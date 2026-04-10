Cuál es la máxima velocidad que se puede conseguir con el Wi-Fi de tu router

El estándar Wi-Fi del router determina el límite de velocidad que puedes alcanzar en tu red inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento de una red Wi-Fi depende de múltiples factores, pero uno de los más determinantes es la velocidad máxima que puede alcanzar el router. Conocer ese límite resulta fundamental para entender si el equipo está rindiendo al máximo de su capacidad o si es necesario considerar una actualización de hardware.

¿De qué depende la velocidad máxima del Wi-Fi?

La velocidad máxima teórica que puede ofrecer un router está definida por el estándar Wi-Fi que utiliza. Actualmente, según explica Dell, los estándares más comunes son Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) y Wi-Fi 6 (802.11ax). Cada uno establece un tope de velocidad diferente, que se expresa en megabits por segundo (Mbps) o gigabits por segundo (Gbps).

Wi-Fi 4 (802.11n): hasta 600 Mbps.

Wi-Fi 5 (802.11ac): alrededor de 1 Gbps en la banda de 5 GHz.

Wi-Fi 6 (802.11ax): hasta 10 Gbps, con varios dispositivos conectados simultáneamente.

Además del estándar, influyen otros elementos como la cantidad de antenas, la configuración de canales, el ancho de banda, la presencia de interferencias y la distancia al router.

Modelos con Wi-Fi 6 permiten velocidades teóricas de hasta 10 Gbps en condiciones ideales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar la velocidad máxima de tu router

Para conocer la velocidad máxima teórica de tu router, existen varias vías:

Verifica el modelo y consulta las especificaciones La forma más directa es identificar el modelo exacto del router (generalmente indicado en una etiqueta en la parte inferior o trasera del dispositivo) y buscar sus especificaciones técnicas en el sitio web del fabricante. Allí se detallan tanto el estándar Wi-Fi como la velocidad máxima alcanzable. Consulta el estándar Wi-Fi El estándar Wi-Fi figura habitualmente en la caja del producto, en el manual o en el apartado de configuración del propio router (accesible desde el navegador mediante su dirección IP). Si el router es de tu proveedor de internet, puedes consultar el modelo en la documentación del servicio o solicitar información a la compañía. Revisa la configuración del router Accede a la interfaz de administración del router introduciendo la IP correspondiente en el navegador (por ejemplo, 192.168.1.1 o 192.168.0.1). Allí, en el apartado de información general o de red inalámbrica, suele aparecer el estándar Wi-Fi activo y la tasa de transferencia máxima de cada banda (2,4 GHz y 5 GHz).

La velocidad real suele ser menor a la teórica por interferencias y limitaciones de los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre velocidad teórica y velocidad real

Es importante diferenciar la velocidad máxima teórica de la velocidad real que experimenta el usuario. La primera indica el límite técnico del equipo bajo condiciones ideales, sin interferencias, con dispositivos compatibles y en distancias cortas. En la práctica, la velocidad real suele ser inferior debido a obstáculos físicos, saturación de canales, interferencias de otras redes, calidad de los dispositivos conectados y limitaciones de la conexión a internet.

Por ejemplo, aunque un router Wi-Fi 6 pueda alcanzar hasta 9,6 Gbps, la mayoría de los dispositivos domésticos no aprovecharán ese caudal y la velocidad de internet contratada suele ser mucho menor que ese máximo teórico.

¿Cuándo conviene cambiar el router?

Si la velocidad máxima de tu router es inferior a la de tu conexión de internet o si cuentas con muchos dispositivos modernos, puede ser recomendable actualizar el equipo a un modelo compatible con Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, según Xataka. Esto permitirá aprovechar mejor el servicio contratado y ofrecerá mayor estabilidad y cobertura.

Actualizar el router puede mejorar la velocidad y estabilidad de tu red doméstica si tienes dispositivos modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para sacar el máximo provecho

Coloca el router en una zona central y elevada .

Utiliza la banda de 5 GHz para obtener mayor velocidad (aunque tiene menor alcance que la de 2,4 GHz).

Mantén el firmware del equipo actualizado .

Reduce la cantidad de obstáculos y dispositivos que puedan causar interferencias.

Conocer la velocidad máxima de tu router es el primer paso para optimizar tu red Wi-Fi y decidir si tu equipo responde a las necesidades de tu hogar o empresa.