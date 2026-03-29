Starlink cambia sus planes y routers de internet satelital: qué mejora para usuarios

La antena estándar de Starlink ha pasado a denominarse Standard 4. (Composición Infobae: @Starlink/X / Starlink.com)

SpaceX ha renovado la forma en que presenta su antena estándar de Starlink, introduciendo dos nuevos paquetes bajo los nombres Standard 4 y Standard 4 X. Aunque los nombres sugieren novedades, en realidad se trata de una estrategia para simplificar la nomenclatura y reorganizar las opciones residenciales de la compañía, que ahora segmenta sus planes según velocidad, tipo de router y fuente de alimentación.

Esta actualización genera expectativas y ciertas dudas entre los usuarios, especialmente por los cambios en los equipos incluidos y la compatibilidad de los accesorios.

Cambios en la oferta de Starlink: qué son los paquetes Standard 4 y Standard 4 X

La antena estándar de Starlink ha pasado a denominarse Standard 4, una referencia directa a la cuarta versión de este dispositivo. A partir de ahora, los clientes residenciales podrán acceder a dos configuraciones principales: Standard 4, vinculado al plan de 100 Mbps, y Standard 4 X, asociado a la suscripción de 200 Mbps o superior.

El paquete Standard 4 está enfocado en quienes contratan el plan residencial de 100 Mbps. (Starlink.com)

El paquete Standard 4 incluye la antena estándar y un Router Mini compacto, que soporta Wi-Fi 6 de doble banda y se adapta a hogares con necesidades básicas de conectividad. Por su parte, el Standard 4 X incorpora la misma antena estándar, pero suma el router Gen 3 —rebautizado como Router 3—, capaz de gestionar Wi-Fi 6 de triple banda y ofrecer mayor cobertura, además de dos puertos Ethernet LAN adicionales.

Ambas configuraciones responden a la intención de SpaceX de adaptar su oferta a distintos perfiles de usuario y optimizar los recursos en función de la demanda de velocidad o el tamaño del hogar.

Sin embargo, la decisión de emplear el Router Mini en el plan más económico marca un giro respecto a la estrategia previa de la empresa, que promocionaba este dispositivo como un complemento para ampliar la red en malla.

Standard 4 X está disponible —también en alquiler— para quienes eligen el plan de 200 Mbps o el plan Residential Max. (Starlink.com)

Diferencias técnicas entre Standard 4 y Standard 4 X en Starlink

El paquete Standard 4 está enfocado en quienes contratan el plan residencial de 100 Mbps, con la particularidad de que solo se ofrece bajo la modalidad de alquiler.

El Router Mini, incluido en este paquete, destaca por su portabilidad, bajo consumo eléctrico y tamaño reducido, características que lo hacen idóneo para viviendas de hasta tres personas. Además, su doble banda Wi-Fi 6 proporciona conectividad suficiente para un uso doméstico sin grandes exigencias.

Por otro lado, Standard 4 X está disponible —también en alquiler— para quienes eligen el plan de 200 Mbps o el plan Residential Max. Este último, además, permite solicitar un Router Mini adicional sin costo, brindando flexibilidad para quienes buscan combinar ambos dispositivos según sus necesidades de cobertura.

En zonas donde la red de Starlink experimenta alta congestión, los nuevos usuarios deben abonar USD 349 para acceder al paquete Standard 4 X, un punto relevante para quienes evalúan la inversión en conectividad satelital.

La nueva fuente de alimentación. (Crédito: Starlink.com)

Routers y fuentes de alimentación: compatibilidad y limitaciones

Un aspecto técnico clave en la nueva oferta de Starlink es la fuente de alimentación que acompaña a cada paquete. El Standard 4 incluye una fuente con dos puertos PoE (Power on Ethernet), permitiendo conectar simultáneamente la antena parabólica y el Router Mini.

Este diseño busca facilitar la instalación en hogares pequeños, aunque presenta limitaciones: Tim Belfall, director de Westend WiFi, señala que la fuente parece funcionar solo con el estándar PoE propietario de SpaceX, lo que restringe el uso de adaptadores de terceros.

En contraste, el paquete Standard 4 X utiliza una fuente de alimentación diseñada exclusivamente para el router Gen 3, con un conector cilíndrico específico. Este router, además de enlazarse con la antena, ofrece la posibilidad de conectar otros dispositivos mediante dos puertos Ethernet LAN.

Nuevos puertos PoE. (Crédito: Starlink.com)

A pesar de estas diferencias, SpaceX aclara en su guía que es posible utilizar routers Wi-Fi de otros fabricantes a través del puerto Ethernet adicional del Router Mini en el paquete Standard 4.

Segmentación y ahorro de costes en los planes residenciales de Starlink

La decisión de destinar el Router Mini al plan residencial más económico parece responder al objetivo de SpaceX de optimizar el costo del hardware incluido para cada perfil de cliente.

El Router Mini, lanzado originalmente como accesorio para redes en malla, ahora se presenta como opción principal para quienes requieren velocidades de hasta 100 Mbps, reduciendo la inversión en equipamiento y energía.

La portabilidad y el bajo consumo energético del Router Mini lo convierten en una alternativa práctica para viviendas pequeñas o para usuarios con espacio limitado. SpaceX promociona el plan de 100 Mbps específicamente para “hogares de 1 a 3 personas”, orientando el uso del Router Mini a necesidades básicas de internet y reforzando la segmentación de su oferta.

Diagrama de Starlink. (Crédito: Starlink.com)

Disponibilidad y flexibilidad para nuevos usuarios de Starlink

Actualmente, ninguno de los paquetes Standard 4 o Standard 4 X se encuentra a la venta; ambos solo pueden obtenerse en régimen de alquiler con la suscripción al respectivo plan residencial. En el caso del paquete Standard 4 X, el acceso gratuito está limitado a quienes contratan planes de mayor velocidad, aunque la congestión en ciertas regiones puede exigir el pago de una tarifa adicional.

La compatibilidad con routers de terceros, confirmada por SpaceX, aporta flexibilidad para usuarios avanzados que deseen personalizar su red doméstica. No obstante, persisten dudas sobre la nueva fuente de alimentación y su interoperabilidad con otros dispositivos, un aspecto que podría aclararse en futuras actualizaciones por parte de la empresa.

SpaceX continúa ajustando su portafolio de productos Starlink para adaptarse a las demandas del mercado residencial, balanceando la simplicidad de su oferta con las particularidades técnicas que afectan la experiencia de conectividad satelital.