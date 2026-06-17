Trabajar 92 horas y brindar con agua: el extremo concepto de diversión en la generación Z ‘tech’ de Silicon Valley

En Silicon Valley, los jóvenes empresarios han redefinido el significado de la diversión. (Imagen ilustrativa Infobae)

Trabajar 92 horas por semana y preferir un vaso de agua antes que una copa de vino o cerveza se ha convertido en el nuevo estándar de diversión entre la generación Z emprendedora de Silicon Valley.

Lejos de las fiestas interminables y el consumo excesivo de alcohol que caracterizaban a generaciones anteriores, los jóvenes que hoy lideran la innovación tecnológica han adoptado un modo de vida centrado en la productividad, la salud y el desarrollo profesional. Esta transformación se refleja tanto en sus rutinas diarias como en la manera en que socializan y definen el placer.

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El concepto de diversión y éxito en la generación Z ‘tech’

En Silicon Valley, los jóvenes empresarios han redefinido el significado de la diversión. Lo que antes se asociaba con salidas nocturnas y consumo de alcohol, hoy se interpreta como la emoción y el desafío de crear una empresa desde cero. Para muchos, la prioridad absoluta es su proyecto: la frase “¿Por qué ir a un bar si puedo estar creando una compañía?” resume la mentalidad dominante en este ecosistema.

Trabajar 92 horas por semana y preferir un vaso de agua antes que una copa de vino o cerveza se ha convertido en el nuevo estándar de diversión. (Imagen ilustrativa Infobae)

Emily Yuan, fundadora y referente de esta nueva ola de emprendedores, dijo a The Wall Street Journal que la motivación principal para embarcarse en la aventura empresarial es la diversión y la aventura, pero advierte que lo que ellos consideran divertido difiere radicalmente del concepto tradicional.

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Este cambio no es casual ni aislado. La influencia de figuras reconocidas como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman y Bryan Johnson ha calado hondo en los nuevos fundadores. Estos referentes no solo priorizan sus proyectos por encima de la vida social, sino que promueven abiertamente la sobriedad como un valor añadido a la disciplina laboral.

Sam Altman ha manifestado de manera explícita su postura contraria al consumo de alcohol, mientras que Mark Zuckerberg solo accede a beber cerveza en ocasiones muy puntuales.

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Los nuevos puntos de encuentro son rutinas de gimnasio, saunas o charlas motivacionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La jornada laboral promedio en este entorno supera con creces lo habitual. Marty Kausas, de 28 años y fundador de la startup Pylon, llegó a encadenar semanas de 92 horas de trabajo, al punto de cancelar sus vacaciones por el estrés acumulado. Así lo dio a conocer el medio citado. Pese a ello, Kausas ha aclarado que en su empresa no se aplica la llamada “cultura del 996”, extendida en Asia y que implica trabajar de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana. La intensidad, sin embargo, es palpable.

En este contexto, el sentido de comunidad y pertenencia se construye en torno a la actividad profesional. Los nuevos puntos de encuentro son rutinas de gimnasio, saunas o charlas motivacionales, en los que la conversación gira alrededor de financiamiento, tecnología y oportunidades de negocio. El consumo de alcohol ha dejado de ser el eje de la socialización, desplazado por la búsqueda de bienestar físico y mental.

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Tendencias en el consumo de alcohol entre jóvenes emprendedores

El descenso en el consumo de alcohol entre la generación Z es una tendencia global que se refleja con fuerza en Silicon Valley. Un estudio de 2022 ya advertía de una caída anual del 4,5% en el consumo desde 2011, con signos de estabilización en años recientes.

En Silicon Valley, la noción de diversión ha sido transformada por la nueva generación de empresarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad europeo muestran cómo el consumo medio anual de alcohol por persona pasó de 12 litros en 2000 a 9,5 litros en 2019. En el caso del vino, la disminución también es notoria: de 14,2 litros por persona en 1990 a 10 litros en 2017.

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En 2025, los informes confirmaban que los jóvenes preferían no consumir alcohol durante su tiempo libre, consolidando una tendencia que ya era observable en los espacios de trabajo y ocio de Silicon Valley. Este comportamiento cobra aún más sentido en el contexto de las incubadoras de startups y eventos de inteligencia artificial, donde la ausencia de bebidas alcohólicas es la norma y no la excepción.

La influencia de líderes como Bryan Johnson ha impulsado la adopción de hábitos saludables y productivos. Lejos de la imagen de fiestas regadas con alcohol que acompañó a millonarios como Henry Ford o Aristóteles Onassis, la nueva generación opta por una vida ascética y enfocada en el rendimiento.

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Los eventos de networking y celebraciones relacionadas con la tecnología y la inteligencia artificial en San Francisco se caracterizan por la ausencia total de bebidas alcohólicas.

La reducción en el consumo de alcohol ha propiciado un cambio cultural profundo en la forma en que los jóvenes emprendedores se relacionan. (Gemini)

Michelle Fang, organizadora de eventos para jóvenes fundadores en Silicon Valley, señala que la decisión de prescindir del alcohol en estos encuentros responde tanto a un cambio en la percepción del ocio y la salud como a una cuestión práctica: muchos de los asistentes ni siquiera alcanzan la edad legal para beber. Así, los eventos “healthy” se han convertido en el nuevo estándar para quienes aspiran a transformar la industria tecnológica.

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El impacto cultural de la sobriedad en Silicon Valley

La reducción en el consumo de alcohol ha propiciado un cambio cultural profundo en la forma en que los jóvenes emprendedores se relacionan y construyen sus redes profesionales. Las reuniones improvisadas en bares han sido reemplazadas por encuentros en entornos más saludables y productivos.

Miranda Nover, cofundadora de una startup de fitness, describe la importancia de proyectar una imagen de disciplina: se trata de transmitir que la dedicación al trabajo es absoluta, al punto de renunciar a fiestas y bebidas para centrarse en el crecimiento de la empresa.

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El concepto de diversión, para esta generación, está ligado a la superación personal y al logro de objetivos ambiciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno está redefiniendo la cultura empresarial de Silicon Valley. La sobriedad, lejos de ser vista como una privación, se asocia con la fortaleza mental y la capacidad de sacrificio necesaria para alcanzar el éxito. Los jóvenes empresarios ven en la vida sana y el control de los hábitos personales una ventaja competitiva que los distingue de generaciones anteriores y de otros entornos laborales.

El concepto de diversión, para esta generación, está ligado a la superación personal y al logro de objetivos ambiciosos. La adrenalina que antes se buscaba en la vida nocturna se encuentra ahora en maratones de trabajo, en la emoción de lanzar un nuevo producto o en la satisfacción de cerrar una ronda de financiación. El ocio se redefine y se integra en la rutina diaria, donde la línea entre la vida personal y profesional se difumina.