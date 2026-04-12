Así puedes usar el USB del router para compartir archivos y ahorrar espacio sin pagar suscripciones

Tu router tiene un USB oculto: conviértelo en el centro digital de tu hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la nube y el almacenamiento digital, muchos usuarios pasan por alto el potencial que ofrece el puerto USB de su router doméstico. Más allá de conectar impresoras o cargar dispositivos, este puerto puede transformarse en la puerta de entrada a tu propia nube privada, permitiéndote compartir archivos entre dispositivos y liberar espacio en tus equipos sin depender de servicios de suscripción como Google Drive o OneDrive.

Esta característica, presente en la mayoría de routers modernos, es una solución práctica y económica que puede optimizar tanto la red WiFi como la gestión de documentos y multimedia en casa.

El volumen de archivos digitales crece sin parar y la dependencia de plataformas externas puede convertirse en un gasto recurrente o una limitación de acceso. Aprovechar el USB del router es una alternativa para quienes desean autonomía, velocidad y privacidad en la gestión de sus contenidos, especialmente en ambientes donde varios usuarios necesitan intercambiar archivos o acceder a recursos compartidos.

Configurar el almacenamiento USB transforma el router en un servidor NAS básico, brindando acceso seguro y controlado a fotos, videos y documentos desde cualquier dispositivo conectado al WiFi - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puerto USB del router: mucho más que cargar dispositivos

Aunque el uso más común del puerto USB es la conexión de impresoras o la carga de teléfonos, su verdadero potencial radica en la posibilidad de conectar memorias USB o discos duros externos y convertir el router en un servidor NAS básico. Este “Network Attached Storage” te permite crear una unidad de red accesible desde cualquier dispositivo conectado al WiFi del hogar, ya sea una PC, un smartphone o una tablet.

Este método se perfila como una herramienta ideal para ahorrar espacio en tus dispositivos móviles, almacenar fotos, videos o documentos importantes y compartir archivos sin necesidad de internet ni de servicios de pago. Además, puedes configurar accesos personalizados para diferentes usuarios y mantener el control total sobre quién puede ver o modificar cada carpeta.

Cómo configurar el USB del router para compartir archivos

Accede a la interfaz de tu router Inicia sesión desde tu navegador web en la dirección IP del router (normalmente 192.168.1.1 o 192.168.0.1). Introduce tus credenciales de administrador. Conecta el disco duro o memoria USB Inserta la unidad externa en el puerto USB del router y espera a que la luz indicadora confirme la conexión. Localiza el apartado de Almacenamiento USB o Servidor de Archivos Cada marca tiene su propia interfaz, pero generalmente encontrarás opciones como “Almacenamiento USB”, “Servidor de Archivos”, “SMB” (Samba) o “FTP”. Configura el modo de acceso SMB/Samba: Permite compartir carpetas por red local, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo conectado al WiFi. FTP: Permite el acceso remoto a los archivos, incluso fuera de casa, si configuras correctamente el acceso externo. Gestiona permisos y usuarios Define quién puede acceder, visualizar, modificar o transferir archivos. Así puedes mantener la privacidad y seguridad de tus documentos. Accede a la unidad de red desde otros dispositivos En Windows, ve a “Red” y busca la unidad compartida; en teléfonos Android, usa apps de gestión de archivos para conectarte via SMB o FTP. Así, podrás mover, copiar o reproducir archivos directamente desde la red.

Aprovechar este recurso permite almacenar y compartir archivos sin gastos recurrentes ni riesgos de privacidad, ideal para familias o equipos de trabajo que buscan independencia digital - (Imagen ilustrativa Infobae)

Ventajas de crear tu nube privada con el router

Ahorro de espacio: Libera almacenamiento en tu celular, tablet o PC sin depender de discos físicos conectados todo el tiempo.

No necesitas suscripciones: Evita pagos mensuales y restricciones de capacidad habituales en servicios de nube.

Privacidad y control: Tus archivos no salen de tu red local, lo que reduce riesgos de filtración o pérdida de datos.

Impresión y gestión centralizada: Puedes compartir documentos para imprimir inalámbricamente o actualizar el firmware del router usando el almacenamiento conectado.

La velocidad de transferencia dependerá del estándar USB y de la calidad del router, aunque para la mayoría de usos domésticos resulta más que suficiente.

Consejos y consideraciones

Utiliza discos duros externos o memorias USB de buena calidad y alta capacidad.

Mantén actualizado el firmware de tu router para mejorar la compatibilidad y la seguridad.

Configura contraseñas de acceso si tu router lo permite, para evitar accesos no autorizados.

Realiza copias de seguridad periódicas de la información importante.

Aprovechar esta función es una forma inteligente de optimizar tu entorno digital, reducir gastos y ganar control sobre tus datos, todo sin depender de servicios externos ni complicaciones técnicas.