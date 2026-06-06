Murió Bernadette Chirac, ex primera dama de Francia

Bernadette Chirac (Eric Feferberg/AFP)

Bernadette Chirac murió el viernes a los 93 años, según confirmó a la agencia de noticias AFP su hija Claude Chirac. “Falleció por la tarde, en paz, rodeada de los suyos. Acababa de cumplir 93 años”, el pasado 18 de mayo, declaró Claude al comunicar la noticia.

Nacida el 18 de mayo de 1933 en París como Bernadette Chodron de Courcel, la futura primera dama de Francia creció en una familia de diplomáticos y se formó en el Instituto de Estudios Políticos de París —conocido como Sciences Po—, donde conoció a Jacques Chirac, con quien se casó en 1956. Fue también especialista en arqueología.

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Su trayectoria política comenzó en 1971 como concejala municipal de Sarran, en Corrèze, y en 1979 se convirtió en la primera mujer en acceder al parlamento departamental de ese territorio, un cargo que renovó de forma ininterrumpida durante casi cuatro décadas, hasta 2015. Fue, así, la única primera dama de Francia en ejercer un mandato político propio de forma simultánea a su rol en el Palacio del Elíseo.

Bernadette Chirac ejerció como primera dama durante 12 años, desde el 17 de mayo de 1995 hasta el 16 de mayo de 2007, período en el que acompañó a su esposo a lo largo de dos mandatos presidenciales. “Es la mujer de mi vida, ¡hemos logrado tanto juntos!”, escribió Jacques Chirac sobre ella en sus memorias.

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Una imagen tomada en 1976 muestra a Jacques Chirac junto a Bernadette (AFP)

Desde 1994 presidió la Fundación de Hospitales de París, institución desde la que impulsó campañas en favor de los niños hospitalizados que le valieron una amplia popularidad entre los franceses, especialmente a partir de 2002.

El presidente Emmanuel Macron expresó su pesar en redes sociales y la calificó como “una gran dama de corazón” que “marcó nuestra historia y la vida de Corrèze" y que “cambió tantas vidas con discreción y obstinación”.

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Macron indicó que recibió la noticia junto a su esposa, Brigitte, “con gran tristeza”, y señaló que “la Nación comparte el dolor de su familia, de sus seres queridos y de todos aquellos que la amaban”.

Los homenajes se extendieron entre la clase política francesa. El ex presidente François Hollande elogió a una mujer “comprometida” y “al servicio de Corrèze”, de quien afirmó que “nunca abandonó a su cantón”.

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El también ex mandatario Nicolas Sarkozy, quien recibió el apoyo de Bernadette Chirac en las elecciones presidenciales de 2007 pese a las tensiones con su marido, la despidió como “una gran amiga que siempre me apoyó política y personalmente”. “Es una época la que termina con su partida”, escribió Sarkozy, quien también expresó su convicción de que “ahora podrá reencontrarse con Jacques, que debió aburrirse tanto sin ella”.

El Palacio del Elíseo informó que pondrá a disposición de los ciudadanos un libro de condolencias a partir de las 15:00 horas (13:00 GMT).