Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania con más de 200 drones: al menos 12 muertos en Donetsk y Kherson

Los ataques con misiles, drones y bombas guiadas por aviación han continuado durante la mañana contra las regiones de primera línea y las situadas a lo largo de la frontera

Guardar
Google icon
Rusia lanzó una nueva ola de ataques con drones contra Ucrania
Rusia lanzó una nueva ola de ataques con drones contra Ucrania

Doce civiles ucranianos murieron en las últimas 24 horas a causa de los bombardeos rusos en las zonas controladas por Ucrania de la región de Donetsk y Kherson, en el este y el sur del país, según informaron las autoridades locales en la mañana de este sábado.

En Donetsk, seis personas murieron y 19 resultaron heridas, según la administración militar regional. En Kherson, el saldo fue de seis personas muertas y 27 heridas por ataques con drones, artillería y aviación.

PUBLICIDAD

Dos de ellas, entre ellas una cajera de 35 años, estaban en una gasolinera atacada por un dron ruso, que también hirió a nueve personas en el lugar.

Durante la noche, Rusia lanzó al menos 272 drones de largo alcance de diversos tipos contra Ucrania, según la Fuerza Aérea de este país. 249 de los drones fueron interceptados en el norte, sur y este de Ucrania.

PUBLICIDAD

Sin embargo, 19 drones impactaron en 11 lugares, mientras que fragmentos de los artefactos derribados cayeron en otros 13 lugares.

Los ataques con misiles, drones y bombas guiadas por aviación han continuado durante la mañana contra las regiones de primera línea y las situadas a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia.

Captura de pantalla en blanco y negro de una vista térmica aérea que muestra cuatro objetivos resaltados en el suelo y datos de dirección y grados
Una vista térmica aérea muestra objetivos identificados en una base rusa de drones en el aeropuerto de Donetsk, tras un ataque ucraniano. (Captura de video)

En concreto, cinco residentes de la ciudad de Zaporizhzhia (centro) resultaron heridos en un ataque con drones, que también causó daños a varios coches y edificios residenciales. Cuatro residentes de Jersón resultaron heridos y dos personas fallecieron cerca de sus casas en la región de Sumi (norte).

En esta última región, también se atacaron las infraestructuras energéticas, lo que provocó cortes intermitentes en el suministro eléctrico, y dos personas resultaron heridas en ataques contra una gasolinera y un vehículo de reparto de correos.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reportó este sábado exitosos ataques ucranianos en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar que habrían afectado arsenales de la marina enemiga y un depósito de petróleo y advirtió que todo acto de injusticia contra Ucrania tendrá respuesta.

“Esta guerra tiene que terminar pero el líder ruso quiere seguir peleando. Por eso las acciones ucranianas responden a la agresión”, dijo Zelensky en su cuenta de X.

“En la noche anterior nuestros drones superaron una distancia de cerca de 1.000 kilómetros hasta la región de St. Petesburgo, hasta los arsenales de la marina enemiga y de la base de Kronstadt. También superaron 500 kilómetros hasta la región de Krasnodar y golpearon un depósito de petróleo”, agregó

Zelensky calificó esas acciones como resultados importantes de las fuerzas ucranianas y agradeció a sus soldados por su precisión.

“Rusia tiene que terminar su guerra y todo ataque a la vida. Cada forma de injusticia tendrá una respuesta justa. Agradezco a nuestros guerreros por su precisión”, escribió.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

DonetskKhersonGuera Rusia-UcraniaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAataques rusos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ébola sigue azotando a la República Democrática del Congo: ya hay al menos 82 muertos y 452 casos confirmados

El Ministerio de Salud reportó, solo del jueves al viernes, un total de 21 fallecidos y 71 casos más en la localidad minera de Mongbwalu, epicentro de la crisis

El ébola sigue azotando a la República Democrática del Congo: ya hay al menos 82 muertos y 452 casos confirmados

La OPEP evalúa nuevos ajustes de sus niveles de producción de crudo mientras persiste la crisis en Ormuz

Se espera que el grupo de siete países que lleva un año abriendo paulatinamente los grifos, con aumentos moderados y mensuales del bombeo, apruebe un nuevo incremento para julio, similar al sancionado hace un mes, de 188.000 barriles diarios

La OPEP evalúa nuevos ajustes de sus niveles de producción de crudo mientras persiste la crisis en Ormuz

Kuwait y Bahréin condenaron los últimos ataques del régimen iraní y advirtieron que defenderán su soberanía “por todos los medios”

Ambos países calificaron la ofensiva de “flagrante agresión” y rechazaron cualquier justificación para lo que describieron como una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas

Kuwait y Bahréin condenaron los últimos ataques del régimen iraní y advirtieron que defenderán su soberanía “por todos los medios”

Ucrania atacó arsenales y depósitos de petróleo en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar

El presidente Volodimir Zelensky indicó que las acciones de su país responden a la agresión del enemigo. “Rusia tiene que terminar su guerra y todo ataque a la vida. Cada forma de injusticia tendrá una respuesta justa”, indicó

Ucrania atacó arsenales y depósitos de petróleo en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar

Estados Unidos sancionó a Irán con un golpe directo a su red de contrabando de hidrocarburos en la región

El Departamento del Tesoro estadounidense detalló que la red utilizó empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos y China, junto con cuentas bancarias extranjeras, para mover millones de barriles de gas licuado de petróleo

Estados Unidos sancionó a Irán con un golpe directo a su red de contrabando de hidrocarburos en la región
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

43 estudiantes resultaron lesionados tras volcar autobús donde vajaban en la México Puebla

43 estudiantes resultaron lesionados tras volcar autobús donde vajaban en la México Puebla

¿Cómo le fue a México Femenil en su duelo contra Australia?

El crédito hipotecario no repunta: cuáles son las opciones todavía disponibles y cuánto cuestan

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | El papa León XIV se encuentra ya en la Nunciatura Apostólica de Madrid: allí comerá y descansará hasta su siguiente acto de la tarde

Johanna Fadul expresó preocupación por el futuro de Colombia y reveló su voto para la segunda vuelta: “Lo que necesita Colombia”

INFOBAE AMÉRICA

El histórico día que cambió el destino del mundo

El histórico día que cambió el destino del mundo

La película “Michael” supera los USD 857 millones y rompe un récord histórico en la taquilla mundial

“Medicamento falso puede ser tóxico o ineficaz”, alertan especialistas salvadoreños

Zompopos de mayo: el “caviar guatemalteco” que deleita los paladares

AERIS y UNICEF renuevan su alianza en Costa Rica para fortalecer la protección de la niñez

ENTRETENIMIENTO

La película “Michael” supera los USD 857 millones y rompe un récord histórico en la taquilla mundial

La película “Michael” supera los USD 857 millones y rompe un récord histórico en la taquilla mundial

“La Odisea” de Christopher Nolan ya hace historia: vendió el 95% de sus butacas IMAX en menos de una hora

Taylor Swift rompe récords y se une a la élite multimillonaria de la música

Euphoria se despidió con 25 millones de visualizaciones y un final marcado por la pérdida

El jefe de Netflix asegura que no seguirán colaborando con directores que quieran estrenar en cines: “Ya lo tenemos asumido”