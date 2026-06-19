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Rodrigo Manigot, cantante y fundador de Ella es tan cargosa, anunció su salida de la banda: “Nos vemos”

El músico confirmó en Instagram que se aleja del proyecto que lideró por más de dos décadas, justo cuando la formación venía de tocar en The Roxy y anunciaba otro recital

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Rodrigo Manigot
Rodrigo Manigot anunció en Instagram su salida de Ella es tan cargosa con un mensaje breve que cerró su etapa en la banda

A través de un breve mensaje, Rodrigo Manigot, conocido como “Rulo”, anunció este jueves su salida de Ella es tan cargosa, la banda que fundó junto a su hermano Mariano a principios de los 2000 y que se convirtió en uno de los proyectos más queridos del rock independiente argentino. El mensaje llegó a través de Instagram, sin explicaciones, sin comunicado, sin conferencia de prensa.

Solo una foto del músico en el escenario con los brazos abiertos y un texto, que contenía muy pocas palabras, fueron parte de la despedida. “Querida banda: Adiós. Muchas gracias, gente, por todos estos bellos años. ¡Nos vemos! Rulo”.

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La publicación acumuló más de 1.000 likes en pocas horas, entre ellos el de Iván Noble, exintegrante de Caballeros de la quema, y los comentarios de los seguidores reflejaron el impacto de la noticia. “Hoy lloro y brindo”, escribió uno. “Nos rompés el corazón”, sumó otro. Hubo mensajes de agradecimiento, de sorpresa y también de apoyo para lo que venga: “El mayor de los éxitos para lo que venga”, “Seguiremos prestando el oído para lo que venga y que sea lo mejor para todos”, “Rulo querido, es una noticia que no me esperaba. Te deseo lo mejor y gracias por el cariño”.

La publicación de Rodrigo Manigot superó los 1.000 likes y recibió mensajes de sorpresa, agradecimiento y apoyo de los seguidores
La publicación de Rodrigo Manigot superó los 1.000 likes y recibió mensajes de sorpresa, agradecimiento y apoyo de los seguidores

Desde las redes oficiales de Ella es tan cargosa no hubo ninguna respuesta ni referencia al anuncio. La banda no replicó la publicación ni emitió un comunicado propio. El silencio del lado institucional contrasta con la claridad del mensaje de Manigot, que no dejó margen para interpretaciones: se va.

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Lo que hace más llamativo el anuncio es el momento. Ella es tan cargosa se presentó en The Roxy en abril con una convocatoria notable, y el último posteo de la banda en redes, de hace poco más de un mes, hacía referencia a la canción “Exequias” y anticipaba un próximo concierto. No había señales públicas de que algo estuviera por cambiar.

Manigot tiene una historia que va mucho más allá del escenario. Escritor además de músico, publicó tres libros. El más reciente, Las cosas que empecé de grande, editado por La Crujía con el trabajo editorial de Leo Oyola, es un recorrido por su vida como lector y escritor, desde sus años en Castelar hasta el presente. El libro, que él mismo describía como un “inventario” de sus inicios tardíos en la literatura, llegó después de un proceso largo que incluyó talleres, reescrituras y la decisión de dejar afuera la ficción para que el registro no perdiera coherencia.

Ella es tan cargosa se formó en el oeste del Gran Buenos Aires y consolidó su lugar en el rock independiente argentino desde los años 2000
Ella es tan cargosa se formó en el oeste del Gran Buenos Aires y consolidó su lugar en el rock independiente argentino desde los años 2000

En paralelo a la banda, Manigot desarrolló una carrera solista con shows propios. Esa dimensión individual del artista, que coexistió durante años con su rol en Ella es tan cargosa, ahora queda como el único frente activo confirmado.

La banda se formó a mediados de 2000 en el oeste del Gran Buenos Aires, con raíces en Castelar e Ituzaingó. Integrada por los hermanos Rodrigo y Mariano Manigot, Ildo “El Tano” Baccega, Maximiliano Chercover y Pablo “El Negro” Rojas, “la Cargosa” (como la llaman sus seguidores) tomó su nombre de una canción de los Beatles del álbum Abbey Road. Construyó su lugar en la escena de manera gradual: de los primeros shows en el conurbano a los escenarios de La Trastienda, de telonear a León Gieco ante 3.000 personas en Morón a abrir el show de Damon Albarn en el Teatro Gran Rex y compartir escena con Ringo Starr en el Movistar Free Music. A lo largo de más de dos décadas, la banda lanzó discos como Botella al mar, 11 y Polos, y colaboró con artistas como Manuel Moretti, Coti Sorokin, Iván Noble y el propio Gieco. Su último álbum de estudio, Fuera de moda, llegó en abril de 2024.

Qué pasará con la banda a partir de ahora es una pregunta que, por el momento, no tiene respuesta pública. Ni Manigot ni sus compañeros dieron señales sobre el futuro del proyecto.

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