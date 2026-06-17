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El router también se actualiza: sigue este proceso para evitar errores en tu Wi-Fi

Mantener el firmware actualizado ayuda a prevenir caídas de velocidad y cortes inesperados en la red

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Manos de un hombre tecleando en una laptop plateada con pantalla mostrando configuración de red Wi-Fi, junto a un router negro en un escritorio blanco.
Los fabricantes lanzan actualizaciones para corregir errores y reforzar la seguridad de los routers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizar el firmware del router es una de las mejores formas de lograr una conexión Wi‑Fi más rápida, estable y segura en el hogar, una tarea básica que muchos usuarios descuidan tras la instalación inicial. El proceso es sencillo si se siguen pautas claras y puede marcar una diferencia en la calidad y la seguridad de la red doméstica.

El router funciona como el núcleo de la red en casas y oficinas. Con el paso del tiempo, pueden aparecer fallos en el sistema operativo interno, conocido como firmware, que se traducen en caídas de velocidad, interrupciones y dificultades de configuración. Al igual que en teléfonos móviles y computadoras, los fabricantes publican actualizaciones para corregir errores, mejorar la estabilidad y reforzar la seguridad.

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Instalar el firmware adecuado para cada modelo es determinante. Una actualización regular protege la red frente a amenazas externas y permite aprovechar la velocidad contratada. Para evitar incompatibilidades, conviene descargar la última versión y conservar una copia de la anterior, lo que facilita una reversión si aparece un fallo.

Un router Wi-Fi negro con cuatro antenas y luces azules encendidas está sobre una mesa de madera oscura. Al fondo, una sala con un televisor y una lámpara.
Acceder a la configuración del router permite comprobar si existe una versión más reciente del firmware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si el router necesita actualización

El primer paso es acceder a la configuración del router, por lo general desde un navegador web con direcciones como 192.168.1.1 o 192.168.0.1. El sistema solicita usuario y contraseña, que suelen ser valores predeterminados como “admin” o “user” si no se cambiaron.

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Dentro del menú, en apartados como “Administración”, “Sistema” o “Backup”, aparece la opción de actualización. El archivo de firmware debe descargarse solo desde la web oficial del fabricante y debe corresponder exactamente al modelo del equipo. La fecha de publicación ayuda a identificar la versión más reciente y evitar cargar un archivo incorrecto.

Algunos routers modernos ofrecen actualizaciones automáticas desde el propio menú, lo que simplifica el proceso y reduce riesgos. Durante la operación, el router se reiniciará y los dispositivos conectados perderán la conexión de forma temporal, por lo que conviene avisar a quienes estén usando la red.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Descargar el firmware solo desde la página oficial del fabricante evita problemas de compatibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre con los routers proporcionados por operadoras

Cuando el router es gestionado por una empresa de telecomunicaciones como Movistar, Orange, Vodafone o Digi, el procedimiento varía. En la mayoría de los casos, las compañías realizan las actualizaciones de firmware de forma remota y automática, sin intervención del usuario ni acceso a los archivos.

Por ejemplo, Movistar permite la actualización manual en algunos modelos, aunque los archivos no suelen estar disponibles públicamente. Orange y Digi actualizan sus dispositivos de forma automática mediante certificados digitales, mientras que Vodafone limita el proceso a sus técnicos. Si el router muestra el logotipo de la operadora en la configuración, lo más recomendable es no intentar modificar el firmware, ya que podría causar incompatibilidades o dejar el equipo fuera de servicio.

Pasos para actualizar routers neutros de forma segura

En routers neutros, no vinculados a una operadora, el proceso es estándar. Se debe ingresar al sitio oficial del fabricante, buscar el modelo exacto y descargar el archivo de firmware actualizado. Luego, desde el menú de configuración del router, se localiza la opción de actualización y se carga el archivo.

módem - router - internet - tecnología - 16 de junio
Una actualización correcta protege la red doméstica frente a amenazas externas y mejora la experiencia de navegación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante la actualización, el router debe mantenerse encendido y conectado a la corriente. Interrumpir el proceso puede inutilizar el dispositivo. Al finalizar, el router se reiniciará y, en ocasiones, volverá a la configuración de fábrica, por lo que será necesario usar los datos de acceso predeterminados.

Beneficios de mantener el router actualizado

Actualizar el firmware del router corrige errores que afectan la navegación, mejora la cobertura Wi‑Fi y refuerza la protección ante vulnerabilidades. Esta acción ayuda a evitar interrupciones del servicio y a sostener una red más rápida y segura en el hogar o la oficina.

Mantener al día el software del router es fundamental para garantizar una conexión estable y proteger los dispositivos conectados frente a ciberamenazas y fallos de funcionamiento.

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