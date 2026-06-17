Ver partidos del Mundial 2026 en Pelota Libre: los riesgos de usar esta plataforma

La popularidad de Pelota Libre crece durante el Mundial 2026, pero acceder a sus transmisiones gratuitas implica riesgos legales y amenazas tecnológicas para los usuarios. (EFE)

El acceso gratuito a transmisiones deportivas de alto perfil, como los partidos del Mundial 2026, a través de plataformas como Pelota Libre, expone a los usuarios a un entramado de ilegalidad y riesgos tecnológicos concretos. La dificultad para acceder a las señales oficiales y el aumento de los costos en servicios de streaming y televisión de pago llevaron a miles de personas en América Latina a buscar alternativas no autorizadas, con impacto legal y sobre la seguridad de dispositivos y datos.

El uso de Pelota Libre para ver el Mundial 2026 implica vulnerar derechos de transmisión y puede abrir la puerta a malware y fraudes. Aunque la persecución penal suele apuntar a quienes administran estas redes, los usuarios quedan expuestos al instalar APK fuera de tiendas oficiales o al ceder credenciales en sitios que emplean phishing y publicidad engañosa.

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La ilegalidad detrás de la “gratuidad”

El principal atractivo de Pelota Libre radica en ofrecer acceso sin costo a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a otros eventos de gran audiencia. Sin embargo, el uso de este tipo de plataformas constituye una violación directa a la propiedad intelectual y a los derechos exclusivos de transmisión, adjudicados a canales y plataformas oficiales a cambio de sumas millonarias.

Las autoridades en Argentina han realizado operativos contra servicios de transmisión ilegal de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pelota Libre no se limita a redistribuir señales: emplea técnicas de hackeo para vulnerar sistemas de operadores legítimos y acceder a contenido protegido digitalmente. Esta piratería se considera un delito perseguido por autoridades de distintos países y organismos internacionales. Un caso reciente en Argentina ilustró la magnitud de estas acciones: la policía detuvo al creador original de la red Fútbol Libre y desactivó más de 50 dominios asociados.

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Riesgos tecnológicos y financieros

Mientras los procesos legales se orientan principalmente a los administradores de estas plataformas, los usuarios enfrentan amenazas informáticas al instalar aplicaciones o archivos APK de Pelota Libre fuera de las tiendas oficiales. Ese procedimiento elimina barreras de seguridad y puede permitir la entrada de troyanos, ransomware y virus espía que otorgan control total del dispositivo a terceros.

El riesgo no termina con la instalación. Algunos servicios requieren la creación de cuentas o la instalación de extensiones en el navegador, lo que abre la puerta al phishing. Estas prácticas buscan sustraer datos personales, contraseñas e información bancaria. “¡Tu dispositivo tiene 13 virus, haz clic aquí para desinfectar!” es uno de los mensajes que intenta inducir errores para obtener información sensible o pagos por servicios inexistentes.

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Plataformas oficiales como DGO, Disney+ y Paramount+ ofrecen alternativas legales y seguras para ver el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo económico de estas plataformas piratas se sostiene en publicidad engañosa. Al interactuar con los anuncios, quienes buscan ver partidos del Mundial 2026 pueden activar descargas no deseadas o terminar en sitios de fraude financiero.

Alternativas legales para seguir el Mundial 2026

Para quienes buscan una experiencia fluida y segura, las plataformas autorizadas ofrecen cobertura integral de la Copa Mundial 2026. DGO (DirecTV GO) transmite todos los partidos en países como Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. Además, servicios como Disney+ Premium y Paramount+ brindan acceso legal y en alta definición a una selección de encuentros.

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En México, los usuarios cuentan con ViX, además de las aplicaciones de TV Azteca y TelevisaUnivision. En Estados Unidos, la transmisión digital se reparte entre Peacock y la aplicación de Fox Sports. En España, las opciones oficiales incluyen Movistar Plus+, DAZN y RTVE Play.

Utilizar servicios no autorizados para ver partidos viola derechos exclusivos y puede derivar en sanciones legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir canales y plataformas autorizadas no solo garantiza transmisiones en vivo y de alta calidad: también protege datos personales y datos bancarios frente a riesgos de software malicioso asociado a páginas no oficiales.

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