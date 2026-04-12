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Controla el volumen de iPhone desde la pantalla de bloqueo con esta función oculta

Esta opción es útil cuando el acceso a los botones físicos del celular no es práctico

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Primer plano de dos manos sosteniendo un iPhone de color rosa/morado, con un dedo tocando la pantalla que muestra el control de volumen y un reproductor de música.
El control de volumen en la pantalla de bloqueo del iPhone permite ajustar el audio sin desbloquear el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las funciones menos conocidas entre los usuarios de iPhone es la posibilidad de controlar el volumen de la música directamente en la pantalla de bloqueo. Esta opción, que durante un tiempo estuvo ausente en el sistema operativo, ha vuelto a estar disponible en las versiones recientes de iOS y ofrece un acceso rápido y preciso al volumen sin necesidad de recurrir a los botones físicos del dispositivo.

A partir de iOS 18.2, restableció la barra de volumen en el reproductor de la pantalla de bloqueo. No obstante, el ajuste no viene activado por defecto: es el usuario quien debe buscarlo y habilitarlo manualmente desde los ajustes del sistema.

Qué es la barra de volumen en la pantalla de bloqueo del iPhone

El control deslizante de volumen es una barra que aparece en la pantalla de bloqueo siempre que el iPhone esté reproduciendo audio a través de cualquier aplicación compatible. Permite subir o bajar el volumen con un solo toque y deslizando el dedo hacia la derecha o izquierda, sin necesidad de desbloquear el dispositivo ni manipular los botones laterales.

Esta función ofrece mayor comodidad y precisión para quienes escuchan música, podcasts o cualquier contenido de audio, ya que ajustar el volumen a través de la barra es más rápido, sobre todo cuando se necesita modificarlo significativamente.

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La función ofrece acceso rápido y preciso al ajuste del volumen desde la pantalla de bloqueo del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los botones físicos siguen estando disponibles para este fin, pero la barra resulta especialmente útil en situaciones donde acceder a los laterales del móvil no es práctico o cuando el dispositivo reposa sobre una superficie.

El control de volumen en la pantalla de bloqueo del iPhone es una función que permite ajustar el sonido de la reproducción musical deslizando una barra directamente en el reproductor, sin tener que recurrir a los botones físicos o desbloquear el teléfono.

Cómo activar el control de volumen en la pantalla de bloqueo

Para quienes desean contar con esta opción, el procedimiento es simple y no requiere instalar aplicaciones externas. El ajuste se encuentra dentro del menú de accesibilidad, una sección que Apple dedica a mejorar la experiencia de uso para todo tipo de personas.

Joven sonriente caminando por una calle arbolada en otoño, usa audífonos con cable, sostiene un teléfono. Hay personas y luces borrosas al fondo.
La barra de volumen aparece únicamente cuando se reproduce audio en aplicaciones compatibles con iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso para activar la barra de volumen en la pantalla de bloqueo es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación Ajustes en el iPhone.
  2. Ingresar en la sección Accesibilidad.
  3. Desplazarse hasta el apartado Audición.
  4. Seleccionar Audio y efectos visuales.
  5. Activar la opción Mostrar siempre el control de volumen.

Una vez realizado este proceso, la barra de volumen aparecerá automáticamente en el reproductor de la pantalla de bloqueo cada vez que se esté reproduciendo audio. El usuario puede desactivar esta función en cualquier momento repitiendo el procedimiento y desmarcando la opción correspondiente.

Este ajuste está disponible en todas las versiones de iOS 18.2 en adelante, incluyendo la actualización iOS 26.4. No existen diferencias en la forma de activarlo entre distintas versiones compatibles, por lo que cualquier usuario con un dispositivo actualizado puede acceder a la función.

La función no está disponible en la isla dinámica ni en los widgets de Apple Music, solo en la pantalla de bloqueo. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)
La función no está disponible en la isla dinámica ni en los widgets de Apple Music, solo en la pantalla de bloqueo. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Limitaciones y alcance de la función

Aunque el regreso de la barra de volumen al reproductor de la pantalla de bloqueo ha sido bien recibido, la función mantiene ciertas limitaciones dentro del sistema operativo. La barra únicamente aparece en la pantalla de bloqueo y no está disponible en otras partes de la interfaz, como la isla dinámica ni en los widgets de aplicaciones como Apple Music.

Esto significa que, aunque la activación desde accesibilidad otorga acceso rápido al control de volumen mientras la pantalla está bloqueada, el usuario debe seguir usando los métodos tradicionales —botones físicos o el centro de control— para ajustar el sonido en otras secciones del dispositivo o cuando utiliza aplicaciones en primer plano.

La decisión de Apple de restringir la aparición de la barra a la pantalla de bloqueo no ha sido explicada en detalle. Para quienes buscan una experiencia completamente unificada, esta limitación puede resultar poco comprensible, aunque no impide el uso normal de los controles estándar del iPhone.

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