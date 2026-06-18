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Cómo controlar qué funciones de IA activar y cuáles no en un Samsung Galaxy

Es posible desactivar servicios de IA individuales y mantener solo las funciones que resultan útiles

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Los usuarios pueden gestionar las funciones de IA en los ajustes de los teléfonos Galaxy de Samsung. (Reuters)
Los usuarios pueden gestionar las funciones de IA en los ajustes de los teléfonos Galaxy de Samsung. (Reuters)

La integración de inteligencia artificial en los teléfonos inteligentes se ha convertido en una prioridad para los principales fabricantes, y Samsung no es la excepción. Con cada nueva generación, los dispositivos Galaxy suman más funciones basadas en IA, ofreciendo desde asistentes digitales hasta herramientas automáticas de edición y personalización.

Sin embargo, no todos los usuarios desean tener la inteligencia artificial activada en todos los aspectos de su dispositivo. La marca surcoreana permite gestionar de forma sencilla qué servicios de IA permanecen activos y cuáles pueden desactivarse por completo.

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Opciones para desactivar funciones de IA en Galaxy

Los modelos más recientes de la línea Galaxy incorporan un abanico mayor de funciones de IA que nunca antes, pero la buena noticia es que estas opciones no son obligatorias. Cada usuario puede escoger cuáles quiere mantener activas, y cuáles prefiere desactivar o limitar. El proceso para gestionar estas funciones no requiere navegar por menús complejos y puede realizarse en pocos pasos.

Samsung ofrece una opción para limitar el procesamiento de datos de IA a nivel local, sin enviar información a la nube. (Europa Press)
Samsung ofrece una opción para limitar el procesamiento de datos de IA a nivel local, sin enviar información a la nube. (Europa Press)

Para desactivar servicios de IA individuales, solo debes seguir esta ruta:

  • Abre Configuración.
  • Toca en Galaxy AI.
  • Selecciona el servicio que deseas desactivar.
  • Cambia el interruptor a Desactivado.

En este menú, aparece una lista con los distintos servicios y aplicaciones que forman parte de Galaxy AI. El usuario decide para qué aplicaciones la inteligencia artificial estará habilitada y para cuáles no. Esta flexibilidad permite personalizar el uso de IA según las preferencias o necesidades, manteniendo solo aquellas funciones que realmente resultan útiles.

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En modelos recientes, algunas funciones de IA requieren conexión a internet para operar correctamente. (Europa Press)
En modelos recientes, algunas funciones de IA requieren conexión a internet para operar correctamente. (Europa Press)

Privacidad y procesamiento local: límites a la IA en la nube

Una de las preocupaciones más frecuentes respecto a la inteligencia artificial integrada es la privacidad. Muchos usuarios prefieren evitar que sus datos se envíen a servidores externos para ser procesados. Samsung ofrece una alternativa para quienes buscan aprovechar la IA sin comprometer la privacidad: un interruptor en la parte inferior del menú de Galaxy AI que limita el procesamiento de datos a nivel local.

Activar esta función impide que la IA envíe información a la nube, aunque esto implica que algunas funciones avanzadas —aquellas que requieren conexión a internet para operar— quedarán inhabilitadas o mostrarán resultados menos completos. De esta manera, los usuarios pueden beneficiarse de las ventajas de la inteligencia artificial en el dispositivo sin exponer datos personales fuera del entorno local.

Cómo reemplazar o desactivar Bixby

Bixby, el asistente digital de la marca, viene preinstalado en muchos modelos Galaxy. Aunque algunos usuarios ni siquiera notan su presencia, quienes buscan reducir la presencia de IA pueden desactivarlo o cambiarlo por otro asistente. Se permite sustituir Bixby por Google Assistant o cualquier otro asistente de voz disponible, según las aplicaciones instaladas y el modelo del dispositivo.

El asistente Bixby puede ser reemplazado por Google Assistant desde la configuración del dispositivo. (Europa Press)
El asistente Bixby puede ser reemplazado por Google Assistant desde la configuración del dispositivo. (Europa Press)

Para cambiar el asistente predeterminado, se debe:

  • Acceder a Configuración.
  • Seleccionar Aplicaciones.
  • Tocar en Aplicaciones predeterminadas.
  • Elegir Aplicación de asistente digital.
  • Seleccionar Google.

Una vez completados estos pasos, al activar el asistente de voz, el dispositivo utilizará Google Assistant en lugar de Bixby. En equipos recientes como el Galaxy S26, es posible que Bixby ya no esté disponible como opción predeterminada, aunque puede habilitarse descargando aplicaciones específicas como Perplexity. Si no cuentas con la app de Google instalada, será necesario descargarla o reinstalarla para acceder a esta función.

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