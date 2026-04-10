Tecno

Cuál es la máxima velocidad que se puede conseguir con el Wi-Fi de tu router

Consultar el modelo y las especificaciones del dispositivo es esencial para conocer su capacidad máxima

Guardar
Un joven con suéter gris oscuro mira su teléfono, conectado a un router Wi-Fi blanco con luces azules que emite una señal inalámbrica visible en una mesa.
El estándar Wi-Fi del router determina el límite de velocidad que puedes alcanzar en tu red inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento de una red Wi-Fi depende de múltiples factores, pero uno de los más determinantes es la velocidad máxima que puede alcanzar el router. Conocer ese límite resulta fundamental para entender si el equipo está rindiendo al máximo de su capacidad o si es necesario considerar una actualización de hardware.

¿De qué depende la velocidad máxima del Wi-Fi?

La velocidad máxima teórica que puede ofrecer un router está definida por el estándar Wi-Fi que utiliza. Actualmente, según explica Dell, los estándares más comunes son Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) y Wi-Fi 6 (802.11ax). Cada uno establece un tope de velocidad diferente, que se expresa en megabits por segundo (Mbps) o gigabits por segundo (Gbps).

  • Wi-Fi 4 (802.11n): hasta 600 Mbps.
  • Wi-Fi 5 (802.11ac): alrededor de 1 Gbps en la banda de 5 GHz.
  • Wi-Fi 6 (802.11ax): hasta 10 Gbps, con varios dispositivos conectados simultáneamente.

Además del estándar, influyen otros elementos como la cantidad de antenas, la configuración de canales, el ancho de banda, la presencia de interferencias y la distancia al router.

Un router Wi-Fi negro con cuatro antenas y luces azules encendidas está sobre una mesa de madera oscura. Al fondo, una sala con un televisor y una lámpara.
Modelos con Wi-Fi 6 permiten velocidades teóricas de hasta 10 Gbps en condiciones ideales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar la velocidad máxima de tu router

Para conocer la velocidad máxima teórica de tu router, existen varias vías:

  1. Verifica el modelo y consulta las especificaciones La forma más directa es identificar el modelo exacto del router (generalmente indicado en una etiqueta en la parte inferior o trasera del dispositivo) y buscar sus especificaciones técnicas en el sitio web del fabricante. Allí se detallan tanto el estándar Wi-Fi como la velocidad máxima alcanzable.
  2. Consulta el estándar Wi-Fi El estándar Wi-Fi figura habitualmente en la caja del producto, en el manual o en el apartado de configuración del propio router (accesible desde el navegador mediante su dirección IP). Si el router es de tu proveedor de internet, puedes consultar el modelo en la documentación del servicio o solicitar información a la compañía.
  3. Revisa la configuración del router Accede a la interfaz de administración del router introduciendo la IP correspondiente en el navegador (por ejemplo, 192.168.1.1 o 192.168.0.1). Allí, en el apartado de información general o de red inalámbrica, suele aparecer el estándar Wi-Fi activo y la tasa de transferencia máxima de cada banda (2,4 GHz y 5 GHz).
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La velocidad real suele ser menor a la teórica por interferencias y limitaciones de los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre velocidad teórica y velocidad real

Es importante diferenciar la velocidad máxima teórica de la velocidad real que experimenta el usuario. La primera indica el límite técnico del equipo bajo condiciones ideales, sin interferencias, con dispositivos compatibles y en distancias cortas. En la práctica, la velocidad real suele ser inferior debido a obstáculos físicos, saturación de canales, interferencias de otras redes, calidad de los dispositivos conectados y limitaciones de la conexión a internet.

Por ejemplo, aunque un router Wi-Fi 6 pueda alcanzar hasta 9,6 Gbps, la mayoría de los dispositivos domésticos no aprovecharán ese caudal y la velocidad de internet contratada suele ser mucho menor que ese máximo teórico.

¿Cuándo conviene cambiar el router?

Si la velocidad máxima de tu router es inferior a la de tu conexión de internet o si cuentas con muchos dispositivos modernos, puede ser recomendable actualizar el equipo a un modelo compatible con Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, según Xataka. Esto permitirá aprovechar mejor el servicio contratado y ofrecerá mayor estabilidad y cobertura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Actualizar el router puede mejorar la velocidad y estabilidad de tu red doméstica si tienes dispositivos modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para sacar el máximo provecho

  • Coloca el router en una zona central y elevada.
  • Utiliza la banda de 5 GHz para obtener mayor velocidad (aunque tiene menor alcance que la de 2,4 GHz).
  • Mantén el firmware del equipo actualizado.
  • Reduce la cantidad de obstáculos y dispositivos que puedan causar interferencias.

Conocer la velocidad máxima de tu router es el primer paso para optimizar tu red Wi-Fi y decidir si tu equipo responde a las necesidades de tu hogar o empresa.

Temas Relacionados

RouterWi-FiInternetConectividadTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Papelera secreta de WhatsApp en tu teléfono: el gran misterio

Aunque hayas eliminado imágenes, videos o documentos desde la app, pueden seguir ocupando espacio si no se borran desde el gestor de archivos

Papelera secreta de WhatsApp en tu teléfono: el gran misterio

¿PC sin virus pero lenta? Sigue estos 3 consejos para recuperar su rendimiento

Sigue estos pasos para devolverle agilidad a tu computadora sin instalar programas extra

¿PC sin virus pero lenta? Sigue estos 3 consejos para recuperar su rendimiento

Estudio de durabilidad y reparabilidad de laptops para el entorno laboral: qué dicen expertos

En algunos casos, las dificultades de reparación no solo dependen del diseño del dispositivo, sino también de las condiciones contractuales

Estudio de durabilidad y reparabilidad de laptops para el entorno laboral: qué dicen expertos

Steam aterriza en el Vision Pro: juega títulos de PC en realidad mixta

Una de las funciones más interesantes de Steam Link en Vision Pro es la facilidad para duplicar la pantalla de una PC con Windows

Steam aterriza en el Vision Pro: juega títulos de PC en realidad mixta

Qué es el spoofing y por qué pone en riesgo tu dinero

El spoofing permite a los delincuentes simular llamadas de bancos y empresas para obtener información sensible

Qué es el spoofing y por qué pone en riesgo tu dinero
DEPORTES
El Rosario Central de Di María igualó 0-0 contra Independiente del Valle en su estreno por la Libertadores

El Rosario Central de Di María igualó 0-0 contra Independiente del Valle en su estreno por la Libertadores

Argentina cayó ante Brasil y se jugará todo ante Chile en la Billie Jean King Cup

Ganó el partido, pero lo descalificaron por golpear con la raqueta a su rival: la insólita escena en un torneo de tenis

“Insano”: el video desde la tribuna del golazo de tiro libre de Julián Álvarez al Barcelona que es furor en las redes

El ranking que revela cómo llegan las 48 selecciones al Mundial: qué puesto ocupa Argentina y las dos potencias en la zona roja

TELESHOW
El rechazo de Thelma Fardin a la ley de falsas denuncias: “Seguir sembrando desconfianza es cruel”

El rechazo de Thelma Fardin a la ley de falsas denuncias: “Seguir sembrando desconfianza es cruel”

El tierno carrusel de fotos de Ailén Cova y su hija Alaia en París: “Cuánto amor en un solo dump”

Con una temática safari, Leandro Paredes y Camila Galante celebraron el primer año de su hijo Lautaro

Yanina Latorre enfureció con Denise Dumas: "Con esa cara de buena es malísima"

Reapareció Roberto Parra, ganador de Gran Hermano: recordó a Silvina Luna, cómo lo afectó la depresión y sus ganas de volver al reality

INFOBAE AMÉRICA

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico

El líder supremo de Irán amenazó con mantener la presión militar mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos

Israel bombardeó estructuras terroristas de Hezbollah en respuesta al lanzamiento de misiles y drones desde Líbano

Por qué tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no volvió a abrir el estrecho de Ormuz

Diputados aprueban refuerzo económico para el Fondo de Conservación Vial en El Salvador