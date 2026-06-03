Juego gratis para Xbox y Steam: así es la aventura narrativa que tiene más de 15.000 reseñas positivas

Xbox y Steam permiten descargar gratis Tell Me Why durante todo junio en celebración del Mes del Orgullo LGBTQIA+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xbox y Steam sorprenden a su comunidad este junio con la posibilidad de añadir a su biblioteca digital un título de forma gratuita y para siempre.

Durante todo junio de 2026, cualquier usuario puede descargar “Tell Me Why”, la aventura narrativa de DONTNOD Entertainment, sin coste alguno tanto en PC como en consolas Xbox. Esta campaña coincide con el Mes del Orgullo LGBTQIA+ y representa una oportunidad para quienes aún no han probado esta experiencia interactiva.

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Cómo descargar y en qué plataformas se puede jugar

Tell Me Why se encuentra disponible gratis en la Microsoft Store y en Steam hasta el 1 de julio. Habitualmente, este videojuego tiene un valor de $20 dólares, pero durante este periodo puede reclamarse sin pagar y conservarse para siempre en la cuenta del usuario. No existen restricciones ni requisitos adicionales.

La promoción abarca todas las plataformas de Microsoft, incluyendo Xbox One, Xbox Series X|S y ordenadores con Windows, junto con la versión disponible en Steam para PC.

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Los usuarios que añadan Tell Me Why a su cuenta podrán conservarlo para siempre y jugarlo después de finalizada la campaña.

Es suficiente con acceder a la tienda digital correspondiente, buscar “Tell Me Why” y seleccionar la opción de añadirlo a la cuenta. Una vez realizado este paso, el usuario podrá descargarlo y jugarlo en cualquier momento, aun después de finalizada la campaña.

De qué trata Tell Me Why: Una historia de secretos y decisiones

La trama de Tell Me Why gira en torno a los gemelos Tyler y Alyson Ronan, quienes se reencuentran tras años de separación para enfrentar recuerdos de su infancia en un pequeño pueblo de Alaska. A lo largo de tres episodios, los hermanos exploran su pasado y revelan secretos familiares que han marcado sus vidas.

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El juego introduce un elemento sobrenatural: Tyler y Alyson poseen un vínculo especial que les permite revivir y comparar diferentes versiones de los mismos eventos, lo que añade complejidad a la reconstrucción de la verdad.

Tell Me Why narra la historia de los gemelos Tyler y Alyson Ronan, quienes exploran secretos familiares en un pueblo de Alaska.

Uno de los aspectos más destacados es la influencia directa de las decisiones del jugador. Cada elección repercute en el desarrollo de la trama y en las relaciones entre los personajes, permitiendo múltiples caminos y desenlaces. Esta mecánica refuerza la inmersión y otorga peso emocional a cada diálogo y acción.

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La narrativa aborda una variedad de temas complejos, como la maternidad monoparental, la sanación de traumas infantiles, la vida en comunidades pequeñas, la pobreza y el proceso de transición de género.

El protagonista, Tyler Ronan, es el primer personaje transgénero en recibir reconocimiento en la industria, ya que “Tell Me Why” ganó la categoría Games for Impact en The Game Awards 2020. Además, el juego ha sido reconocido por su tratamiento maduro y sensible de estas temáticas, lo que ha generado elogios tanto de la crítica especializada como de la comunidad de usuarios.

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Cómo le fue a este juego ante la crítica

Desde su lanzamiento en 2020, Tell Me Why acumuló más de 15.000 reseñas positivas en Steam y mantiene un índice de aprobación del 82%, a pesar de su puntuación media de 77 en Metacritic.

Con más de 15.000 reseñas positivas en Steam y un 82% de aprobación, Tell Me Why es una de las aventuras narrativas más valoradas de la última década. (Imagen ilustrativa Infobae)

La respuesta de los jugadores ha sido especialmente positiva respecto a la narrativa, la construcción emocional de la historia y el enfoque en las decisiones. El título se considera una de las experiencias narrativas más elogiadas de la última década dentro del género.

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Quienes reclamen el juego durante la promoción podrán disfrutar de la campaña principal al completo, compuesta por tres capítulos. El acceso es total, sin pagos adicionales ni limitaciones de contenido.

La estructura episódica, que recuerda a la serie “Life is Strange” —también desarrollada por DONTNOD Entertainment—, permite avanzar a ritmo propio y explorar las distintas ramificaciones argumentales. La oferta está- vigente hasta el 1 de julio de 2026

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