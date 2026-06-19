El ministro Luis Méndez Salinas coordina en París el retorno del Nobel guatemalteco

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala coordinó en París con el Instituto Cervantes y la embajada en Francia las acciones para el retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Guatemala, Francia y la familia de Miguel Ángel Asturias avanzan en la repatriación de los restos del Nobel de Literatura de 1967, prevista para octubre, en un proceso que busca devolver al escritor a su país de origen y convertir ese retorno en un acto de memoria cultural, homenaje público y reafirmación de la identidad nacional.

La llegada de los restos fue anunciada en la Ciudad de Guatemala por Sandino Asturias Valenzuela, presidente de la Fundación Miguel Ángel Asturias y nieto del autor.

Según la información difundida por la Editorial Piedrasanta, el anuncio se realizó durante la presentación de Retorno, una antología poética y visual que reúne a 32 artistas visuales.

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En París, el ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas se reunió con José María Martínez Alonso, director del Instituto Cervantes de París, y con el embajador de Guatemala en Francia, Rubén Estuardo Nájera Contreras, para coordinar las acciones vinculadas con el retorno de los restos mortales del escritor.

Según la información oficial sobre la reunión, las autoridades buscaron fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Cultura y Deportes y las entidades involucradas en el proceso. También coincidieron en que la repatriación tiene un alcance histórico y cultural que rebasa el plano administrativo y se vincula con la memoria colectiva y el patrimonio cultural de Guatemala.

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El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala coordinó en París con el Instituto Cervantes y la embajada en Francia las acciones para el retorno de los restos de Miguel Ángel Asturias. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El retorno de Asturias incluirá homenajes en Europa antes de su llegada a Guatemala

Las autoridades acordaron impulsar homenajes de despedida en distintos espacios culturales de Europa antes del retorno. De acuerdo con la información oficial, esas actividades apuntan a subrayar la proyección internacional del legado de Asturias y su influencia en la literatura universal, en especial en el ámbito hispanoamericano.

El Ministerio de Cultura y Deportes planteó que el regreso del escritor no se limita al traslado de sus restos, sino que abre una oportunidad para reforzar el vínculo del país con una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XX. En esa misma línea, sostuvo que la obra de Asturias sigue siendo una referencia de la identidad cultural guatemalteca.

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Frente a la tumba del autor en el cementerio Père-Lachaise de París, Méndez Salinas y Nájera Contreras colocaron una ofrenda floral en homenaje a su legado. Según la información oficial, el gesto formó parte de los preparativos para una repatriación que permitirá rendir homenaje en Guatemala al primer y único guatemalteco distinguido con el Premio Nobel de Literatura.

Actualmente, los restos de Asturias se encuentran en París, bajo una réplica de la Estela 14 de Ceibal. Según la información difundida durante el anuncio en Guatemala, el retorno era un asunto pendiente para la familia del escritor.

La familia Asturias y el sector cultural vinculan la repatriación con la identidad nacional

Sandino Asturias Valenzuela explicó recientemente que la decisión no fue sencilla. “El retorno no fue una decisión fácil, porque tenía que pasar el retorno, y este es el inicio del retorno”, afirmó, según la información difundida por la Editorial Piedrasanta.

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El nieto del Nobel también vinculó la llegada de los restos con la construcción de una relación activa con la obra del escritor. “Nos hace más y mejores guatemaltecos”, dijo, al sostener que ese regreso permitirá mantener vivo el diálogo con su legado artístico.

La antología Retorno, estar de paso, siempre de paso estará disponible a partir del 20 de febrero de 2026, según la Editorial Piedrasanta. El proyecto propone una reinterpretación de la producción poética de Asturias mediante ilustraciones, esculturas, fotografías y propuestas conceptuales.

De acuerdo con la editorial, el volumen fue impulsado junto con la Fundación Miguel Ángel Asturias y la Fundación Rozas Botrán. La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia a partir de la obra del escritor y acompañar, desde el arte contemporáneo, el proceso de repatriación.

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