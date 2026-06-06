El brote del gusano barrenador se extiende en Estados Unidos y provoca nuevas restricciones al ganado

El USDA confirmó un brote de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas el 3 de junio de 2026 tras detectar larvas en un ternero de tres semanas en el condado de Zavala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó un brote de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas el 3 de junio de 2026, lo que motivó la imposición de restricciones temporales a la importación de ganado desde ese estado por parte de Canadá. El hallazgo afecta de manera directa a la industria ganadera norteamericana y activa protocolos de emergencia sanitaria. La respuesta oficial busca contener la propagación de esta plaga, erradicada del país desde la década de 1960.

Según la Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), agencia del USDA, el caso fue detectado en un ternero de tres semanas en el condado de Zavala, Texas, a aproximadamente 80 kilómetros de la frontera con México. La agencia estableció una zona de cuarentena de 20 kilómetros alrededor del foco e impuso restricciones al movimiento de animales hasta completar las inspecciones y la liberación de moscas estériles para controlar la población del insecto. Paralelamente, la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) anunció una prohibición temporal de ingreso para todos los animales que hayan estado en Texas en los 21 días previos a su llegada a la frontera canadiense.

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El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una plaga considerada de alto impacto sanitario y económico para la ganadería, ya que puede afectar a bovinos, equinos, ovinos, caprinos, otras especies y, en casos poco frecuentes, a seres humanos. El brote de 2026 se produce en un contexto de expansión regional del parásito desde Centroamérica y México, donde se han reportado miles de casos en los últimos dos años, según la Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

¿Dónde y cuándo se detectó el brote de gusano barrenador en Texas?

El USDA confirmó el 3 de junio de 2026 la detección de larvas de gusano barrenador en un ternero de tres semanas, localizado en un rancho de Zavala County, Texas. La investigación se inició tras pruebas practicadas a varios animales sospechosos. Hasta el momento de la publicación, las autoridades informaron que no se han detectado más casos en la zona, aunque la vigilancia epidemiológica se mantiene reforzada en todo el estado USDA.

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La zona de cuarentena definida por el USDA comprende un radio de 20 kilómetros alrededor del foco, donde se aplican restricciones estrictas al movimiento de animales y se intensifica el monitoreo de la fauna silvestre y del ganado doméstico.

La APHIS estableció una cuarentena de 20 kilómetros en Texas y restringió el movimiento de animales para contener el brote de gusano barrenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas aplica Estados Unidos para contener el gusano barrenador?

La APHIS del USDA implementó un plan de respuesta inmediata que contempla:

Formación de un equipo de comando conjunto con la Texas Animal Health Commission .

Prohibición del movimiento de animales fuera de la zona de cuarentena sin inspección oficial.

Liberación acelerada de moscas estériles para interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador.

Intensificación de la vigilancia de insectos y el monitoreo de la fauna silvestre.

Campañas de información y recomendaciones a ganaderos y veterinarios.

El plan de acción incluye la aceleración de la construcción de una planta de producción de moscas estériles, con entrada en operaciones prevista para 2027. El USDA destacó en su comunicado que la cadena alimentaria permanece protegida y enfatizó que el gusano no infesta carne destinada al consumo humano ni otros productos alimenticios.

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¿Qué restricciones implementa Canadá para el ingreso de ganado desde Texas?

La CFIA anunció el 5 de junio de 2026 la prohibición temporal de ingreso de animales, incluidos caballos, que hayan estado en Texas durante los 21 días anteriores a su arribo a Canadá. Esta medida preventiva afecta a bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, ciervos y otras especies. La agencia explicó que el objetivo es evitar la introducción del gusano barrenador en territorio canadiense, donde el clima frío limita su establecimiento, aunque puede sobrevivir durante los meses cálidos.

La CFIA recomienda a ganaderos y veterinarios inspeccionar de manera regular a los animales y reportar cualquier herida que no cicatrice o presente mal olor, síntomas asociados a la infestación.

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¿Cómo repercute el brote en la industria ganadera y el comercio internacional?

Texas es el principal estado productor de ganado en Estados Unidos, con un valor estimado de 17.000 millones de dólares anuales. La aparición del gusano barrenador genera preocupación en la cadena productiva y afecta el comercio internacional de ganado y carne, ya que motiva el cierre temporal de fronteras y el endurecimiento de los controles sanitarios.

De acuerdo con el USDA, la exportación de carne y productos de origen animal permanece segura, dado que los sistemas de inspección identifican animales infestados antes de que ingresen en la cadena alimentaria. El organismo remarcó que no existe riesgo para la seguridad de los consumidores.

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Canadá prohibió de forma temporal el ingreso de ganado y otros animales que hayan estado en Texas en los 21 días previos a su llegada a la frontera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) es una mosca cuyas larvas se alimentan de tejido vivo en mamíferos. El ciclo reproductivo implica la puesta de huevos en heridas abiertas, donde las larvas se desarrollan y destruyen tejido sano, provocando lesiones graves. Afecta principalmente a ganado, pero puede infestar a otras especies y, en casos excepcionales, a seres humanos.

Estados Unidos erradicó la plaga en 1966 mediante el uso de moscas estériles, pero la infestación persiste en Centroamérica y Sudamérica. Según la CDC, desde 2024 se han reportado más de 171.000 casos en animales y cerca de 2.000 en personas en la región que va de Panamá a México.

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¿Qué síntomas deben vigilar los ganaderos y veterinarios?

Las autoridades recomiendan a ganaderos y veterinarios observar a los animales para detectar:

Heridas que no cicatrizan o que empeoran.

Secreciones y mal olor.

Dolor o irritación persistente.

Presencia visible de larvas en las heridas.

La APHIS y la CFIA subrayan la importancia de la inspección visual y del tratamiento veterinario inmediato para evitar la propagación de la plaga.

¿Qué acciones de prevención y control están vigentes en la región?

El protocolo de control incluye:

Liberación semanal de millones de moscas estériles en zonas de riesgo.

Restricción del movimiento de animales dentro y fuera de áreas bajo cuarentena.

Cooperación entre autoridades estatales y federales.

Vigilancia epidemiológica en la frontera sur y en los principales puntos de cruce.

El USDA y la APHIS trabajan en coordinación con agencias internacionales para mantener la vigilancia y actualizar las medidas de control conforme evoluciona la situación.

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El gusano barrenador del Nuevo Mundo afecta a bovinos, equinos, ovinos, caprinos y otras especies, y en casos poco frecuentes también puede infestar a seres humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se espera en las próximas semanas para el sector ganadero?

La situación en Texas y en la frontera con Canadá se mantiene bajo vigilancia intensiva. Las exportaciones de ganado desde Texas hacia Canadá seguirán restringidas hasta que las autoridades certifiquen la erradicación del brote y la ausencia de nuevos casos. Los productores deberán cumplir con los controles sanitarios y notificar cualquier sospecha a las autoridades, en cumplimiento de los protocolos nacionales e internacionales.