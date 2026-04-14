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Por qué Cartagena es el destino más buscado de los colombianos, según Booking

En Google, los usuarios acompañan sus búsquedas con términos como “vuelos baratos " para consultar más información sobre esta ciudad colombiana

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(COLPRENSA). - CARTAGENA, CIUDAD AMURALLADA QUE MUESTRA SU BELLEZA EN LAS PANORAMICAS. Colprensa
(COLPRENSA). Cartagena es el destino más consultado por los colombianos en la plataforma Booking. Colprensa

Cartagena, Colombia, es el destino más buscado por los usuarios del país en la plataforma Booking, especializada en reservas de alojamientos y vuelos. Según la compañía, la ciudad amurallada encabezó las búsquedas de los colombianos para viajar en abril de 2026, con un aumento del 84% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este interés coincide con los datos de Google Trends, que muestran un incremento en las búsquedas de términos como “Cartagena de Indias” y “vuelos”, así como consultas relacionadas con “vuelos baratos” desde ciudades como Bogotá y Bucaramanga. Estos resultados confirman que Cartagena se consolida como uno de los destinos preferidos para los viajeros colombianos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ciudad amurallada lideró las búsquedas para viajar en abril de 2026, con un 84 % más que el año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El auge de Cartagena responde a una creciente búsqueda de destinos que combinen cultura, clima cálido y experiencias auténticas. La ciudad ofrece ese equilibrio perfecto entre descanso y descubrimiento, convirtiéndose en una elección natural para viajeros de todo el mundo”, señala la plataforma mencionada inicialmente.

Cómo planear un viaje a Cartagena

Para planear un viaje a Cartagena, puedes utilizar diversas plataformas de reserva de vuelos, como Google Vuelos, donde es posible comparar precios y rutas. Además, en sitios comoBooking puedes reservar tanto los vuelos como el alojamiento en hoteles o apartamentos.

También tienes la opción de elegir un hospedaje alternativo mediante Airbnb, que ofrece una amplia variedad de propiedades en la ciudad.

Gemini puede facilitar la organización de tu viaje a Cartagena, desde vuelos hasta actividades. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Gemini puede facilitar la organización de tu viaje a Cartagena, desde vuelos hasta actividades. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo Gemini puede ayudar a organizar un viaje a Cartagena

Gemini puede ayudarte a organizar un viaje a Cartagena, desde la búsqueda de vuelos y hospedaje hasta la planificación de actividades. Por ejemplo, puedes pedirle: “Recomiéndame los mejores hoteles cerca del centro histórico”, “Hazme un itinerario de tres días en Cartagena con lugares para visitar y comer”, o “¿Cuáles son los vuelos más económicos desde Bogotá?”.

Asimismo, puedes consultar sobre actividades imperdibles, restaurantes recomendados o consejos para moverte por la ciudad, optimizando así cada etapa de tu viaje.

Cómo encontrar vuelos baratos a Cartagena por internet

Encontrar vuelos baratos a Cartagena por internet es cada vez más sencillo gracias a la variedad de plataformas especializadas.

Una de las herramientas más populares es Google Vuelos, que permite comparar precios entre diferentes aerolíneas, ver tendencias de tarifas y explorar fechas flexibles para asegurar la mejor oferta. Basta con ingresar los aeropuertos de origen y destino, elegir las fechas y filtrar según necesidades específicas, como horarios o escalas.

(Google Vuelos)
Para planear tu viaje a Cartagena, puedes comparar precios y rutas en plataformas como Google Vuelos. (Google Vuelos)

Otras plataformas como Booking, tradicionalmente conocida por reservas de alojamiento, también ofrece la posibilidad de buscar y comparar vuelos, permitiendo gestionar todo el viaje desde una sola aplicación.

Por su parte, Kayak destaca por su función de alertas de precios y la opción de combinar vuelos de distintas aerolíneas para rutas más económicas.

Además, es recomendable consultar directamente en los sitios web de las aerolíneas, donde a veces se encuentran promociones exclusivas. Para maximizar el ahorro, conviene usar la navegación en modo incógnito y suscribirse a alertas de descuentos.

Médico argentino de unos 40 años, en uniforme azul, mira monitores con imágenes de videocolonoscopia y signos vitales en consultorio de Buenos Aires.
Puedes buscar turismo médico seguro en Colombia usando sitios como Google o Doctoralia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar sitios confiables para hacer turismo médico en Colombia por internet

Puedes encontrar opciones confiables para hacer turismo médico en Colombia a través de plataformas como Google o Doctoralia, donde es posible comparar clínicas, especialistas y leer opiniones de otros pacientes.

Estos sitios facilitan la búsqueda de servicios médicos certificados y brindan información sobre la calidad, experiencia y ubicación de los profesionales de la salud.

Además, la página web de Wingo ofrece un nuevo paquete de chequeo médico ejecutivo en alianza con Sura, disponible en varias ciudades del país.

Este paquete incluye desde consultas con nutricionista hasta electrocardiogramas y otros exámenes preventivos. Actualmente, la oferta está dirigida a viajeros provenientes de Curazao y Aruba, quienes pueden acceder a estos servicios durante su estadía en Colombia.

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