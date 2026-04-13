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Apple estaría preparando sus propias gafas inteligentes con cuatro diseños y funciones avanzadas de IA

A finales de 2026 o principios de 2027, la compañía realizaría el lanzamiento de las gafas con acabados de lujo, cámaras y sensores

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Apple prepara sus gafas inteligentes con IA avanzada y diseño premium para competir con Meta
Apple prepara sus gafas inteligentes con IA avanzada y diseño premium para competir con Meta

Apple se prepara para entrar de lleno en la competencia de las gafas inteligentes, una categoría tecnológica en la que Meta ya ha tomado la delantera con las Ray-Ban Meta.

Según una filtración del reconocido periodista, Mark Gurman, la compañía de Cupertino planea lanzar sus propias gafas inteligentes a finales de 2026 o principios de 2027, apostando por un diseño premium, múltiples estilos y la integración de funciones avanzadas de inteligencia artificial.

El proyecto, conocido internamente como N50, representa una nueva fase en la estrategia de dispositivos portátiles de Apple, centrada en la inteligencia contextual y la interacción manos libres.

Apple busca competir en el mercado de las gafas inteligentes, liderado por la empresa Meta - REUTERS/Carlos Barria
Apple busca competir en el mercado de las gafas inteligentes, liderado por la empresa Meta - REUTERS/Carlos Barria

Este movimiento es relevante porque Apple busca diferenciarse no solo en el diseño y la calidad de materiales, también en el desarrollo de tecnologías propias. A diferencia de sus rivales, que dependen de socios en la industria óptica, Apple sería el responsable de diseñar sus propias monturas y apuesta por funciones de IA integradas, lo que podría redefinir el estándar en este segmento emergente.

Cuáles serían los estilos de montura de las gafas de Apple

De acuerdo con la información filtrada, Apple estaría planeando lanzar al menos cuatro estilos diferentes de montura para sus gafas inteligentes, con acabados en colores como negro, azul océano y marrón claro. Entre los prototipos en pruebas se encuentran una montura rectangular grande (similar a las Ray-Ban Wayfarer), una rectangular más delgada inspirada en el estilo de Tim Cook, y dos diseños ovalados o circulares de distintos tamaños.

El material elegido sería el acetato, un plástico de alta calidad y durabilidad que aporta un acabado más lujoso y resistente frente a los modelos estándar.

Este enfoque en la personalización y el diseño reconocería la importancia del accesorio como objeto de moda, buscando que las gafas sean reconocibles al instante y se integren de forma natural en el día a día, como ya ocurre con los AirPods y el Apple Watch.

En qué se diferenciarían de las gafas de Meta

Gafas inteligentes Apple: IA avanzada, diseño personalizado y sin pantalla para una experiencia cotidiana - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Gafas inteligentes Apple: IA avanzada, diseño personalizado y sin pantalla para una experiencia cotidiana - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A diferencia de las Ray-Ban Meta o las RayNeo Air 4 Pro, las gafas de Apple no incluirán una pantalla de realidad aumentada en esta primera generación. En su lugar, contarán con cámaras, micrófonos y sensores que permiten tomar fotos y vídeos, gestionar llamadas, retransmitir notificaciones y ejecutar funciones de inteligencia artificial.

Uno de los puntos clave sería la integración de una versión avanzada de Siri, capaz de interpretar el entorno del usuario y ofrecer respuestas contextuales, recordatorios visuales y asistencia manos libres.

El dispositivo podría considerarse un híbrido entre el Apple Watch y los AirPods, con funciones de inteligencia visual que permiten desde captar imágenes hasta interactuar con el entorno digital del usuario. Además, los sensores permitirán sumar características de salud, navegación y conectividad con otros dispositivos del ecosistema Apple.

Las gafas inteligentes formarían parte de una estrategia más amplia de Apple para liderar la próxima ola de dispositivos portátiles potenciados por IA. Además de las gafas, la compañía estaría desarrollando unos nuevos AirPods con cámaras integradas y un colgante inteligente con sensor visual.

La apuesta de Apple por gafas inteligentes: integración total de hardware, IA y moda para 2027
La apuesta de Apple por gafas inteligentes: integración total de hardware, IA y moda para 2027

Todos estos dispositivos estarán diseñados para trabajar de manera conjunta y aprovechar la visión computacional, interpretando el entorno y dotando a Siri de una nueva dimensión de conciencia contextual.

Apple busca que estos productos no solo respondan a comandos, sino que sean capaces de anticipar necesidades, ofrecer información en tiempo real y actuar como asistentes personales proactivos gracias al procesamiento de datos local y en la nube.

El lanzamiento previsto de las gafas inteligentes de Apple en 2027 podría marcar un nuevo estándar en la industria, impulsando la adopción de la inteligencia artificial en accesorios de uso diario y abriendo nuevas posibilidades para la interacción digital y la integración de la tecnología en la vida cotidiana.

Con la competencia intensificándose, Apple busca posicionarse en el núcleo de la “superinteligencia personal”, anticipando una nueva etapa en el desarrollo de dispositivos portátiles inteligentes y conectados.

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