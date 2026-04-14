No ignores el USB de tu TV: para qué sirve y cómo puede facilitarte la vida en casa o de viaje

El puerto USB del televisor: cómo aprovecharlo para ahorrar espacio, dinero y optimizar tu día a día - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puerto USB del televisor suele pasar desapercibido, pero es mucho más que un simple adorno. Este conector, presente en la mayoría de modelos modernos, puede ser clave para resolver pequeños problemas cotidianos y añadir funciones que facilitan la vida tanto en casa como fuera de ella.

El puerto USB del televisor ofrece soluciones prácticas: desde cargar el smartphone en una habitación con pocos enchufes hasta grabar programas, actualizar el sistema, conectar periféricos o reproducir archivos almacenados en un pendrive. Esta versatilidad convierte al televisor en un centro multimedia y de gestión, adaptable a distintas necesidades.

Cuáles son las funcionalidades ocultas del puerto USB

Así puedes transformar el USB de tu TV y router en herramientas multifuncionales para tu hogar digital - (Imagen ilustrativa Infobae).

Aunque la función más conocida del USB es reproducir fotos, videos y música desde una memoria externa, su potencial va mucho más allá. Si tu televisor y la memoria USB son compatibles, puedes grabar emisiones televisivas para verlas cuando lo desees, una opción especialmente útil para quienes no quieren perderse ningún programa por horarios.

Algunos modelos permiten incluso instalar aplicaciones de forma manual desde un pendrive, siempre que el sistema operativo lo soporte.

Otra función interesante es la posibilidad de conectar teclados y ratones USB. Esto mejora notablemente la experiencia al escribir contraseñas, navegar por menús o buscar contenido, especialmente en televisores inteligentes con acceso a Internet.

Además, el puerto USB puede utilizarse para actualizar el firmware del televisor, descargando la actualización desde la web del fabricante y aplicándola desde una memoria externa, lo que resulta útil cuando la conexión online es lenta o falla.

Conectar memorias externas o periféricos te permite crear una nube privada, gestionar archivos, imprimir o cargar tu móvil sin depender de accesorios costosos ni servicios de suscripción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es posible usar el puerto USB para cargar dispositivos pequeños, como teléfonos, relojes inteligentes o auriculares, una ventaja en habitaciones de hotel o espacios donde escasean los enchufes.

¿Sirve en todos los televisores?

No todos los televisores ofrecen las mismas funciones a través del USB. Las posibilidades dependen del modelo, la marca y la versión del sistema operativo. Por ello, es recomendable revisar el manual o explorar el menú de configuración antes de asumir que tu TV puede grabar, instalar apps o actualizarse mediante USB. En modelos más antiguos, estas opciones pueden estar deshabilitadas o no disponibles.

Aun así, muchas personas tienen el puerto USB del televisor sin usar, desaprovechando la oportunidad de convertirlo en un recurso multifuncional que puede simplificar el día a día sin necesidad de adquirir nuevos equipos.

El USB del router, otra herramienta poco utilizada

En la misma línea, el puerto USB del router doméstico es otro recurso que suele pasar inadvertido. Más allá de conectar impresoras o cargar dispositivos, este puerto puede transformar el router en una nube privada. Conecta una memoria USB o un disco duro externo y tendrás un servidor NAS básico, accesible desde cualquier dispositivo conectado al WiFi del hogar.

Cómo sacar partido al USB de tu TV y router: guía para una vida digital más fácil y eficiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto permite compartir archivos, liberar espacio en celulares y computadoras, imprimir documentos de forma inalámbrica y gestionar backups sin depender de servicios de suscripción. Además, puedes configurar permisos, gestionar usuarios y garantizar la privacidad de tus archivos, todo dentro de tu red local.

Configurar el USB del router es sencillo: accede a la interfaz del router desde un navegador, conecta la memoria o el disco, y activa las opciones de “Almacenamiento USB”, “Servidor de Archivos” o “SMB/FTP”. Así, podrás acceder y transferir archivos desde cualquier dispositivo de la red.

Ventajas de aprovechar los puertos USB en el hogar

Ahorro de espacio y dinero: No necesitas comprar hardware adicional ni pagar suscripciones para almacenamiento o impresión.

Privacidad y control: Tus archivos permanecen dentro de tu red doméstica, reduciendo riesgos de filtración.

Versatilidad en viajes: Carga tu móvil o accede a archivos en hoteles o estancias temporales sin complicaciones.

Actualizaciones y mantenimiento: Mantén tu TV y router al día con actualizaciones desde USB, incluso si la conexión a internet falla.

En un entorno donde la gestión eficiente de tecnología marca la diferencia entre una experiencia fluida y una frustrante, aprovechar el puerto USB del televisor o el router es una estrategia inteligente.

Estos conectores, a menudo olvidados, pueden convertirse en aliados clave para facilitar tareas, ahorrar recursos y optimizar el uso de todos tus dispositivos en casa o de viaje. Revisa las opciones de tu equipo y descubre cómo el USB puede transformar tu rutina digital.