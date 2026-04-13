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Tren en Brasil: así es el proyecto que promete velocidades superiores a 350 kilómetros por hora

La inversión de hasta 20.000 millones de dólares permitirá unir Río, São Paulo y Campinas en tiempo récord, impulsando el desarrollo industrial y la sostenibilidad urbana

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Brasil impulsa el tren de alta velocidad más ambicioso de América Latina: Río, São Paulo y Campinas en menos de dos horas

Brasil ha dado luz verde a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de América Latina: la construcción de un tren de alta velocidad que conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, alcanzando velocidades superiores a los 350 kilómetros por hora.

Este desarrollo no solo busca revolucionar el transporte nacional, también posicionar a Brasil como pionero en movilidad ferroviaria avanzada en la región, con un impacto directo en la movilidad, la economía y la sostenibilidad urbana.

El interés en este proyecto radica en que promete reducir drásticamente los tiempos de viaje entre tres de las ciudades más importantes del país, duplicar o incluso triplicar el flujo de pasajeros y disminuir la congestión en autopistas y vuelos nacionales. Además, la iniciativa refuerza la tendencia global hacia sistemas de transporte más sostenibles y eficientes, alineando a Brasil con los estándares de Japón y Europa.

tren - Brasil - transporte ferroviario - tecnología - 12 de abril
El tren de alta velocidad de Brasil: referencia para América Latina y puente hacia la movilidad del futuro - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo será el tren de alta velocidad brasileño

El proyecto, conocido como TAV (Trem de Alta Velocidade), recorrerá aproximadamente 510 kilómetros y permitirá unir Río de Janeiro y São Paulo en solo 1 hora y 45 minutos. La tecnología empleada permitirá velocidades de hasta 350 km/h, superando ampliamente las capacidades del sistema ferroviario actual en el país.

El trayecto está diseñado para atender la alta demanda de pasajeros, especialmente en el corredor sudeste, donde la movilidad es un reto diario para millones de personas. Estimaciones oficiales prevén que el nuevo servicio duplicará el flujo de pasajeros, ofreciendo una alternativa real a la congestión vehicular y la saturación de vuelos cortos.

La inversión estimada para el TAV oscila entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los proyectos más costosos y emblemáticos de América Latina. La construcción está programada para comenzar en 2027, tras una fase de planificación y coordinación industrial, y se espera que el tren entre en operación a principios de 2032.

El impacto económico proyectado es significativo, ya que se prevé la creación de miles de empleos directos e indirectos, el desarrollo de nuevas industrias asociadas al sector ferroviario y la dinamización de la economía en las regiones conectadas.

Un nuevo tren nocturno que conectará tres fascinantes ciudades europeas se inaugurará la próxima primavera
El avance tecnológico y la colaboración internacional posicionan al nuevo TAV como un motor de integración, eficiencia y competitividad para la región, abriendo camino a futuras innovaciones como el maglev

Además, el tren de alta velocidad contribuirá a reducir la dependencia de vehículos privados y vuelos nacionales, promoviendo una movilidad más limpia, eficiente y alineada con los objetivos de sostenibilidad.

Cómo es la red ferroviaria actual

Brasil cuenta actualmente con servicios ferroviarios interurbanos como el Tren de Vitória a Minas (EFVM) y el Tren de Pasajeros de Carajás, ambos esenciales para la conectividad de comunidades en regiones alejadas. Sin embargo, estos trenes no alcanzan las velocidades ni la capacidad del futuro TAV.

En el ámbito urbano, sistemas como la CPTM en São Paulo y SuperVia en Río de Janeiro gestionan redes de cercanías que transportan millones de usuarios diariamente, pero la experiencia y la velocidad distan mucho de lo que ofrecerá el tren de alta velocidad.

El TAV brasileño toma como referencia las experiencias de Japón y Europa, especialmente en cuanto a estándares de calidad, seguridad y eficiencia. La incorporación de tecnología de última generación y la colaboración con proveedores internacionales serán claves para cumplir con los objetivos del proyecto.

Un tren eléctrico moderno, azul y blanco, con luces encendidas, viajando de noche por las vías. Se observan chispas bajo el tren y postes de catenaria.
La construcción, prevista para 2027, dinamizará la economía, generará miles de empleos y servirá de modelo para futuras infraestructuras ferroviarias en la región - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo brasileño de alta velocidad podría servir de referencia para futuros desarrollos en América Latina, donde la demanda de transporte eficiente, seguro y sostenible sigue creciendo.

El tren de levitación magnética: el siguiente salto

En paralelo, el sector ferroviario global observa con atención el desarrollo de trenes de levitación magnética (maglev), como el proyecto T-Flight de la China Aerospace Science and Industry Corporation, que apunta a velocidades de hasta 1.000 km/h.

Estas tecnologías, basadas en la repulsión magnética y el uso de túneles de baja presión, representan el futuro de la movilidad de larga distancia, aunque todavía requieren superar retos de infraestructura y coste.

El tren de alta velocidad en Brasil marca un punto de inflexión para el transporte regional, ofreciendo un modelo de movilidad avanzada, sostenible y eficiente. El éxito del proyecto podría impulsar nuevas inversiones y desarrollos en otros países latinoamericanos, reafirmando el papel del ferrocarril como motor de integración y competitividad en el siglo XXI.

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