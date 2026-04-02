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SpaceX tiene planes para cotizar en la bolsa: un plan que aumentaría la fortuna de Elon Musk

La empresa busca captar hasta 80 mil millones de dólares para financiar nuevos proyectos espaciales y de IA

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SpaceX presenta planes confidenciales ante la SEC para realizar una de las ofertas públicas iniciales más grandes de la historia.(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)
SpaceX presenta planes confidenciales ante la SEC para realizar una de las ofertas públicas iniciales más grandes de la historia.(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

SpaceX ha presentado planes confidenciales para cotizar en bolsa. Este movimiento, podría llevar a la empresa fundada por Elon Musk a protagonizar una de las ofertas públicas iniciales más grandes de la historia, según reportes de medios como Bloomberg, The Wall Street Journal y Reuters.

La presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) marca el primer paso formal hacia una operación que podría superar todos los récords previos y transformar el panorama de las inversiones relacionadas con el espacio y la inteligencia artificial. Un movimiento que haría a Elon Musk aún más rico de lo que ya es.

Qué es una oferta pública inicial y por qué SpaceX la elige ahora

Una oferta pública inicial (OPI) es el mecanismo por el cual una empresa privada ofrece sus acciones al público a través de una bolsa de valores. Al hacerlo, la compañía recauda fondos de inversores que adquieren una parte de la propiedad.

En el caso de SpaceX, la presentación se realizó de manera confidencial, siguiendo la tendencia actual de las grandes empresas tecnológicas. Este procedimiento permite a la empresa intercambiar información con la SEC y los inversores institucionales antes de hacer públicos los detalles financieros y operativos.

SpaceX opta por una oferta pública inicial confidencial, alineándose con la tendencia de grandes empresas tecnológicas. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)
SpaceX opta por una oferta pública inicial confidencial, alineándose con la tendencia de grandes empresas tecnológicas. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

El objetivo principal de SpaceX al salir a bolsa sería captar recursos frescos que le permitan financiar proyectos ambiciosos, desde el desarrollo de nuevos cohetes y el despliegue de satélites hasta la construcción de centros de datos de inteligencia artificial en órbita.

Según fuentes cercanas al proceso, la empresa busca recaudar entre 40 mil y 80 mil millones de dólares en la OPI, aunque otras estimaciones elevan la cifra potencial a 75 mil millones de dólares.

De acuerdo con fuentes internas, la empresa apunta a completar la operación entre junio y julio, aunque en algunos documentos se menciona la posibilidad de un debut en 2026, dependiendo de las condiciones de mercado y regulatorias.

Una vez que la SEC y SpaceX finalicen el proceso de revisión, se hará pública la documentación que incluirá datos sobre ventas, costos, ganancias, clientes principales y la estructura detallada de la empresa resultante de la fusión con xAI.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fusión de SpaceX con xAI eleva el valor combinado de ambas compañías a más de un billón de dólares estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto vale SpaceX y qué busca lograr con la salida a bolsa

Tras su fusión con xAI, la firma de inteligencia artificial también propiedad de Musk, el valor combinado de ambas compañías superaría el billón de dólares estadounidenses. SpaceX, por sí sola, fue estimada recientemente en 800 mil millones de dólares, mientras que xAI alcanzó los 230 mil millones de dólares tras su ronda de financiación de enero.

La salida a bolsa buscaría consolidar a SpaceX como la empresa más valiosa de su sector y proporcionarle los recursos necesarios para financiar una agenda que incluye el desarrollo de la nave Starship, el despliegue de hasta un millón de satélites con capacidad de funcionar como centros de datos orbitales y la construcción de una base en la Luna.

En un memorando interno, la compañía señaló que el dinero recaudado sería clave para sostener un “ritmo de vuelos insano”, además de expandir su infraestructura de inteligencia artificial fuera del planeta.

Cómo este movimiento aumentaría la fortuna de Elon Musk

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el control que Musk mantendría sobre la compañía después de la salida a bolsa. SpaceX contempla una estructura de acciones de doble clase, lo que permitiría a Musk y a otros altos ejecutivos conservar la mayoría de los derechos de voto, incluso si una parte significativa de la empresa se ofrece al público.

La estructura de acciones propuesta permitiría a Elon Musk y ejecutivos mantener el control mayoritario de SpaceX tras el debut en bolsa.(REUTERS/Kevin Lamarque//File Photo)
La estructura de acciones propuesta permitiría a Elon Musk y ejecutivos mantener el control mayoritario de SpaceX tras el debut en bolsa.(REUTERS/Kevin Lamarque//File Photo)

Esta fórmula ya ha sido utilizada en otras empresas del magnate, como Tesla, y busca garantizar que las decisiones estratégicas sigan en manos de la dirección original.

De concretarse la operación, la fortuna personal de Musk experimentarían un crecimiento notable. Actualmente, Musk ya es reconocido como la persona más rica del mundo, y el aumento en la valoración de SpaceX tras la OPI podría incrementar aún más su patrimonio, consolidando el fenómeno conocido como “Muskonomy”: el entramado de empresas tecnológicas y de infraestructura bajo su control.

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