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Sabrina Rojas sobre las infidelidades: “El ojo por ojo vale; ¿por qué me voy a reprimir si del otro lado no lo hicieron?”

La expareja de Luciano Castro reaccionó a los besos de Mariela Prieto, la ex del Turco García, con Emanuel di Gioia de Gran Hermano. Su firme postura sobre los engaños en pareja

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La conductora reaccionó a los besos de Mariela Prieto, la ex del Turco García, con Emanuel di Gioia en Gran Hermano (Video: Pasó en América/ América TV)

Sabrina Rojas en Pasó en América (América TV), sorprendió al revelar en vivo detalles personales sobre infidelidades y “venganzas” en sus relaciones de pareja. La conversación se dio al abordar la situación de Mariela Prieto y el Turco García, en medio de especulaciones sobre su separación y estrategias mediáticas para participar en la televisión. Rojas, que mantuvo una relación de diez años y dos de matrimonio con Luciano Castro, expuso su propia experiencia con las infidelidades y cómo gestionó el perdón y la revancha sentimental.

Durante el programa, la conductora se refirió sin rodeos a su historia personal: “Yo alguna vez me he vengado”. Ante la sorpresa de sus compañeros en el panel, Rojas relató cómo, tras ser engañada, optó por devolver la infidelidad a su pareja. “Cuando perdonaste tanto decís: ‘ay, tengo un crédito, ¿por qué me lo voy a reprimir? Si del otro lado no se lo reprimieron’”, explicó, justificando su accionar como una reacción directa ante reiterados engaños.

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La conversación giró en torno a la lógica del “ojo por ojo” en las relaciones románticas. Rojas defendió la idea de la equivalencia: “Vos me metiste una, dos, tres. Una vez que te meto yo, sigamos. ¿O no?”. La conductora aclaró que su venganza no fue un acto aislado: “Fueron así, una etapa”, relató, y dio detalles sobre cómo fue descubierta: “Una conversación que es imposible negar”.

Una mujer de cabello rubio, Sabrina Rojas, posa sonriendo con un vestido negro de diseño moderno con aberturas laterales y detalles plateados, sobre un fondo gris liso.
“Vos me metiste una, dos, tres. Una vez que te meto yo, sigamos. ¿O no?", marcó Sabrina Rojas su postura sobre las infidelidades (América TV)

La experiencia personal de Rojas se convirtió en argumento para analizar la situación de otras parejas mediáticas. “A veces el ojo por ojo vale, sí”, reafirmó, y añadió: “No soy una infiel serial, son situaciones que suceden en la vida y a veces cuando te perdonaste tanto...”.

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El panel de Pasó en América discutió el caso de Mariela Prieto y el Turco García, en medio de rumores sobre una separación previa a la exposición televisiva. Guido Záffora apuntó que “ellos están separados desde diciembre”, información que, según el panel, se difundió en otros programas como LAM.

Se debatió la posibilidad de que la participación de Mariela Prieto en la casa de Gran Hermano respondiera a una estrategia planificada por el Turco García. “La metió en la casa de Gran Hermano, le cumple el sueño, ella está feliz, separada”, sostuvo Záffora, a lo que Rojas objetó: “No necesita hacer eso para irse el Turco al Mundial. ‘Me voy al mundial y nos vemos en dos meses, listo’”.

Luciano Castro y Sabrina Rojas estuvieron juntos más de una década y dos años de matrimonio (Instagram)
Luciano Castro y Sabrina Rojas estuvieron juntos más de una década y dos años de matrimonio (Instagram)

La discusión se centró en si la pareja buscó potenciar la imagen mediática de Mariela y en las reacciones del Turco García ante las situaciones expuestas públicamente. “La potencia como personaje mediático”, agregó Záffora, mientras Rojas sugirió que la separación podría hacerse pública para preservar el orgullo del exfutbolista.

Rojas profundizó en el manejo de infidelidades en las relaciones largas. Narró que, tras descubrirse su venganza, su expareja “se la bancó estoicamente, aunque estuvieron meses sin dormir”. Expuso que, en su caso, la decisión de seguir adelante fue consensuada: “Así como te pintó a vos, me pintó a mí una vez. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante o no?”.

El panel intercambió posturas sobre el “crédito” en parejas donde hubo engaños previos. Rojas defendió que, ante reiteradas infidelidades, su reacción fue comprensible: “Si vos le metiste los cuernos a tu pareja, ¿vale un puntito con alguien? Vale. Vos me metiste una, dos, tres...”.

El mensaje de Sabrina Rojas en San Valentín: soltería, felicidad y tiempo en familia
“No soy una infiel serial, son situaciones que suceden en la vida y a veces cuando te perdonaste tanto...”, aseveró

La conductora subrayó que no busca instalar la infidelidad como regla, sino como una respuesta a un contexto de reiterados perdones: “Yo no suelo ser infiel. Son situaciones que suceden en la vida”.

El testimonio de Rojas adquiere mayor peso por su historia previa con Luciano Castro. Durante años, la conductora habló públicamente sobre las infidelidades sufridas en su relación de una década y dos años de matrimonio con el actor. Sin precisar episodios concretos, Rojas contextualizó su postura a partir de experiencias personales, marcando distancia entre el pasado y su presente sentimental.

En el cierre del diálogo, Rojas mostró una mirada madura sobre las infidelidades, sugiriendo que, con el paso del tiempo y la ausencia de hijos en común, prefiere evitar situaciones conflictivas: “Ya estamos grandes, separémonos, ¿para qué nos vamos a meter los cuernos?”.

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