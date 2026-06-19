Continúa la búsqueda de los tripulantes desaparecidos de la lancha Roxana II en el Pacífico Norte de Costa Rica

Embarcaciones del Servicio Nacional de Guardacostas realizan patrullajes en las aguas del Pacífico Norte para localizar a los desaparecidos. Cortesía: MSP

Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica mantienen un amplio y sostenido operativo de búsqueda para localizar a los tres tripulantes de la embarcación Roxana II, desaparecidos en aguas del Pacífico Norte desde hace varios días, después de que las condiciones meteorológicas provadas por la tormenta tropical Cristina volcara la lancha en la que viajaban los maculinos. El despliegue abarca patrullajes por mar, tierra y aire, con énfasis en las inmediaciones de las islas Murciélago, en el cantón de La Cruz, Guanacaste, una zona conocida por su extensión marítima y condiciones cambiantes que dificultan la localización de personas extraviadas.

Participan en las labores unidades del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) con embarcaciones provenientes de las estaciones de Flamingo y Murciélago, así como aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), que efectúan sobrevuelos estratégicos para aumentar el rango de cobertura y mejorar las posibilidades de hallazgo. Los equipos coordinan esfuerzos para recorrer puntos críticos, inspeccionar áreas de difícil acceso y monitorear posibles señales de los desaparecidos.

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La desaparición de la lancha Roxana II ha provocado una movilización significativa de recursos humanos y tecnológicos, incluyendo la utilización de radares, binoculares de largo alcance y sistemas de comunicación para coordinar acciones entre las diferentes unidades. El Ministerio de Seguridad Pública subraya que la búsqueda se realiza de manera ininterrumpida, con relevos de personal para mantener la vigilancia constante en la zona marítima y costera.

Patrullajes realizados por el Ministerio de Seguridad Pública para ubicar a los pescadores arrastrados por el mar. Crédito: MSP

En paralelo a las labores de rastreo, en las últimas horas circularon versiones en redes sociales y algunos medios sobre el supuesto hallazgo de cuerpos en una playa nicaragüense, información que fue desmentida de forma categórica por el Servicio Nacional de Guardacostas. Tras verificar directamente con autoridades nicaragüenses, se confirmó que no existe ningún reporte oficial ni evidencia sobre el hallazgo de cuerpos relacionados con la desaparición de los tripulantes de la Roxana II. Las autoridades costarricenses piden a la ciudadanía y a los medios de comunicación abstenerse de difundir rumores o datos no confirmados, ya que esto puede generar confusión y afectar la operatividad de los equipos de búsqueda.

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El operativo en el Pacífico Norte destaca la importancia de la cooperación internacional, ya que la proximidad de la zona con aguas nicaragüenses requiere la coordinación de protocolos de búsqueda y rescate entre ambos países. El Ministerio de Seguridad Pública mantiene comunicación activa con sus contrapartes regionales y con organismos internacionales especializados en emergencias marítimas, lo que permite ampliar el alcance y la eficacia de las acciones.

El Servicio Nacional de Guardacostas mantiene contacto permanente con los familiares de los tripulantes desaparecidos, brindando información actualizada sobre el desarrollo de las operaciones. Las autoridades reconocen la angustia de las familias y reafirman su compromiso de agotar todas las posibilidades disponibles hasta esclarecer el paradero de los desaparecidos.

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Oficiales de Guardacostas inspeccionan zonas costeras de difícil acceso en coordinación con autoridades locales. Cortesía: MSP

El caso de la Roxana II pone de relieve la relevancia de los procedimientos de seguridad en la navegación, la importancia de la comunicación oportuna con las autoridades y la necesidad de contar con equipos de rescate capacitados y equipados para responder ante emergencias en áreas marítimas extensas y de difícil acceso. El Ministerio de Seguridad Pública reitera que cualquier avance relevante será comunicado por los canales oficiales y solicita a la población colaborar aportando información fidedigna y evitando propagar versiones sin fundamento.

Las condiciones meteorológicas, el tráfico marítimo en la región y la amplitud del área de búsqueda representan desafíos adicionales para los rescatistas. No obstante, el compromiso institucional se mantiene firme, y los patrullajes seguirán realizándose por tiempo indefinido, mientras exista alguna posibilidad de rescatar con vida a los tripulantes o de esclarecer lo ocurrido con la lancha Roxana II.

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