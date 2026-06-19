Un regreso esperado, el único ausente y las incógnitas: el semáforo del último entrenamiento de la selección argentina

El defensor empieza a dejar atrás una lesión y apunta sus cañones al encuentro con Austria

La selección argentina regresó a los entrenamientos en Kansas City con vistas a los dos encuentros contra Austria y Jordania en el Grupo J. El entrenador Lionel Scaloni todavía debe definir si repetirá el equipo que le ganó 3-0 a Argelia o retocará la formación y la práctica sumó novedades a la rutina cotidiana del campeón del mundo.

La buena noticia fue la presencia de Nicolás Tagliafico desde un comienzo por primera vez desde su lesión. Al lateral izquierdo del Olympique de Lyon se lo vio con ritmo y llevó a cabo diferentes ejercicios en la entrada en calor, una muestra de que comienza a dejar atrás el microdesgarro en el sóleo de la pierna izquierda sufrido en el amistoso preparatorio contra Honduras.

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Por otro lado, Gonzalo Montiel fue el único ausente en el campo de juego durante los 15 minutos del ensayo abierto a los periodistas en el complejo del Sporting Kansas City, conjunto de la Major League Soccer (MLS). El futbolista de 29 años realizó tareas en el gimnasio para bajar las cargas por precaución.

Vale recordar que Montiel padeció una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda durante el calentamiento previo a los cuartos de final del Torneo Apertura entre River Plate y Gimnasia. Iba a ser titular, pero debió ser reemplazado por Fabricio Bustos a último momento. A pesar de esto, se recuperó a tiempo para ganarle la pulseada a Nahuel Molina, quien volvió de un desgarro en los últimos días, pero no juega un partido oficial desde el 9 de mayo.

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La Pulga se prepara para el duelo ante Austria

De hecho, las situaciones de los laterales son parte de las tres dudas que posee Lionel Scaloni para el encuentro contra los austríacos, sumado a quién será el acompañante de Lionel Messi en la delantera.

El regreso de Tagliafico a los entrenamientos alimenta el deseo del defensor de estar presente en el siguiente cotejo, ya que está en el tramo final de la recuperación de su lesión. Sin embargo, el cuerpo médico desaconseja esta opción y apunta a su presencia con Jordania. Según puso saber Infobae, esta última posibilidad es la más concreta y, debido a esto, Facundo Medina volvería a ser titular este lunes desde las 14:00 en el Dallas Stadium.

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En el otro costado, Cachete fue titular contra Argelia y lo reemplazó el hombre del Atlético de Madrid en el entretiempo. Todavía no está confirmado quién ocupará ese andarivel en Texas.

Por último, el ladero de Messi en ofensiva se reduce a dos opciones: Lautaro Martínez o Julián Álvarez. El Toro no aprovechó del todo su titularidad frente a los argelinos, ya que no pudo capitalizar en gol las situaciones de peligro con las que contó, mientras que Julián Álvarez entró muy activo cuando le tocó ingresar a los 55 minutos.

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El 10 realiza los ejercicios con el resto de sus compañeros

Mientras espera por saber a quién tendrá a su lado en la delantera, Lionel Messi entrenó a la par de sus compañeros y ya dejó atrás de manera definitiva la dolencia que sufrió con Inter Miami. El astro viene de convertir tres goles en el debut y exhibió una muestra de la excelente camaradería del plantel, ya que se mostró sonriente en numerosas ocasiones y demostró que reina un ambiente óptimo en la Scaloneta en busca de reeditar la coronación en Qatar.

Así está el grupo de Argentina en el Mundial