donde todo el mundo tiene acceso a la mejor sanidad”. Además, señaló que Optimus podría desempeñarse como un “increíble cirujano”, aunque evitó precisar de qué manera concreta el robot contribuiría a la eliminación de la pobreza.

Para qué sirve Optimus, el robot humanoide de Tesla, en la vida cotidiana

Optimus es el robot humanoide creado por Tesla con la finalidad de integrarse de manera segura y eficiente en la vida doméstica. Concebido como un “amigo humanoide”, su diseño está pensado para colaborar en distintas tareas del hogar, garantizando la interacción tranquila incluso en espacios compartidos con niños.

Tesla ha mostrado a Optimus desempeñando diversas actividades cotidianas, como recoger paquetes en la puerta, regar plantas mientras la familia está en casa, participar en juegos de mesa, ayudar en la limpieza de la cocina y servir bebidas durante reuniones sociales. Estas funcionalidades buscan hacer de Optimus un asistente versátil y útil para la vida diaria.