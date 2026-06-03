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La alegría de Lolo Poggio por la compra de su segundo auto: “A los 20 y sin la ayuda de nadie”

La influencer disfruta de la adquisición del nuevo vehículo luego de su paso por Gran Hermano. “No saben el orgullo que siento”, expresó

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La influencer logró el auto que tenía y compartió la felicidad con sus seguidores (Video: Instagram)

Lolo Poggio, la hermana menor de Juli Poggio, se convirtió en figura pública tras su participación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y desde entonces usa sus redes para compartir los logros que va acumulando. A los 20 años y, según ella misma remarca, sin ayuda de nadie, sumó un nuevo hito que no tardó en compartir con su comunidad.

La novedad llegó en forma de fotos nocturnas junto a un auto nuevo. “Hola bebé nuevo”, escribió en la publicación, y acompañó las imágenes con un mensaje que dejó en claro el peso que el momento tenía para ella: “No saben lo orgullosa que me siento de tener mi segundo auto a los 20 años sola y sin ayuda de nadie”.

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La frase resonó entre sus seguidores, pero no de la manera que Lolo esperaba. La mención al “segundo auto” generó una lectura equivocada: varios interpretaron que la influencer tenía dos vehículos al mismo tiempo. La confusión se extendió lo suficiente como para que Lolo decidiera salir a aclararlo en una nueva historia antes de que el malentendido siguiera creciendo.

Lolo Poggio, una mujer rubia con gafas y ropa oscura, posa en varias tomas junto a un coche gris plateado bajo luces nocturnas y árboles de fondo
Lolo Poggio comparte con emoción la adquisición de su segundo automóvil a los 20 años, un importante logro que destaca su independencia y esfuerzo.

La explicación fue puntual y sin vueltas: “Cabe aclarar que no puse segundo porque tengo dos autos. Es que mi auto anterior, o sea, mi primer auto, lo vendí obviamente para poder también comprar mi auto nuevo. No tengo dos.

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Aclarado el punto, cerró el estreno con una historia grabada desde el interior del vehículo: “No saben lo que extrañé manejar”.

Lolo Poggio sentada dentro de un coche, mirando al frente, con cabello rubio ondulado, vistiendo una camiseta oscura y un collar plateado
Lolo Poggio comparte su emoción por volver a manejar desde el interior de su nuevo vehículo.

Lolo Poggio habló de la foto íntima con Nazareno luego de la salida de Gran Hermano

Días atrás, las imágenes de Lolo Poggio y Nazareno Pompei lavándose los dientes juntos bastaron para encender las redes. La complicidad que mostraban las escenas impulsó una ola de rumores sobre un posible romance entre los dos ex participantes de Gran Hermano Generación Dorada, y las especulaciones no tardaron en multiplicarse.

Ante la creciente expectativa, Lolo decidió hablar. En diálogo con Bondi Live fue directa: no pasó nada. Definió el vínculo con Nazareno como “amor fraternal” y aclaró que son “como hermanos desde la casa”, una declaración que buscó cerrar las suposiciones y devolver el foco al tipo de afecto que se construye dentro del reality.

Para quienes no atravesaron esa experiencia, la explicación puede no resultar suficiente. Pero Lolo fue más allá y apeló a la lógica de la convivencia: dos meses y medio bajo el mismo techo, compartiendo cada rutina, generan lazos que desde afuera son difíciles de leer.

La exjugadora salió a desmentir un noviazgo luego de que circularan imágenes que encendieron las redes (Video: Bondi Live)

“A la gente le puede parecer un poco extraño, pero no entienden que realmente convivimos durante dos meses y medio y nos lavamos los dientes juntos durante dos meses y medio”, señaló. Así, la ex participante remarcó que gestos tan cotidianos como ese no son señal de romance, sino el resultado natural de una convivencia intensa que potencia la confianza de maneras inesperadas.

La conclusión de Lolo fue simple: entre ella y Nazareno Pompei no hay ni hubo una relación amorosa. Solo el cariño que deja una experiencia compartida dentro de la casa más famosa del país.

En esa conversación Lolo también abordó su salida del programa y la frustración vivida durante la gala de repechaje, que la dejó nuevamente fuera de la competencia. “La noche del repechaje fue increíble, se vivieron muchas cosas y altibajos de emociones, fue muy intensa”, recordó la exhermanita, quien señaló que no le sorprendió el resultado. “Me esperaba la negativa para entrar a la casa. Estuve solo una semanita afuera y no tuve tiempo de reconectar y hacer campaña”, explicó.

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