Nintendo Switch: lista completa de todos los juegos que llegan en abril 2026

Nintendo reveló la lista de juegos que estarán disponibles para Switch. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Nintendo anunció la lista completa de juegos que estarán disponibles para sus consolas Switch a partir de abril de 2026.

Entre los títulos destacados se encuentra Goat Simulator 3, que llega a Nintendo Switch 2 con la posibilidad de recorrer un mundo abierto en solitario o en modo cooperativo, generando caos y compitiendo en minijuegos, además de desbloquear atuendos y secretos.

Otro lanzamiento es Tomodachi Life: Una vida de ensueño, donde los jugadores gestionarán una isla habitada por personajes Mii personalizados. En este entorno, el drama, el humor y las sorpresas forman parte del día a día, permitiendo observar situaciones inesperadas y dinámicas entre los habitantes creados.

Tomodachi Life: Una vida de ensueño permite a los jugadores administrar una isla habitada por personajes Mii. (Nintendo)

Lista completa de juegos que llegan a Nintendo Switch

La lista completa de juegos que llegan a Nintendo Switch es la siguiente:

Goat Simulator 3 (Nintendo Switch 2)

Goat Simulator 3 llega a Nintendo Switch 2, invitando a los jugadores a explorar un mundo abierto en solitario o en modo cooperativo. El título permite causar caos, competir en minijuegos, desbloquear atuendos y secretos, y vivir la experiencia de ser una cabra en un entorno lleno de sorpresas.

Darwin’s Paradox! (Nintendo Switch 2)

En Darwin’s Paradox!, deberás guiar a un joven pulpo en una aventura de puzles y plataformas para regresar a su hogar bajo el mar. Aprovecha su inteligencia y habilidades acuáticas para superar desafíos y descubrir una conspiración submarina.

Pokémon Champions (Nintendo Switch)

Reúne todo lo esencial de los combates Pokémon en un solo juego. Tanto entrenadores principiantes como experimentados podrán disfrutar de estrategias diversas, tipos variados de Pokémon y múltiples habilidades en batallas dinámicas.

Goat Simulator 3 debuta en Nintendo Switch 2, ofreciendo exploración de mundo abierto en solitario o cooperativo. (Nintendo)

Tomodachi Life: Una vida de ensueño (Nintendo Switch)

Gestionarás una isla habitada por personajes Mii personalizados. Observa cómo interactúan, afrontan situaciones inesperadas y viven historias llenas de humor, drama y sorpresas.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition (físico)

Esta edición definitiva de Xenoblade Chronicles X presenta una historia ampliada, mejoras gráficas y optimizaciones para Nintendo Switch 2. Explora un mundo abierto y lucha por la supervivencia de la humanidad en una experiencia renovada.

MOUSE: Detective Roedor (Nintendo Switch 2)

Combina acción y animación retro en un juego de disparos ambientado en los bajos fondos de Ratiburgo. Utiliza armas de estilo vintage para investigar y resolver un caso que marcará historia.

OPUS: Prism Peak (Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch)

Acompaña a Eugene, un ex reportero gráfico, en OPUS: Prism Peak. Atravesarás un reino etéreo, conocerás espíritus y resolverás misterios usando tu cámara, mientras exploras el significado de los recuerdos y la verdad oculta.

La Nintendo Switch 2 incorpora una pantalla más amplia y definida, con soporte para Full HD 1080p. REUTERS/Issei Kato/File Photo

PRAGMATA (Nintendo Switch 2)

Es un juego de acción y ciencia ficción donde deberás escapar de una estación lunar futurista controlando a dos personajes: Hugh y la androide Diana. La combinación de habilidades será clave para enfrentar y neutralizar amenazas.

Outbound (Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch).

Te permite construir y personalizar tu propia autocaravana para explorar un mundo utópico. Viaja solo o en compañía, adapta tu hogar rodante a distintos entornos y vive la aventura a tu propio ritmo.

Qué características tiene la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 presenta una pantalla más grande y nítida, capaz de mostrar imágenes en alta definición Full HD 1080p, y alcanza calidad 4K al conectarse a un televisor o monitor compatible.

Incorpora un procesador más rápido que optimiza el rendimiento gráfico y la experiencia de juego, junto con los nuevos Joy-Con 2 de fijación magnética y funciones de ratón.

Mario Kart World fue el título inaugural de la consola, presentando por primera vez un mundo interconectado y escenarios variados. REUTERS/Issei Kato

Entre las novedades, debuta la función GameChat2, que permite realizar videollamadas o llamadas de voz y compartir la pantalla del juego con otros usuarios, brindando una experiencia más inmersiva, al estilo de jugar en la misma habitación aunque sea a distancia.

El sistema se estrenó junto a Mario Kart World, el primer título de la saga con un mundo interconectado donde los jugadores pueden conducir por cualquier entorno, desde urbes y llanuras hasta desiertos y el océano.

Este juego incorpora condiciones climáticas dinámicas, nuevos modos de juego y permite competir con hasta 24 corredores simultáneamente, la cifra más alta en la historia de la franquicia.