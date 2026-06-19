El Salvador: Dos adultos mayores encontrados sin vida en una vivienda de Santa Ana tras días sin contacto

Dos adultos mayores fueron hallados muertos dentro de una vivienda de Santa Ana Centro. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña Santa Ana)

La mañana del jueves, cuerpos de socorro respondieron a un reporte ciudadano en la 12 Avenida Sur, entre la 23 y la 25 Calle de Santa Ana Centro. El aviso, realizado por vecinos del sector, alertó sobre la ausencia prolongada de dos personas mayores que residían en la vivienda. Al llegar al lugar, las autoridades constataron el hallazgo de dos adultos mayores, un hombre y una mujer, sin signos vitales dentro de la casa.

Según información oficial compartida por Cruz Verde, los vecinos expresaron preocupación tras notar que los adultos mayores no habían sido vistos durante aproximadamente ocho días. La situación generó inquietud y motivó el llamado de emergencia, dado que no se sabía si ambos permanecían dentro de la propiedad o si habían salido a otro destino en ese periodo.

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La PNC autorizó el ingreso del personal de Cruz Verde a la vivienda para realizar una inspección. En el interior, los equipos localizaron a una mujer y un hombre, ambos adultos mayores, quienes ya no presentaban signos vitales. Las autoridades policiales procedieron a acordonar la escena y pusieron en marcha el proceso de inspección técnica y recolección de evidencias, en coordinación con las instituciones competentes.

Cruz Verde confirmó que un hombre y una mujer de edad avanzada fueron encontrados sin signos vitales en la vivienda. (Cortesía: Cruz Verde Salvadoreña Santa Ana)

Investigan la causa de muerte, aún pendiente de confirmación

De acuerdo con el reporte policial, los dos cuerpos estaban en estado de revisión al momento de la intervención. La causa específica de las muertes aún no ha sido determinada y será establecida mediante los resultados de la autopsia forense. Las autoridades han señalado que no se identificaron de inmediato indicios claros que expliquen el fallecimiento simultáneo de las dos personas, por lo que el caso permanece bajo investigación.

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Integrantes de la Cruz Verde confirmaron su participación en el operativo y señalaron que el procedimiento se realizó en conjunto y bajo la supervisión de los agentes de la Policía Nacional Civil.

El equipo especializado de la PNC se encargó de la inspección de la vivienda y de la coordinación con las autoridades forenses. Un portavoz policial indicó: “Equipos policiales trabajan en la zona junto a las instituciones correspondientes, la causa de muerte se determinará mediante la autopsia”.

El suceso ha generado consternación entre los habitantes de Santa Ana Centro, quienes expresaron su preocupación por la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchos adultos mayores que viven solos en la ciudad. En el sector, varios vecinos destacaron la importancia de mantener la comunicación y el apoyo mutuo, especialmente entre las personas de la tercera edad, para evitar situaciones similares.

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La PNC acordonó la escena en Santa Ana Centro e inició la inspección técnica con las instituciones competentes. (Cortesía: PNC de El Salvador)

Tras la inspección inicial y la confirmación de los decesos, la escena quedó bajo resguardo de la Policía Nacional Civil para continuar con las diligencias correspondientes. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se llevarán a cabo los exámenes forenses necesarios para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido divulgadas oficialmente por las autoridades, quienes mantienen abierta la investigación y han solicitado a la comunidad aportar cualquier información relevante sobre los últimos movimientos o visitas a la vivienda en cuestión.