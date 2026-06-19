El núcleo del problema radica en la actualización de las claves criptográficas asociadas a Secure Boot. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Europa Press)

Usuarios de Windows y Linux enfrentan amenazas por certificados de seguridad próximos a expirar. La caducidad inminente de los certificados de Secure Boot afecta a millones de ordenadores en todo el mundo, poniendo en riesgo los mecanismos que garantizan la integridad durante el arranque del sistema.

Esta situación obliga tanto a usuarios domésticos como a empresas a prestar atención a la actualización de estos componentes críticos para evitar vulnerabilidades y problemas de compatibilidad en los próximos meses.

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Expiración de certificados Secure Boot: qué implica para la seguridad del PC

El núcleo del problema radica en la actualización de las claves criptográficas asociadas a Secure Boot, un mecanismo esencial en ordenadores con firmware UEFI que valida la legitimidad de los elementos cargados antes de que el sistema operativo arranque. Estos certificados, que comenzaron a distribuirse en 2011, tienen una fecha de caducidad establecida en junio de 2026.

Usuarios de Windows y Linux enfrentan amenazas por certificados de seguridad próximos a expirar. Foto: Microsoft/dpa

A partir de ese momento, los equipos que no hayan recibido los certificados renovados de 2023 podrían experimentar una protección reducida durante el arranque.

La expiración de los certificados no supone un apagón inmediato del ordenador. El funcionamiento del equipo continuará normalmente tras la fecha límite, pero la protección frente a amenazas que actúan antes del inicio del sistema operativo puede verse comprometida. Esto se traduce en una mayor exposición a ataques sofisticados que buscan infiltrarse antes de que las herramientas de seguridad tradicionales entren en funcionamiento.

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En términos prácticos, un equipo sin los certificados actualizados puede encontrar dificultades para recibir futuras actualizaciones de seguridad relacionadas con el arranque seguro.

Linux es un sistema operativo de código abierto similar a Windows o macOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la compatibilidad con nuevos sistemas operativos, controladores o componentes de hardware podría verse afectada si estos dependen de las claves renovadas. Por tanto, la actualización no es solo una recomendación, sino una necesidad para quienes deseen mantener los estándares actuales de protección.

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Actualización de Secure Boot en Windows: pasos y advertencias

En los sistemas Windows, Microsoft ha preparado la transición a los nuevos certificados de 2023 a través de sus actualizaciones regulares. Para la mayoría de los usuarios, basta con mantener el sistema operativo al día mediante Windows Update y reiniciar cuando se solicite.

La comprobación del estado de Secure Boot y de los certificados instalados puede realizarse desde la sección de Seguridad del dispositivo en la aplicación de Seguridad de Windows.

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Dentro de este apartado, el sistema ofrece información clara sobre el estado de Secure Boot. Si los certificados están al día, no será necesario intervenir. En caso de advertencias, como un aviso amarillo, el sistema recomendará mantener el equipo actualizado o señalará alguna limitación de hardware.

En los sistemas Windows, Microsoft ha preparado la transición a los nuevos certificados de 2023 a través de sus actualizaciones regulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si aparece una alerta roja, será imprescindible tomar medidas, ya que podría indicar la imposibilidad de aplicar ciertas actualizaciones de seguridad en la configuración actual.

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En equipos más antiguos, servidores o dispositivos con un firmware que no ha sido actualizado en mucho tiempo, puede ser necesario buscar manualmente actualizaciones de BIOS o UEFI publicadas por el fabricante. Estas actualizaciones suelen incluir los nuevos certificados y aseguran la compatibilidad con las medidas de seguridad más recientes.

Impacto de la caducidad en sistemas Linux y mantenimiento recomendado

Aunque Secure Boot suele asociarse con entornos Windows, los usuarios de Linux también están afectados por la caducidad de los certificados. Muchas distribuciones emplean una pieza llamada shim, firmada por Microsoft, que permite el arranque en modo seguro en equipos UEFI. A medida que los nuevos certificados se extienden, las distribuciones deben actualizar sus componentes para garantizar el arranque seguro bajo las nuevas claves.

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La mayor vulnerabilidad se encuentra en aquellos equipos que ya no reciben soporte oficial o que utilizan versiones de Windows que han dejado de actualizarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, los sistemas Linux no dejarán de arrancar en la fecha de expiración mientras las claves antiguas sigan vigentes y no hayan sido revocadas. Sin embargo, la recomendación general es mantener la distribución actualizada, aplicar nuevas versiones de shim y del gestor de arranque cuando estén disponibles, y actualizar el firmware si el fabricante lo permite.

Existen herramientas específicas, como fwupd, que facilitan la instalación de actualizaciones de firmware directamente desde Linux, sin depender de sistemas operativos alternativos.

Riesgos y desafíos para equipos antiguos o sin soporte

La mayor vulnerabilidad se encuentra en aquellos equipos que ya no reciben soporte oficial o que utilizan versiones de Windows que han dejado de actualizarse, como Windows 10 o anteriores. En estos casos, la ausencia de actualizaciones de firmware o la imposibilidad de instalar los nuevos certificados puede incrementar la exposición a amenazas que afectan al proceso de arranque.

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Para la mayoría de los usuarios, basta con mantener el sistema operativo al día mediante Windows Update. (Imagen ilustrativa Infobae)

El problema se agrava en entornos empresariales y servidores, donde Secure Boot forma parte de políticas de seguridad más amplias que incluyen cifrado, arranque medido y control de dispositivos. No planificar la transición o ignorar los avisos relacionados con los certificados de arranque puede desembocar en incidentes de seguridad o en la pérdida de funcionalidades esenciales.

A pesar de la alarma que puede generar la noticia, no se trata de una actualización que vaya a inutilizar equipos de forma masiva ni de un cambio que obligue a reinstalar los sistemas operativos. La clave está en realizar las tareas de mantenimiento recomendadas: mantener el sistema y el firmware actualizados, verificar el estado de Secure Boot y atender los avisos de seguridad que puedan aparecer.

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En la mayoría de los casos, no será necesario realizar acciones complejas. No obstante, quienes utilicen ordenadores antiguos, servidores o sistemas que llevan mucho tiempo sin actualizar deben considerar una revisión detallada para asegurar la continuidad de la protección durante el arranque seguro.