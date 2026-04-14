Inteligencia Personal en Gemini llega a Colombia: qué es, cómo activarla y qué puedes esperar

Google activará la inteligencia personal en Gemini para sus asuarios de pago en Colombia.

Desde este 14 de abril, Google habilita en Colombia la función de Inteligencia Personal dentro de su aplicación Gemini, una herramienta que permite adaptar las respuestas del asistente a la información del usuario al conectarse con su ecosistema digital. En una primera etapa, estará disponible para suscriptores de los planes AI Plus, Pro y Ultra, mientras que su llegada a la versión gratuita está prevista en las próximas semanas.

La novedad principal es que Gemini no solo accede a datos de servicios como Gmail, Google Fotos, el Buscador y el historial de YouTube, sino que ahora puede “razonar” sobre esa información para ofrecer respuestas más precisas y proactivas. Esto marca una diferencia frente a versiones anteriores, en las que el asistente podía consultar datos, pero no integrarlos de manera contextual en sus recomendaciones.

Según el anuncio, esta evolución permite que el sistema anticipe necesidades sin que el usuario deba explicar en detalle su situación. Por ejemplo, al pedir una recomendación general, Gemini puede cruzar información previa y entregar sugerencias personalizadas basadas en hábitos, preferencias o historial de uso.

Google implementa inteligencia personal en Gemini para usuarios de Colombia.

La función había sido lanzada inicialmente en Estados Unidos y ahora comienza su despliegue en Colombia, ampliando el alcance de una de las apuestas más recientes de Google en inteligencia artificial aplicada al uso cotidiano.

Cómo funciona y cómo activarla

La Inteligencia Personal está desactivada de forma predeterminada. Esto significa que cada usuario debe decidir si desea activarla y qué servicios quiere vincular. Para hacerlo, es necesario ingresar a la configuración de Gemini y seleccionar las aplicaciones que se desean conectar.

El sistema permite elegir de manera individual qué herramientas integrar, lo que da mayor control sobre el nivel de personalización. No es obligatorio vincular todos los servicios: el usuario puede optar, por ejemplo, por conectar solo Gmail o el historial de YouTube.

Para usar la nueva función de Gemini, es importante activarla, ya que viene desactiva de manera predeterminada. (Google)

Una vez activada, Gemini utilizará esta información únicamente cuando considere que mejora la utilidad de la respuesta. Es decir, no todas las interacciones estarán personalizadas, sino solo aquellas en las que el sistema detecte valor en hacerlo.

Además, la herramienta mantiene la capacidad de aprender de conversaciones previas. Esta opción también puede desactivarse desde la configuración bajo el apartado “Chats anteriores de Gemini”. En ese mismo espacio, los usuarios pueden revisar y eliminar su historial en cualquier momento.

Privacidad y control del usuario

Uno de los puntos centrales del lanzamiento es el enfoque en privacidad. Google asegura que el usuario mantiene el control total sobre qué datos se utilizan y cuándo.

Entre las opciones disponibles, se incluye la posibilidad de rechazar una respuesta personalizada mediante el botón “Volver a intentar”, lo que permite generar una alternativa sin usar datos personales. También se puede enviar retroalimentación con la opción “No me gusta”, lo que ayuda a ajustar el comportamiento del sistema.

Los usuarios tiene el control total de Gemini, incluyendo la posibilidad de rechazar las respuestas que da. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía destaca que esta arquitectura busca equilibrar personalización y control, en un contexto donde el uso de datos personales en inteligencia artificial genera creciente atención.

Disponibilidad y alcance

La función estará disponible inicialmente en la web, dispositivos Android e iOS, y funcionará con todos los modelos disponibles dentro del selector de Gemini. Sin embargo, en esta etapa solo aplica para cuentas personales de Google.

Usuarios empresariales, educativos o de entornos Workspace aún no tienen acceso a esta herramienta, lo que sugiere un despliegue progresivo según tipo de cuenta.

La nueva inteligencia personal de Gemini podrá usarse desde la web y en las aplicaciones de Android y iOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este lanzamiento, Google refuerza su estrategia de integrar la inteligencia artificial en sus servicios más utilizados, apostando por asistentes cada vez más contextuales. En Colombia, la llegada de Inteligencia Personal marca un paso hacia experiencias digitales más adaptadas a cada usuario, aunque bajo un esquema en el que la activación y el uso siguen dependiendo de decisiones individuales.