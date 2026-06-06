Economía

Subsidio a la luz y al gas: paso a paso, cómo pedirlo y quiénes pueden acceder al beneficio en junio

El plan oficial de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) cuenta con requisitos excluyentes y un trámite unificado para todos los usuarios

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Usuarios realizan el trámite de inscripción a los subsidios energéticos a través de la plataforma oficial del Gobierno en junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de 2026, el Gobierno implementó un nuevo sistema para otorgar subsidios en los servicios de luz y gas domiciliarios. El plan, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), introdujo un único criterio para la distribución de beneficios en electricidad, gas natural, gas propano por red y garrafas de 10 kilos. El acceso está limitado a quienes cumplan determinadas condiciones socioeconómicas y patrimoniales, bajo un mecanismo unificado y digital.

El sistema aplica un procedimiento uniforme y criterios de elegibilidad comunes para todos los solicitantes. La gestión se realiza exclusivamente a través de una plataforma oficial, que evalúa la situación económica de cada hogar.

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Actualmente, solo hay dos categorías: quienes acceden al subsidio y quienes quedan excluidos por no reunir los requisitos. El umbral principal es que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales fijadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También se consideran situaciones especiales, como poseer Certificado Único de Discapacidad (CUD) o estar registrado en el ReNaBaP.

El trámite debe efectuarse exclusivamente en el sitio oficial del Ministerio de Economía (argentina.gob.ar/subsidios). Quienes ya estaban inscriptos en el antiguo registro (RASE) no necesitan volver a anotarse, ya que sus datos se migraron de manera automática al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Deben iniciar el trámite quienes nunca accedieron al beneficio, quienes eran beneficiarios de la Tarifa Social de Gas o del Programa Hogar, y aquellos que modificaron su situación personal o económica.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La página principal de Argentina.gob.ar muestra información sobre los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), detallando los requisitos y el proceso de inscripción para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentación y requisitos

Para acceder al portal, se requiere una cuenta en Mi Argentina, con CUIL y clave personal. En la plataforma, es posible verificar el estado del subsidio, revisar solicitudes anteriores y solicitar revisiones si la información no coincide con la realidad del hogar.

La postulación exige informar sobre la titularidad del servicio y la composición familiar. Entre los datos requeridos se encuentran número de medidor y cliente, DNI y número de trámite, CUIL de todos los integrantes mayores de 18 años y un correo electrónico activo. El proceso se realiza mediante declaración jurada; parte de los datos se completa de forma automática, pero el solicitante debe revisar y actualizar la información restante.

El requisito central es que los ingresos netos del hogar no excedan el valor de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2. Hay excepciones para personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas y residentes en barrios populares. El Estado realiza controles cruzados para validar la información, y puede aprobar o rechazar la solicitud según los datos presentados.

Beneficio y aplicación en facturas

Una vez aprobado el beneficio, el descuento se aplica directamente en la factura del servicio. En electricidad, la bonificación general alcanza el 50% sobre un bloque definido de consumo. En el caso del gas por red, el descuento del 50% se otorga durante los meses de mayor demanda, y no se aplica en períodos de menor consumo. En 2026 se incorporó una rebaja extra del 25% en enero, que se reduce de manera gradual hasta fin de año. Para las garrafas de 10 kilos, el descuento se aplica en la compra, siempre que el registro esté vigente y el pago se realice de forma electrónica.

En mayo, el Gobierno dispuso una actualización del esquema, sumando una bonificación adicional del 25% sobre el consumo de los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes comprendidos en el Régimen SEF.

Primer plano de una estufa a gas natural de acero inoxidable con una olla negra sobre un quemador encendido, mostrando la distintiva llama azul y los controles plateados.
Para quienes compran gas envasado, el subsidio se aplica de forma directa al momento de la transacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pedir el subsidio

1- Verificar si corresponde inscribirse

El primer paso es comprobar si el hogar ya figura en el nuevo registro o si necesita iniciar una inscripción. El antiguo RASE fue reemplazado por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Los inscriptos en el sistema anterior no deben realizar ningún trámite adicional, ya que su información fue transferida.

Deben inscribirse quienes nunca gestionaron el subsidio, los hogares que recibían ayuda a través del Programa Hogar para garrafas o la Tarifa Social de Gas en zonas habilitadas. En estos casos, la inscripción es obligatoria para acceder o mantener el beneficio.

2- Acceder a la plataforma oficial

El trámite se gestiona en la web oficial para subsidios energéticos (https://www.argentina.gob.ar/subsidios). Desde allí, es posible iniciar el proceso, consultar el estado de solicitudes anteriores o verificar si el hogar ya percibe el beneficio.

Para operar en la plataforma es indispensable contar con una cuenta en Mi Argentina, habilitada con CUIL y clave personal. Una vez ingresado, se puede seleccionar la opción que corresponda según la situación de cada familia.

Las funciones principales del portal incluyen:

  • Verificar si el hogar recibe subsidios
  • Consultar el estado de solicitudes en curso
  • Solicitar una revisión si los datos no reflejan la situación real del grupo familiar

3- Reunir la documentación necesaria

Antes de iniciar la carga de datos, es recomendable contar con toda la información solicitada para completar el formulario de manera ágil. Se requiere:

  • Número de medidor y de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, disponibles en la factura de electricidad o gas
  • Número de DNI y número de trámite del DNI de la persona que realiza la gestión
  • Número de CUIL de cada integrante mayor de 18 años
  • Correo electrónico activo y habitual

Estos datos permiten identificar el suministro y acreditar la composición del grupo familiar en el sistema.

4- Completar la inscripción en el ReSEF

Quienes no figuren en el registro deben completar el formulario digital disponible en la plataforma, que tiene carácter de declaración jurada y requiere información precisa y actualizada.

El formulario solicita datos sobre ingresos, cantidad de integrantes, situación laboral y otros aspectos socioeconómicos y patrimoniales. Parte de la información se completa automáticamente con datos oficiales, aunque corresponde al solicitante revisar y completar los campos faltantes.

Factura de luz y lamparita, cuentas a pagar sobre una mesa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Al momento de hacer el trámite, los usuarios deben estar registrados en Mi Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5- Evaluación de requisitos

Tras enviar la solicitud, el Estado analiza si el hogar cumple con los criterios para acceder al subsidio. El requisito principal es que el ingreso neto del grupo familiar sea inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El sistema contempla situaciones específicas, como:

  • Integrantes con Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)
  • Percepción de una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
  • Integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

También se realizan controles patrimoniales y cruces de información para confirmar la situación económica del hogar. Según estos datos, la solicitud puede ser aprobada o rechazada.

6- Notificación y aplicación del subsidio

Una vez finalizada la evaluación, el sistema comunica si el hogar accede al subsidio, que se aplica directamente en la factura del servicio.

En electricidad, el beneficio contempla una bonificación base del 50% sobre un bloque de consumo específico. Para el gas por red, la bonificación del 50% se aplica en los meses de mayor demanda, y no se otorga subsidio en los períodos de menor consumo.

Durante 2026, se suma una bonificación adicional del 25% en ambos servicios durante enero, que se reduce gradualmente hasta diciembre.

Para quienes utilizan gas envasado, el subsidio se otorga como un descuento directo en la compra de garrafas de 10 kilos, siempre que la inscripción esté vigente y el pago se realice mediante medios electrónicos.

7- Consultas, revisiones y actualizaciones

La plataforma permite consultar el estado de las solicitudes en cualquier momento y solicitar una revisión si la evaluación no se corresponde con la situación real. Para ello se requiere la información personal y el número de trámite.

Si se produjeran cambios en la composición del hogar, ingresos o tipo de servicio contratado, los datos pueden actualizarse en el sistema para que sean considerados en futuras evaluaciones.

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