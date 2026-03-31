Nintendo Switch: lista completa de todos los juegos que llegan en abril 2026

Nintendo anunció la lista completa de juegos que estarán disponibles para sus consolas Switch a partir de abril de 2026.
Entre los títulos destacados se encuentra Goat Simulator 3, que llega a Nintendo Switch 2 con la posibilidad de recorrer un mundo abierto en solitario o en modo cooperativo, generando caos y compitiendo en minijuegos, además de desbloquear atuendos y secretos.
Otro lanzamiento es Tomodachi Life: Una vida de ensueño, donde los jugadores gestionarán una isla habitada por personajes Mii personalizados. En este entorno, el drama, el humor y las sorpresas forman parte del día a día, permitiendo observar situaciones inesperadas y dinámicas entre los habitantes creados.
Lista completa de juegos que llegan a Nintendo Switch
La lista completa de juegos que llegan a Nintendo Switch es la siguiente:
- Goat Simulator 3 (Nintendo Switch 2)
Goat Simulator 3 llega a Nintendo Switch 2, invitando a los jugadores a explorar un mundo abierto en solitario o en modo cooperativo. El título permite causar caos, competir en minijuegos, desbloquear atuendos y secretos, y vivir la experiencia de ser una cabra en un entorno lleno de sorpresas.
- Darwin’s Paradox! (Nintendo Switch 2)
En Darwin’s Paradox!, deberás guiar a un joven pulpo en una aventura de puzles y plataformas para regresar a su hogar bajo el mar. Aprovecha su inteligencia y habilidades acuáticas para superar desafíos y descubrir una conspiración submarina.
- Pokémon Champions (Nintendo Switch)
Reúne todo lo esencial de los combates Pokémon en un solo juego. Tanto entrenadores principiantes como experimentados podrán disfrutar de estrategias diversas, tipos variados de Pokémon y múltiples habilidades en batallas dinámicas.
- Tomodachi Life: Una vida de ensueño (Nintendo Switch)
Gestionarás una isla habitada por personajes Mii personalizados. Observa cómo interactúan, afrontan situaciones inesperadas y viven historias llenas de humor, drama y sorpresas.
- Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition (físico)
Esta edición definitiva de Xenoblade Chronicles X presenta una historia ampliada, mejoras gráficas y optimizaciones para Nintendo Switch 2. Explora un mundo abierto y lucha por la supervivencia de la humanidad en una experiencia renovada.
- MOUSE: Detective Roedor (Nintendo Switch 2)
Combina acción y animación retro en un juego de disparos ambientado en los bajos fondos de Ratiburgo. Utiliza armas de estilo vintage para investigar y resolver un caso que marcará historia.
- OPUS: Prism Peak (Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch)
Acompaña a Eugene, un ex reportero gráfico, en OPUS: Prism Peak. Atravesarás un reino etéreo, conocerás espíritus y resolverás misterios usando tu cámara, mientras exploras el significado de los recuerdos y la verdad oculta.
- PRAGMATA (Nintendo Switch 2)
Es un juego de acción y ciencia ficción donde deberás escapar de una estación lunar futurista controlando a dos personajes: Hugh y la androide Diana. La combinación de habilidades será clave para enfrentar y neutralizar amenazas.
- Outbound (Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch).
Te permite construir y personalizar tu propia autocaravana para explorar un mundo utópico. Viaja solo o en compañía, adapta tu hogar rodante a distintos entornos y vive la aventura a tu propio ritmo.
Qué características tiene la Nintendo Switch 2
La Nintendo Switch 2 presenta una pantalla más grande y nítida, capaz de mostrar imágenes en alta definición Full HD 1080p, y alcanza calidad 4K al conectarse a un televisor o monitor compatible.
Incorpora un procesador más rápido que optimiza el rendimiento gráfico y la experiencia de juego, junto con los nuevos Joy-Con 2 de fijación magnética y funciones de ratón.
Entre las novedades, debuta la función GameChat2, que permite realizar videollamadas o llamadas de voz y compartir la pantalla del juego con otros usuarios, brindando una experiencia más inmersiva, al estilo de jugar en la misma habitación aunque sea a distancia.
El sistema se estrenó junto a Mario Kart World, el primer título de la saga con un mundo interconectado donde los jugadores pueden conducir por cualquier entorno, desde urbes y llanuras hasta desiertos y el océano.
Este juego incorpora condiciones climáticas dinámicas, nuevos modos de juego y permite competir con hasta 24 corredores simultáneamente, la cifra más alta en la historia de la franquicia.