La función secreta de WhatsApp para saber si un extraño está usando tu cuenta

WhatsApp sumó una función para detectar accesos no autorizados y bloquearlos de inmediato. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp incorpora una función que permite detectar si un desconocido ha accedido a tu cuenta y bloquear su acceso de manera inmediata. Esta herramienta, disponible en la opción Dispositivos vinculados dentro del menú de ajustes, ofrece mayor control y seguridad sobre tu cuenta.

Al ingresar a la sección de dispositivos vinculados, puedes consultar la lista completa de equipos conectados a tu cuenta de WhatsApp.

Desde allí, es posible identificar cualquier dispositivo no autorizado y cerrarle el acceso con un solo toque, reforzando así la protección de tu información personal.

Para usar esta función de la mejor forma, WhatsApp recomienda activar las notificaciones push en el teléfono. Si lo haces, en caso de que veas un dispositivo vinculado que no reconoces, podrás tocar la notificación para revisarlo y eliminarlo.

Para aprovecharla, se recomienda mantener activadas las notificaciones push en el teléfono. (WhatsApp)

Cómo una persona puede acceder a mi cuenta de WhatsApp

Una persona puede acceder a tu cuenta de WhatsApp si logra obtener el código de verificación que la aplicación envía por SMS al momento de iniciar sesión en un nuevo dispositivo. Esto puede ocurrir si:

Alguien tiene acceso físico a tu teléfono y lee el código recibido por mensaje de texto.

Te engañan mediante técnicas de phishing , solicitándote el código bajo pretextos falsos.

Tu SIM es duplicada (SIM swapping), permitiendo que el atacante reciba tus mensajes y códigos de verificación.

Se accede a tu copia de seguridad almacenada en la nube, aunque esta vía es menos común y requiere acceso a tu cuenta de Google o iCloud.

Un tercero puede ingresar a tu cuenta si consigue el código de verificación enviado por SMS para iniciar sesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras funciones ayudan a proteger tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp ofrece varias funciones para reforzar la seguridad y proteger tu cuenta:

Verificación en dos pasos: Permite añadir un PIN adicional que se solicita al registrar tu número en un nuevo dispositivo, dificultando el acceso no autorizado.

Notificaciones de seguridad: Informa cuando tu código de seguridad cambia, lo que puede indicar que tu contacto reinstaló WhatsApp o que hay actividad sospechosa.

Control de dispositivos vinculados: Desde la sección Dispositivos vinculados, puedes ver y cerrar sesiones activas en otros equipos, bloqueando accesos desconocidos.

La app incluye varias herramientas diseñadas para reforzar la seguridad de la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifrado de extremo a extremo: Protege todos tus mensajes, llamadas, fotos y videos, asegurando que solo tú y el destinatario puedan leerlos.

Configuración de privacidad: Permite definir quién puede ver tu foto de perfil, última conexión, información y estados.

Bloqueo con huella digital o Face ID: Puedes activar el desbloqueo biométrico para acceder a la aplicación.

Reportar y bloquear contactos: Facilita el bloqueo o reporte de usuarios sospechosos directamente desde el chat.

Protección contra capturas de pantalla: En algunos dispositivos, WhatsApp limita la posibilidad de hacer capturas en chats protegidos.

Utilizar estas funciones de manera conjunta ayuda a mantener tu cuenta más segura frente a intentos de intrusión o suplantación.

Usar estas funciones juntas incrementa la protección frente a accesos no autorizados o suplantaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp, sigue estos pasos sencillos:

Abre WhatsApp en tu teléfono. Pulsa el ícono de Ajustes (en Android, tres puntos arriba a la derecha; en iPhone, abajo a la derecha). Selecciona Cuenta. Toca Verificación en dos pasos. Elige Activar. Ingresa un PIN de seis dígitos que solo tú conozcas y confirma el código. Opcionalmente, añade una dirección de correo electrónico para recuperar el acceso si olvidas tu PIN.

Una vez activada, WhatsApp solicitará este PIN periódicamente y cada vez que intentes registrar tu número en un dispositivo nuevo, aumentando así la seguridad de tu cuenta.

El cifrado de extremo a extremo asegura que solo tú y tu contacto puedan acceder a los mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué es el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp

El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp es una medida de seguridad que protege la privacidad de tus comunicaciones dentro de la aplicación.

Con este sistema, solo tú y la persona con la que te comunicas pueden leer o escuchar los mensajes, llamadas, fotos o videos que se envían. Ni WhatsApp, ni terceros, ni siquiera las autoridades, pueden acceder al contenido de estas conversaciones.

Este tipo de cifrado funciona en tiempo real: el mensaje se codifica en el dispositivo emisor y solo puede descifrarse en el dispositivo receptor. Si alguien intercepta el mensaje durante la transmisión, solo verá datos encriptados, sin sentido ni utilidad.

El cifrado de extremo a extremo está activo de manera predeterminada en todos los chats de WhatsApp, sin necesidad de configuraciones adicionales por parte del usuario.