Después de 40 años encuentran un nuevo secreto en Super Mario Bros

La comunidad de speedrunners revela el ACE, una técnica inédita tras 40 años de Super Mario Bros. NES.

La comunidad de speedrunners ha descubierto una técnica inédita en Super Mario Bros. de NES, un título que parecía que no escondía nada más tras 40 años de su lanzamiento.

Esta revelación fue documentada por el reconocido jugador Kosmic, por lo que será una nueva herramienta para que los speedrunners exploren si pueden benificiarse de este secreto.

Cuál fue el secreto descubierto en Super Mario Bros

Todo fue descubierto durante una partida de Super Mario Bros: The Lost Levels en Nintendo Switch Online, el usuario @LuigiSidekick compartió en redes sociales un video en el que el juego se crasheaba inesperadamente en un nivel de castillo. Para la mayoría de los jugadores, un fallo así podría pasar desapercibido, pero para la comunidad de speedrunners, cualquier anomalía puede ser la punta del iceberg de secretos ocultos.

El video rápidamente captó la atención de jugadores expertos, quienes comenzaron a analizar las posibles causas del error. Pronto surgió la hipótesis de que detrás del crasheo podría esconderse algo más profundo: la posibilidad de ejecutar lo que en la jerga técnica se conoce como Ejecución de Código Arbitrario (ACE, por sus siglas en inglés).

El ACE permite a los jugadores reprogramar Super Mario Bros. en tiempo real sin modificar el hardware ni usar hacks externos. (composición Infobae Perú/Nintendo)

Qué es el ACE y por qué es tan relevante

La ACE consiste en reprogramar un videojuego en tiempo real, manipulando su memoria para ejecutar instrucciones que van más allá del diseño original. En términos sencillos, es como tomar control del propio código del juego con acciones precisas durante la partida, sin necesidad de modificar físicamente el hardware ni recurrir a hacks externos.

Esta técnica no es nueva en la cultura de los videojuegos clásicos. Ejemplos como el truco de los 99 objetos en Pokémon Rojo y Azul funcionan bajo el mismo principio. Sin embargo, su aplicación en Super Mario Bros. se consideraba hasta ahora imposible debido a las limitaciones técnicas de la consola y la creencia de que todo lo que podía descubrirse ya había sido revelado.

El ACE permite, entre otras cosas, acceder a cualquier nivel o mundo, invocar la pantalla de créditos, provocar lluvias de monedas o incluso hacer que Mario nade en el aire, todo ello dentro de una partida normal y sin trampas externas.

En resumen, la Ejecución de Código Arbitrario en Super Mario Bros. es una técnica que permite a los jugadores reprogramar el juego en tiempo real mediante una secuencia precisa de movimientos y acciones, abriendo la puerta a posibilidades impensadas dentro del título original.

El proceso detrás del hallazgo

Intrigados por las pistas del crasheo en The Lost Levels, Kosmic y otros speedrunners de renombre decidieron investigar si el mismo fenómeno podía reproducirse en el Super Mario Bros. original. El proceso fue cualquier cosa menos sencillo: requirió incontables horas de pruebas, numerosos intentos fallidos y una coordinación minuciosa para ejecutar una secuencia extremadamente compleja de movimientos.

La clave del procedimiento estuvo en el Mundo Negativo de la versión japonesa para Famicom Disk System. Allí, los jugadores debían realizar una serie de acciones precisas, incluyendo interacciones con enemigos específicos como el Buzzy Beetle y la manipulación de Bowser, para alterar de manera controlada la memoria del juego. El resultado fue la posibilidad de desencadenar la ACE y manipular el desarrollo de la partida a voluntad.

Qué cambia en el juego y por qué este hallazgo es relevante

Para quienes se preguntan si este descubrimiento altera la esencia de Super Mario Bros., la respuesta es compleja. En términos de jugabilidad ordinaria, nada cambia: el juego sigue siendo el mismo para la mayoría de los jugadores. Sin embargo, para la comunidad de speedrunners y los entusiastas de la ingeniería inversa, se trata de un hito.

Este secreto desmonta la creencia de que Super Mario Bros. estaba completamente explorado, incluso después de cuatro décadas.

La ACE ofrece la posibilidad de explorar el juego de formas inéditas, accediendo a mundos antes inaccesibles y alterando el flujo normal de la partida. También permite ejecutar acciones consideradas imposibles, como saltar directamente a la pantalla final de créditos o modificar la jugabilidad en tiempo real.

El descubrimiento tiene un significado especial porque desmonta la creencia de que Super Mario Bros. estaba completamente explorado. La existencia de un secreto de tal magnitud tras más de cuatro décadas evidencia que incluso los títulos más analizados aún pueden sorprender.

Como señala Kosmic, el verdadero valor del glitch reside en la satisfacción de haberlo hecho posible y resuelto, más allá de su utilidad en la competición. El hecho de que ahora cualquier jugador pueda, si domina la técnica, acceder a cualquier mundo o nivel sin hacks ni trampas externas, representa un logro notable en la historia del videojuego.