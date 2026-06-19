Marta Fort habló de su futuro profesional en medio de su cobertura del mundial: “Me gustaría seguir formándome”

La hija de Ricardo Fort mostró su emoción por la cobertura del Mundial en Estados Unidos

Desde impactantes sesiones de fotos inspiradas en la Selección Argentina hasta su euforia en el estadio durante la victoria celeste y blanca ante Argelia, Marta Fort vive el Mundial 2026 con todo su entusiasmo. La empresaria, que viajó a Estados Unidos para realizar una cobertura para un canal de streaming, muestra en carne propia como vive cada etapa del certamen, realiza entrevistas y se muestra cada día con más confianza ante las cámaras. Así las cosas, en las últimas horas, la joven fue consultada por su trabajo generando una profunda reflexión sobre su futuro.

Todo sucedió luego de que Marta realizara una pausa tras entrevistar a los fanáticos argentinos. En ese instante, una periodista de Radio 21 Tucumán la abordó para preguntarle por su actual labor: “Martita, nosotros te conocemos quizás por tu papá, pero hoy ya estás del otro lado en el rol, siendo prácticamente casi conductora ya, periodista. ¿Qué es lo que te gusta para el futuro de tu carrera? Porque recién estás empezando y tenés un futuro enorme”.

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Con una sonrisa en su cara, la joven respondió: “Me encanta. La verdad que es la primera vez que estoy haciendo notas y me encantaría seguir con esto. Me encantaría seguir formándome para crecer en los medios. Estoy muy contenta ahora de la oportunidad que me dio Blender para este partido. Y ojalá que lo disfrute”.

Al verla desarrollarse con tanta naturalidad en el ámbito deportivo, la comunicadora le preguntó: “¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta la selección? Te preparaste, viste”. Fue entonces cuando Fort no aguantó la risa y destacó: “La verdad que no entiendo nada. Entiendo dos cosas. Que soy de Boca y que soy de Argentina y apoyo a Argentina. Con eso sirve. Mirá, mi remera con brillos”.

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Marta Fort afirmó que es la primera vez que hace notas y dijo que quiere formarse para crecer en los medios

Con la expectativa por el debut de la Selección Argentina ante Argelia, Marta Fort compartió en sus redes sociales la experiencia de su viaje a Kansas y su preparación para el encuentro. La empresaria publicó imágenes de su atuendo elegido para alentar al equipo en el Mundial 2026.

En una de sus publicaciones en Instagram, Fort posó frente al espejo con una camiseta corta de la selección argentina, decorada con brillos y el escudo dorado de la FIFA en el centro, combinada con un short de jean azul claro de tiro bajo con terminación deshilachada. Llevaba el pelo largo y suelto, maquillaje marcado en ojos y labios, y uñas pintadas en tonos celeste y blanco metalizados.

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Más tarde, la influencer compartió una story en la que se mostró camino al estadio y comentó: “Yendo al estadio, vamos a hacer un poco de notas. Este es el outfit de hoy”. Para completar el look, sumó un chaleco de jean con bordados de flores de colores. En el trayecto, explicó que el acceso al estadio se dificultó por la cantidad de gente y que debieron caminar varios metros hasta la entrada.

Marta Fort viajó a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026 para Blender y relató su experiencia junto a la Selección Argentina (Crédito: Pablo Kauffer)

En otro video, Fort ironizó sobre su desconocimiento del fútbol: “Como me siento viniendo a Kansas sin saber nada de fútbol”, escribió en una publicación donde se la ve bailando en el baño, acompañada por el audio de Martín Cirio alentando a la Selección. Días antes del debut, Fort había compartido una sesión de fotos en la que lució una camiseta celeste y blanca anudada al frente, un chaleco corto de peluche blanco, minifalda plisada blanca y sandalias negras de taco bajo con detalle metálico. Complementó el conjunto con un bolso dorado pequeño con cadena, un accesorio de peluche naranja y un collar dorado de flecos largos. En la imagen, su cabello estaba recogido en una coleta baja con raya al medio y el maquillaje era prolijo, con labios nude y mirada definida. Apoyaba una pierna sobre una pelota de fútbol blanca con detalles azules y verdes.

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En una de las fotos, se observa que el escudo de la camiseta replica el utilizado por la selección argentina en el Mundial de México 1986, torneo que concluyó con el título y Maradona levantando la copa. Junto a las imágenes, Marta expresó su entusiasmo por acompañar a la Selección de Messi: “Voy a estar haciendo base en Miami para vivir y contarles de cerca todo lo que pase durante estas semanas: la pasión argentina, los hinchas, los festejos y toda la locura mundialista”. Además, adelantó que mostrará distintos aspectos de la ciudad, actividades y experiencias entre partido y partido, y anunció su participación en la programación especial de Blender desde Miami.