Así es la función que evitará que pagues por más almacenamiento en tu celular y guardes más fotos gratis

Android presenta una nueva función gratuita para liberar espacio en el móvil sin recurrir a la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio de almacenamiento en los móviles es un problema recurrente para millones de personas. Frente a este escenario, muchos optan por borrar archivos o pagar suscripciones de almacenamiento en la nube. Sin embargo, Android está desarrollandon una función gratuita que promete liberar espacio en el móvil de manera sencilla, lo que evitaría esos escenarios.

Cómo es la solución en la que trabaja Android

Google está desarrollando una función que permitirá a los usuarios hacer copias de seguridad de sus archivos directamente desde el teléfono al ordenador, sin necesidad de utilizar la nube.

Este avance, descubierto por Android Authority en la versión beta 26.15.31 de Google Play Services, representa un cambio en la estrategia de la empresa, que durante años impulsó servicios como Google Fotos para gestionar el almacenamiento mediante la nube.

La característica principal de esta nueva función es la posibilidad de transferir archivos de manera automática o manual desde el móvil a un PC, eliminando la dependencia de servicios externos y el pago de tarifas mensuales. El proceso se realiza de forma inalámbrica y gratuita, integrándose en la herramienta Quick Share, lo que facilita la sincronización sin cables ni intermediarios.

El usuario puede seleccionar qué archivos respaldar y mantener copias en el ordenador incluso si los borra del móvil Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la copia de seguridad automática

La función aparece dentro de los ajustes de Quick Share, un sistema que Google ya utiliza para transferir archivos entre dispositivos cercanos. El usuario podrá elegir qué archivos quiere respaldar, con la opción de habilitar la sincronización automática o realizar la transferencia manualmente mediante un botón específico. Este sistema ofrece control total sobre el proceso y evita la saturación del móvil.

Al activar la función, el usuario solo debe asegurarse de que ambos dispositivos —el teléfono y el PC— estén vinculados a la misma cuenta de Google. No es necesario disponer de conexión a internet para la transferencia, ya que los archivos viajan por la red local, lo que agiliza el proceso y elimina la preocupación por la privacidad de los datos en la nube.

Si el usuario decide borrar un archivo en el teléfono tras la copia, el respaldo en el ordenador permanece intacto. Este detalle es fundamental para quienes suelen liberar espacio y temen perder sus archivos para siempre. Así, se preserva la información sin depender de servidores externos ni de las condiciones de los servicios en la nube.

Esta alternativa gratuita elimina la necesidad de pagar suscripciones de almacenamiento en la nube para ampliar el espacio en Android.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función de copia de seguridad local es una alternativa directa a pagar por almacenamiento adicional. Permite gestionar el espacio del móvil de manera independiente, sin recurrir a suscripciones que pueden resultar costosas a largo plazo.

La copia de seguridad local no solo facilita la vida a quienes tienen teléfonos con poca capacidad, sino que democratiza el acceso a soluciones de almacenamiento avanzadas sin coste adicional. El usuario puede elegir entre respaldar todo el contenido multimedia o seleccionar archivos específicos, optimizando el uso del espacio disponible en el teléfono.

Además, la función incorpora opciones de configuración que permiten activar o desactivar la copia automática, y un botón para realizar la transferencia de inmediato. Esto otorga flexibilidad y responde a distintas necesidades, tanto para quienes prefieren mantener un respaldo constante como para quienes solo quieren liberar espacio de manera puntual.

La nueva función de Android aún está en fase beta y podría sufrir cambios antes de su lanzamiento oficial al público general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El requisito técnico principal es que ambos dispositivos estén conectados a la misma red y vinculados a la misma cuenta de Google. No se necesita una suscripción, ni instalar aplicaciones externas, ni cargar los archivos en servidores lejanos.

No obstante, la función aún está en fase beta. Google tiene un historial de desarrollar herramientas que no siempre llegan al público general, o que aparecen modificadas tras largos periodos de prueba. Por ahora, lo que se conoce es una señal clara de que la compañía explora caminos alternativos a la nube, ofreciendo más control y libertad a los usuarios.