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Adiós a las apps innecesarias: cómo evitar descargas que saturan el almacenamiento del celular

Limitar las descargas no solo ayuda a liberar espacio, sino también a prevenir riesgos como malware, fraudes y accesos no autorizados

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Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las descargar automáticas puedes saturar el almacenamiento de tu celular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en el uso de dispositivos móviles por parte de niños y adolescentes ha encendido las alertas sobre un problema cada vez más frecuente: la descarga descontrolada de apps.

Esta práctica no solo afecta el rendimiento de los equipos, sino que también expone a los menores a riesgos relacionados con la privacidad, la seguridad y el gasto no autorizado. Frente a este escenario, especialistas recomiendan implementar controles parentales y limitar las instalaciones para garantizar un uso más seguro y eficiente de los celulares.

Uno de los principales riesgos está vinculado a la protección de datos personales. Muchas aplicaciones solicitan permisos para acceder a información sensible, como la ubicación, los contactos o la galería de fotos.

ZOKOE es un teléfono que ya tiene acceso a internet para descargar algunas aplicaciones. (ZOKOE)
Activar la descargar sin autorización de apps puede ocasionar problemas de ciberseguridad. (ZOKOE)

En el caso de los menores, que muchas veces aceptan estas condiciones sin comprenderlas, esto puede derivar en la exposición involuntaria de datos privados. Esta situación abre la puerta a posibles fraudes, uso indebido de la información o incluso a amenazas más complejas dentro del entorno digital.

A esto se suma el impacto en la seguridad del dispositivo. Permitir la instalación libre de aplicaciones incrementa la probabilidad de descargar software malicioso o espía, especialmente cuando proviene de fuentes no oficiales. Asimismo, en caso de pérdida o robo del celular, la falta de restricciones puede facilitar que terceros instalen aplicaciones sin autorización, comprometiendo aún más la información almacenada.

Otro factor relevante es el económico. Las descargas sin control pueden derivar en compras no autorizadas dentro de aplicaciones o juegos, lo que genera gastos inesperados. Este problema es recurrente en dispositivos utilizados por menores, quienes pueden acceder a contenidos pagos sin supervisión. Limitar las instalaciones no solo protege la información, sino también evita este tipo de situaciones.

La Play Store de Google tiene configuraciones para evitar la descarga y actualización de aplicaciones sin tu permiso. EFE/EPA/Cristobal Hererra-Ulashkevich
La Play Store de Google tiene configuraciones para evitar la descarga y actualización de aplicaciones sin tu permiso. EFE/EPA/Cristobal Hererra-Ulashkevich

Control parental como herramienta clave

Ante estos riesgos, una de las soluciones más efectivas es el uso de herramientas de control parental. En dispositivos Android, por ejemplo, el sistema integrado en la tienda de aplicaciones permite restringir el acceso a contenidos según la edad del usuario. Esta función se configura desde los ajustes y se protege mediante un PIN, lo que asegura que solo el adulto responsable pueda autorizar nuevas descargas.

Además, existen aplicaciones complementarias que amplían estas capacidades. Estas herramientas permiten aprobar o rechazar instalaciones en tiempo real, bloquear aplicaciones específicas y monitorear el uso general del dispositivo. De esta forma, los padres pueden tener un mayor control sobre la actividad digital de sus hijos sin necesidad de revisar constantemente el teléfono.

Otra medida recomendada es desactivar la opción que permite instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas. Esta configuración, que suele estar habilitada en algunos dispositivos, puede representar un riesgo significativo, ya que facilita la descarga de software fuera de los canales oficiales, donde no siempre existen controles de seguridad adecuados.

No debes dejar que la tienda de aplicaciones decida cuándo descargar una actualización. EFE/ Sascha Steinbach
No debes dejar que la tienda de aplicaciones decida cuándo descargar una actualización. EFE/ Sascha Steinbach

Impacto en el rendimiento del dispositivo

Más allá de la seguridad, el exceso de aplicaciones también afecta el funcionamiento del celular. Cada app instalada ocupa espacio de almacenamiento, consume recursos del sistema y, en muchos casos, se ejecuta en segundo plano. Esto puede traducirse en un menor rendimiento, reducción de la duración de la batería y una experiencia de uso más lenta.

Eliminar aplicaciones innecesarias y limitar nuevas descargas permite optimizar el dispositivo y prolongar su vida útil. También facilita la organización del contenido y mejora la experiencia general del usuario, especialmente en equipos con capacidades limitadas.

Limitaciones y consideraciones

Si bien el control parental ofrece múltiples beneficios, también presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, si se olvida el PIN de acceso, será necesario restablecer la configuración de la tienda de aplicaciones. Asimismo, ciertas apps podrían no actualizarse si su clasificación por edad cambia y supera las restricciones establecidas.

Aun así, estas herramientas siguen siendo una de las opciones más efectivas para gestionar el uso del celular en menores. La clave está en encontrar un equilibrio entre control y autonomía, fomentando un uso responsable de la tecnología.

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