La sorpresa que apunta Bielsa para el segundo partido de Uruguay en el Mundial 2026: “Un jugador lleno de condiciones”

Marcelo Bielsa elogió a un jugador que podría dar la sorpresa y ser titular para Uruguay en el segundo partido del Mundial 2026

Marcelo Bielsa evalúa dar el golpe e incluir desde el arranque a un jugador que lo sorprendió en el 1-1 frente a Arabia Saudita. Uruguay jugará ante Cabo Verde su segundo partido en el Mundial 2026 y será este domingo 21 de junio.

Se trata de Juan Manuel Sanabria, lateral izquierdo de 26 años, oriundo de Florida y que de los equipos juveniles de Nacional fue incorporado por el Atlético de Madrid a los 17 años y a los 15 había sido invitado a entrenar en Liverpool de Inglaterra. Sin lugar en el equipo Colchonero, emigró en 2021 al Atlético San Luis de México y este año llegó al Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS), donde aumentó en un kilómetro su promedio de recorrido por partido y elevó sus registros de desplazamientos a alta velocidad. En este primer semestre de 2026, además, dio cuatro asistencias y fue elegido en varias oportunidades como mejor jugador del partido de la liga norteamericana.

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Uruguay necesita ganar en la segunda fecha del Grupo H y Bielsa trabaja con variantes en la formación. Si se confirma el movimiento, Sanabria ingresará por Matías Viña para el partido en el Hard Rock Stadium de Miami, según informaron los medios uruguayos Canal 5 y El País.

Antes del debut de Sanabria en la selección mayor, Bielsa ya había resumido el perfil del jugador: “Este chico Sanabria, que está viniendo ahora, es un jugador lleno de condiciones, a todos los niveles: muy rico técnicamente, nadie tiene más ritmo que él, juega de lateral, de interior, de extremo, un jugador lleno de condiciones. Tiene condiciones físicas, técnicas, de carácter, de intelectualidad, de comprensión de juego, todo”.

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Sanabria entró en el segundo tiempo contra Arabia Saudita y esa actuación reforzó la valoración del entrenador sobre su presente. El estreno tuvo un peso adicional: aunque había estado en la prelista para la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, luego no fue confirmado por el entonces técnico Diego Alonso.

En Real Salt Lake, el uruguayo se transformó en uno de los futbolistas de mejor rendimiento físico del plantel. El club lo compró por 5,3 millones de dólares. El paso a la MLS respondió a una decisión personal: el jugador quería un cambio de aire y probar una liga distinta en Estados Unidos.

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Juan Manuel Sanabria entró desde el banco en el partido ante Arabia Saudita (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Sanabria es el único futbolista de su equipo que participa en el Mundial 2026 y uno de los 45 jugadores de la MLS que representan a sus países en el Mundial. También estuvo en consideración para integrar el equipo de las estrellas durante este semestre.

El vínculo de Real Salt Lake con una red de propietarios que también involucra a Crystal Palace de Inglaterra, Augsburg de Alemania, Estoril de Portugal y ADO Den Haag de Países Bajos alimenta la posibilidad de un salto a Europa. Aunque tiene contrato hasta 2030, allegados al futbolista y a su club actual estiman que tiene proyección para jugar en la Premier League o en la Bundesliga.

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Antes de este presente internacional, Sanabria ya había construido una trayectoria en las selecciones juveniles de Uruguay. Posee el récord de mayor cantidad de partidos disputados en las categorías juveniles del país tras pasar por las selecciones Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23, y en algunas de ellas fue capitán.

La polifuncionalidad es uno de los rasgos que más marcaron su carrera. Durante mucho tiempo actuó como interior por izquierda en un 4-3-3, también jugó de extremo y, ya bajo la conducción de André Jardine en el equipo mexicano, comenzó a desempeñarse como lateral.

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Ese cambio de puesto terminó siendo decisivo en su cotización. Sanabria fue la venta más cara de la historia de Atlético San Luis y, por el mecanismo de solidaridad, Nacional recibió 140.000 dólares.

Para enfrentar a Cabo Verde, la alineación probable de Uruguay sería con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

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