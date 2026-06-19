Maxi López y Daniela Christiansson tuvieron su primer entrenamiento en pareja tras el nacimiento de su hijo

Maxi López tuvo su primer entrenamiento con Daniela Christiansson: "Yo también estaba medio embarazado"

Entre cábalas, y una mezcla de entusiasmo y ansiedad, Maxi López vive al máximo el Mundial 2026. En ese marco, el exfutbolista sigue de cerca la actualidad del conjunto de Lionel Scaloni y realiza todo tipo de notas de color en el marco del certamen. Más allá de esto, en las últimas horas, el ex delantero vivió un momento especial junto a Daniela Christiansson al poder disfrutar de su primer entrenamiento en pareja tras el nacimiento de su hijo Lando.

“Hoy se entrena en familia. Estamos juntos con Dani. ¿Cómo te sentís?”, le preguntó López a su pareja, en un video para Vestuario stream, cuando ambos se encontraban en el gimnasio con ropa deportiva. Con una sonrisa en su cara, la modelo destacó hace cuánto tiempo no se encontraban en esa situación: “Lista. Se pasó mucho tiempo desde el embarazo”.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando, fiel a su estilo, Maxi eligió bromear al respecto y realizó un comentario sobre su físico: “Ahora vamos a volver, olvídate. Yo también estaba medio embarazado, ¿eh? Sacando la panza”. Así las cosas, la jornada continuó con movimientos suaves y de poco peso para Daniela, pero exigentes paran López.

Ante esta situación, el ex delantero decidió quejarse ante las cámaras: “Entre la nutricionista que me mira las historias y este que me levanta con Pavarotti, voy a renunciar a esto”. Luego, Maxi protagonizó una breve discusión con su entrenador cuando el exdelantero tomó su celular. Al verlo, el coach lo reprendió rápidamente. “Pará que están saliendo los nenes de la escuela y tienen que llevarlos a hacer deporte”, se quiso justificar el exdeportista.

PUBLICIDAD

Maxi López y Daniela Christiansson se entrenaron entre risas y divertidos comentarios

Días atrás, Maxi López abordó públicamente los rumores sobre la cesárea de su pareja, Daniela Christiansson, tras el nacimiento de su hijo Lando en Suiza el 31 de diciembre. El exfutbolista explicó que la intervención fue una decisión médica, tomada junto al equipo del hospital de Ginebra después de más de cuarenta semanas de gestación, y negó que existieran motivos laborales. Las críticas surgieron a partir de una frase que pronunció: “vamos a hacerlo salir, si no me matan”.

Durante una entrevista en Los Profesionales con Flor de la V, por El Nueve, López rechazó las versiones que señalaban que la cesárea buscaba acelerar su regreso a la televisión. Relató que la recomendación médica llegó tras superar las cuarenta semanas de embarazo. Junto a Christiansson, esperaron la posibilidad de un parto natural hasta que los profesionales indicaron la necesidad de fijar una fecha por el peso del bebé y los riesgos para la madre y el niño.

PUBLICIDAD

En la charla, López fue enfático: “La primera es que no adelanté. Lo aclaro porque hay cosas que me guardo. Pero Dani no podía dar a luz. El nene pesaba mucho. Los doctores en Suiza le cumplieron el deseo de intentar un parto natural, pero le dijeron: ‘El nene no va a poder nacer por parto natural’”. Comentó que se evaluó la inducción, aunque los médicos la desaconsejaron por considerarla riesgosa.

Este video muestra una entrevista de televisión en vivo, con un presentador en estudio y el exfutbolista Maxi López conectado vía videollamada desde un exterior con un cuerpo de agua. En pantalla, se leen frases como 'NO ADELANTÉ EL PARTO DE MI HIJO' y 'WANDA ME PIDIÓ EL ENCUENTRO CON DANIELA'. El contenido aborda aclaraciones de López sobre el nacimiento de su hijo Lando con Daniela Christiansson y otros temas personales.

López remarcó que “cada parto fue consensuado”, y mencionó también a Wanda Nara (a quien llamó Solange), madre de otros de sus hijos. Señaló que las decisiones siempre se tomaron en familia.

PUBLICIDAD

La frase “vamos a hacerlo salir, si no me matan” generó repercusión en redes y medios. López explicó que fue una expresión en tono humorístico dirigida al médico, en un intento por aliviar la tensión: “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”.

Aclaró que suele desdramatizar y buscar el lado positivo en situaciones difíciles. Reafirmó que la espera por un parto natural fue una decisión personal y no existió presión vinculada al trabajo. Ante las especulaciones sobre su participación en MasterChef Celebrity, López respondió: “En 2026, junto a Dani, decidimos venir a vivir a la Argentina. Ahora tengo que buscar una casa, un hogar, para cuando ella pueda viajar con el gordo, ya esté todo listo”.

PUBLICIDAD

El médico personal de Christiansson y el equipo del hospital de Ginebra determinaron realizar la cesárea porque el bebé ya superaba los 4,4 kilos. “Nos dijeron que era por cuestiones de salud”, indicó López en diálogo con Infobae.