De la banca digital al estadio: así ingresó Nubank en el deporte

Nubank, de origen digital, anunció que adquirió los derechos de nombre de la arena de la Sociedade Esportiva Palmeiras. REUTERS/Paulo Whitaker

Las fintech están ganando espacio en sectores tradicionalmente reservados a marcas establecidas, consolidando su presencia en ámbitos de cultura masiva y deporte.

Un ejemplo es Nubank, fundada en el entorno digital, que anunció la adquisición de los derechos de nombre de la arena de la Sociedade Esportiva Palmeiras.

El acuerdo, firmado a largo plazo con WTorre, empresa encargada de la gestión del recinto, marca un hito en la integración de empresas fintech en escenarios de este tipo

Livia Chanes, CEO de Nubank Brasil, señaló que la entidad atiende a más de 113 millones de personas en Brasil, lo que la posiciona como la institución financiera privada con mayor número de clientes en el país.

Las fintech avanzan en sectores antes dominados por marcas tradicionales, ampliando su presencia en cultura y deporte. (Nubank)

Según Chanes, la presencia de la marca en un espacio deportivo y cultural de gran relevancia refuerza la relación de Nubank con los brasileños.

En Estados Unidos, la empresa firmó un acuerdo a largo plazo con Inter Miami CF, que incluye los naming rights del estadio del actual campeón de la MLS Cup, ahora llamado Nu Stadium. En enero, la fintech también se convirtió en socio oficial del equipo deFórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS.

Cómo se escogerá el nuevo nombre de este recinto deportivo

El nuevo nombre de la arena será elegido por votación popular. Entre el 10 y el 30 de abril, el público podrá seleccionar entre tres opciones —Nubank Parque, Nubank Arena o Parque Nubank— a través de una página web.

Como parte de esta iniciativa, quienes participen en la votación verán sus nombres exhibidos temporalmente en el recinto antes del anuncio oficial.

El nombre definitivo de la arena se definirá mediante una votación abierta al público. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El nombre ganador será anunciado a principios de mayo y, durante el periodo de transición, la arena mostrará en sus instalaciones los nombres de quienes participaron en la elección.

“Asumir este escenario físico refleja nuestra evolución. Queremos llevar el ‘estilo Nubank’ a la arena, asegurando que el fan sea el verdadero protagonista de este nuevo capítulo”, agregó Chanes.

De acuerdo con WTorre, la arena finalizó 2025 como el recinto con mayor cantidad de conciertos en América del Sur, albergando 33 espectáculos que convocaron a 1,1 millones de asistentes.

En más de una década de funcionamiento, el estadio ha recibido a 17,7 millones de personas en 2.339 eventos, con 8,6 millones en partidos y 8,1 millonesen conciertos.

Otras fintech latinoamericanas también crecen y se consolidan en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 400 eventos superaron los 40.000 espectadores, lo que posiciona al recinto entre los principales centros deportivos y de entretenimiento de América Latina.

Qué otras fintech latinas están ganando popularidad

Además de Nubank, varias fintech latinoamericanas están ganando popularidad y expandiendo su presencia en la región:

Ualá (Argentina): Especializada en billetera digital y servicios financieros para no bancarizados, cuenta con millones de usuarios en Argentina, México y Colombia.

Clip (México): Plataforma de pagos y terminales punto de venta para comercios pequeños y medianos.

Konfío (México): Ofrece crédito y herramientas financieras para pymes, integrando software de gestión y análisis de datos.

Creditas (Brasil): Centrada en préstamos con garantía y seguros, ha ampliado su oferta a productos de bienestar financiero.

dLocal (Uruguay): Facilita pagos internacionales entre empresas globales y consumidores en mercados emergentes.

Varias de estas empresas destacan por su innovación y expansión, y algunas están cerca de convertirse en unicornios en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Klar (México): Banco digital que ofrece cuentas, tarjetas y productos de crédito sin comisiones.

Addi (Colombia): Plataforma de crédito “compra ahora y paga después” en expansión regional.

Kushki (Ecuador): Provee infraestructura para pagos digitales en varios países de Sudamérica.

Ebanx (Brasil): Soluciones de pagos internacionales y e-commerce para empresas B2B.

Pomelo (Argentina): Ofrece infraestructura fintech y emisión de tarjetas mediante APIs para otras empresas.

C6 Bank (Brasil): Neobanco con fuerte crecimiento en servicios digitales y financiación.

Nomad (Brasil): Servicios financieros internacionales para individuos y empresas.

Estas fintech han sido identificadas como líderes en innovación y expansión, y varias de ellas están cerca de alcanzar el estatus de unicornio en América Latina.