Estados Unidos

Programadores en alerta: el mercado se achica y la inteligencia artificial cambia las reglas

La incertidumbre impulsa a trabajadores calificados a buscar nuevas estrategias, alternativas educativas y mudanzas para proteger su futuro frente a la automatización

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Ilustración de una figura en traje con "IA" luminosa en lugar de cabeza señalando, mientras un hombre triste en traje lleva una caja con objetos personales.
La automatización y la inteligencia artificial desplazan tareas que antes requerían perfiles senior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ofertas de empleo para desarrolladores de software en Estados Unidos y Canadá han disminuido un 70% desde 2022, de acuerdo con cifras citadas por el Wall Street Journal.

Esta reducción ha dejado a miles de empleados tecnológicos en una situación de vulnerabilidad inédita, en medio del avance de la automatización y la creciente influencia de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

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La aceleración de la automatización y el uso extendido de herramientas de inteligencia artificial han transformado el panorama para quienes trabajan en programación y otras áreas tecnológicas.

Hombre con chaqueta lleva una caja de cartón con objetos personales, como carpetas y una planta, saliendo de un edificio de oficinas con puertas de cristal.
Las ofertas para desarrolladores de software se reducen 70% desde 2022 en Estados Unidos y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas de diferentes sectores han reducido la contratación tras años de expansión, optando cada vez más por soluciones automatizadas. Según el medio citado, desarrolladores y profesionales con experiencia enfrentan ahora dificultades para encontrar empleo, en contraste con el auge vivido durante la pandemia, cuando los salarios elevados y la flexibilidad laboral parecían garantizados.

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Entre finales de mayo y el máximo registrado en 2022, las ofertas de empleo para desarrolladores se han retraído de forma considerable.

Indeed, portal de empleo y datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos —citados por el Wall Street Journal— indican que la recuperación laboral general en el país desde 2020 no ha alcanzado a los programadores, cuya demanda continúa por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Un hombre joven de barba oscura se sienta en escalones de piedra con la cabeza en la mano, sosteniendo un currículum, mientras profesionales transitan por una calle de ciudad
La contratación tecnológica se enfría tras el auge de la pandemia y la expansión de años previos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción no afecta solo a quienes comienzan sus carreras. También profesionales con décadas de experiencia observan cómo la IA asume tareas antes reservadas a personal experimentado.

El Departamento de Trabajo destaca que, entre noviembre de 2022 y mayo reciente, el empleo en el sector de la información disminuyó en 332.000 puestos, lo que supone un descenso del 11% respecto a su cifra máxima.

Aunque las ofertas de trabajo muestran una leve mejora respecto al mínimo observado el año pasado, el medio subraya que la brecha respecto a los niveles anteriores al COVID-19 sigue siendo importante.

Hombre programando en un escritorio con múltiples monitores mostrando código y diagramas de red. Una lámpara y tazas de café están en el escritorio.
El empleo en el sector de la información cae en 332.000 puestos desde el pico de 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias de los trabajadores frente a la automatización

Ante el temor a eventuales despidos, muchos trabajadores tecnológicos han optado por fortalecer su ahorro o considerar alternativas laborales en sectores menos expuestos a la automatización. Algunos preparan inversiones bursátiles para protegerse frente a la pérdida de ingresos, mientras otros exploran la opción de reconvertirse profesionalmente.

El impacto de la inseguridad laboral se percibe también en el ámbito educativo. Según la National Student Clearinghouse, la matrícula en grados universitarios de informática y ciencias de la información cayó un 8,1% durante el último otoño estadounidense.

Vista de una oficina moderna y vacía con filas de escritorios, monitores y sillas. Grandes ventanas muestran edificios altos bajo la luz del sol.
La incertidumbre laboral impulsa estrategias de ahorro intensivo entre profesionales del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este retroceso contrasta con el aumento del 10,4% registrado en 2022 y refleja una percepción generalizada: aprender programación ya no garantiza una carrera estable.

La reconversión, antes habitual para quienes llegaban desde otros sectores hacia la tecnología, es hoy una vía para programadores e ingenieros que buscan nuevas oportunidades. Ante cambios drásticos en el empleo tecnológico, crecen quienes contemplan mudanzas hacia regiones con menor costo de vida, o tratan de conseguir mayor autosuficiencia como medida de protección.

Testimonios de trabajadores tecnológicos ante la crisis laboral

Un hombre con capucha y gafas trabaja en un escritorio con cuatro pantallas, dos portátiles, un teclado, un ratón, tazas de café y cuadernos con diagramas.
La reconversión profesional gana terreno como salida para ingenieros y especialistas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto humano de este proceso se evidencia en casos recogidos por el medio citado. Christopher Pack, de 27 años, obtuvo su máster en informática y un empleo inmediato en la Bahía de California. Aunque permanece en el sector, manifiesta una gran incertidumbre sobre su futuro: “Siento que me subí al último avión que salió de Vietnam”, expresó al periódico.

Su estrategia actual consiste en ahorrar el 65% de sus ingresos para tener suficiente capital si pierde su empleo, buscando mudarse a una zona más accesible y asegurar su jubilación, incluso si ello implica aceptar trabajos menos remunerados.

Michael Waxman, con 39 años, ingresó en el sector durante la crisis financiera de 2007-2009. En los últimos años adoptó un estilo de vida nómada junto a su esposa, trabajando y viviendo en un catamarán en las Bahamas y Centroamérica.

programadores - laptop - IA - tecnología - 1 de junio
Las mudanzas hacia regiones de menor costo de vida aparecen como plan de resiliencia económica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Relató al Wall Street Journal que fue despedido poco después de ayudar a entrenar sistemas de inteligencia artificial capaces de reemplazar muchas de sus funciones: “Me estoy quedando sin trabajo por culpa de mi programación”, dijo, y describió el mercado laboral actual como extremadamente competitivo y más inaccesible que antes.

La vulnerabilidad tampoco se limita a los programadores. Noah Neustadt, diseñador de experiencia de usuario de 37 años en Montreal, expresó al Wall Street Journal su preocupación por el alcance de la inteligencia artificial y el riesgo para su sector y la economía.

Neustadt contó que consultó a un chatbot sobre lugares propicios para llevar una vida autosuficiente lejos de las grandes ciudades tecnológicas; la recomendación fue el noroeste del Pacífico. Aunque aún no ha tomado la decisión de mudarse, junto a su esposa —empleada en ventas de una compañía de inteligencia artificial— ha intensificado el pago de la hipoteca y considera alternativas para el futuro de su familia.

Tres docentes mujeres presentan frente a grandes pantallas interactivas con gráficos de inteligencia artificial a un grupo de estudiantes en un aula moderna.
La matrícula en informática y ciencias de la información retrocede durante el último otoño estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio citado concluye que la sensación de incertidumbre se extiende entre quienes hasta hace poco constituían algunos de los perfiles más privilegiados del mundo digital.

Para algunos, la expectativa de una trayectoria profesional prolongada en el sector tecnológico se desvanece y la prioridad pasa a ser la resiliencia económica y la búsqueda de alternativas más allá de la industria digital.

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