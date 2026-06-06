Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania con más de 200 drones: al menos 12 muertos en Donetsk y Kherson

Rusia lanzó una nueva ola de ataques con drones contra Ucrania

Doce civiles ucranianos murieron en las últimas 24 horas a causa de los bombardeos rusos en las zonas controladas por Ucrania de la región de Donetsk y Kherson, en el este y el sur del país, según informaron las autoridades locales en la mañana de este sábado.

En Donetsk, seis personas murieron y 19 resultaron heridas, según la administración militar regional. En Kherson, el saldo fue de seis personas muertas y 27 heridas por ataques con drones, artillería y aviación.

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Dos de ellas, entre ellas una cajera de 35 años, estaban en una gasolinera atacada por un dron ruso, que también hirió a nueve personas en el lugar.

Durante la noche, Rusia lanzó al menos 272 drones de largo alcance de diversos tipos contra Ucrania, según la Fuerza Aérea de este país. 249 de los drones fueron interceptados en el norte, sur y este de Ucrania.

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Sin embargo, 19 drones impactaron en 11 lugares, mientras que fragmentos de los artefactos derribados cayeron en otros 13 lugares.

Los ataques con misiles, drones y bombas guiadas por aviación han continuado durante la mañana contra las regiones de primera línea y las situadas a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia.

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Una vista térmica aérea muestra objetivos identificados en una base rusa de drones en el aeropuerto de Donetsk, tras un ataque ucraniano. (Captura de video)

En concreto, cinco residentes de la ciudad de Zaporizhzhia (centro) resultaron heridos en un ataque con drones, que también causó daños a varios coches y edificios residenciales. Cuatro residentes de Jersón resultaron heridos y dos personas fallecieron cerca de sus casas en la región de Sumi (norte).

En esta última región, también se atacaron las infraestructuras energéticas, lo que provocó cortes intermitentes en el suministro eléctrico, y dos personas resultaron heridas en ataques contra una gasolinera y un vehículo de reparto de correos.

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Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reportó este sábado exitosos ataques ucranianos en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar que habrían afectado arsenales de la marina enemiga y un depósito de petróleo y advirtió que todo acto de injusticia contra Ucrania tendrá respuesta.

“Esta guerra tiene que terminar pero el líder ruso quiere seguir peleando. Por eso las acciones ucranianas responden a la agresión”, dijo Zelensky en su cuenta de X.

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“En la noche anterior nuestros drones superaron una distancia de cerca de 1.000 kilómetros hasta la región de St. Petesburgo, hasta los arsenales de la marina enemiga y de la base de Kronstadt. También superaron 500 kilómetros hasta la región de Krasnodar y golpearon un depósito de petróleo”, agregó

Zelensky calificó esas acciones como resultados importantes de las fuerzas ucranianas y agradeció a sus soldados por su precisión.

“Rusia tiene que terminar su guerra y todo ataque a la vida. Cada forma de injusticia tendrá una respuesta justa. Agradezco a nuestros guerreros por su precisión”, escribió.

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(Con información de EFE)