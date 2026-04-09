Steve Jobs reveló la pregunta que debes hacerte todos los días para ser feliz y exitoso

El discurso de Steve Jobs en Stanford sigue siendo tema referente al hablar de cómo sobreponerse a los retos de la vida. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

La filosofía de vida que tuvo la carrera y vida personal de Steve Jobs estuvo marcada por una máxima sencilla: preguntarse cada mañana si lo que planeaba hacer ese día tenía sentido para su felicidad y propósito.

Esta regla cotidiana, revelada por el cofundador de Apple durante su célebre discurso ante la Universidad de Stanford en 2005, adquirió peso no solo por el contexto universitario, sino por el alcance que ha cobrado en una generación moldeada por la innovación tecnológica y el riesgo empresarial.

Jobs habló ante los graduados en un momento en que no solo reflexionaba sobre su trayectoria, sino además, sobre su vulnerabilidad frente a la vida, acentuada por un diagnóstico de cáncer de páncreas que había recibido en 2004, según relató el propio Jobs en la ceremonia.

Por qué el discurso en Stanford de Steve Jobs es muy recordado

La pregunta existencial que guió a Steve Jobs '¿Querría hacer lo que voy a hacer hoy?' marcó sus decisiones vitales y empresariales. (Foto: REUTERS WM/RCS/File Photo)

En ese discurso, el empresario detalló cómo la pregunta “Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?” lo había acompañado a lo largo de los años. Más que una frase inspiracional, este interrogante sirvió de termómetro para decisiones mayores y menores en su vida.

Jobs especificó que, en aquellos días en los cuales respondía “no” de manera consecutiva, consideraba imperativo provocar un cambio sustancial en su rumbo personal o laboral. Su mensaje ponía en primer plano la autocomprobación constante para evitar el arrepentimiento y la inercia.

Según Jobs, la felicidad y el éxito no dependían de los logros materiales ni de cumplir las expectativas de desconocidos, sino de la capacidad para identificar lo esencial y actuar en consecuencia.

Este punto de vista cobra mayor relevancia cuando se recuerda que Jobs sumado a saborear el éxito, atravesó caídas públicas: fue despedido de la empresa que él mismo fundó, Apple, a los 30 años.

Cómo veía el fracaso Steve Jobs y cómo este reforzó su creatividad

Tras su despido de Apple, Steve Jobs fundó NeXT y Pixar, consolidando el fracaso como motor de su reinvención profesional. (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El periodo posterior a su despido marcó una etapa fundamental en la vida de Steve Jobs. Tal como recordó en Stanford, ese golpe lo llevó a fundar NeXT y Pixar, dos compañías que redefinieron ámbitos distintos: la informática y la animación.

“Mi despido de Apple fue lo mejor que me podría haber pasado”, recalcó Jobs en su exposición ante los graduados. Su trayectoria validó la noción de que los fracasos, lejos de suponer un cierre, pueden actuar como catalizador de nuevas oportunidades profesionales y personales.

Asimismo, Jobs insistió en que el aprendizaje frente al fracaso era la única vía para alcanzar algo verdaderamente relevante. “El fracaso es otro escalón hacia el éxito”, subrayó. En esa línea, no eludió la dificultad ni la experiencia de incertidumbre; al contrario, lo consideró parte inherente del proceso de encontrar la verdadera pasión.

Por qué el tiempo era un factor clave para la vida de Steve Jobs

El diagnóstico de cáncer de páncreas en 2004 transformó la visión de Steve Jobs sobre el tiempo y la urgencia de vivir con propósito. (Foto: REUTERS/Romeo Ranoco)

Uno de los fragmentos más recordados del discurso fue la advertencia sobre el tiempo y las expectativas ajenas: “Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otra persona”, dijo Jobs en la Universidad de Stanford.

Con esta declaración, que ha sido ampliamente retomada en la era digital, enfatizó que la autodefinición y la autenticidad son recursos más escasos que cualquier capital material o tecnológico.

El propio Jobs contextualizó que su comprensión sobre la finitud del tiempo se tornó urgente tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas en 2004: su perspectiva sobre la vida cambió radicalmente.

Steve Jobs y Steve Wozniak demostraron que la juventud es clave en la creación de ideas disruptivas y empresas tecnológicas innovadoras como Apple. (Foto: REUTERS/Kimberly White)

A partir de ese momento, la urgencia por aprovechar cada jornada se hizo más aguda, y su llamado a los demás a vivir con propósito cobró aún más fuerza.

Que valor tiene la juventud en la vida de cada persona

Otro punto que trató el discurso de Jobs fue el valor de la juventud como fuente de innovación en la economía global. Al fundar Apple junto a Steve Wozniak, ambos demostraron que las ideas disruptivas suelen surgir de quienes se atreven a desafiar las convenciones.

Wozniak, cofundador de la compañía, complementó esta visión con una de sus frases recurrentes: “Cuando eres joven puedes hacer algo grande que te ayude a lo largo de la vida. Observa todas las grandes empresas emergentes como Microsoft, Apple, Google, Facebook, Twitter, etc”.