El Salvador

El Salvador lanza en coordinación con el BID una plataforma para impulsar la inversión privada

La plataforma conjunta busca acelerar cambios normativos y elevar la productividad, con participación del Ejecutivo, empresas y cooperación internacional, para consolidar un clima que favorezca la innovación y el crecimiento sostenido.

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El diferencial de riesgo de El Salvador bajó de más de 3,500 puntos básicos en julio de 2022 a cerca de 326 puntos básicos a finales de 2025, y la economía creció 3.9% ese año./ (Ministerio de Medio Ambiente)
El diferencial de riesgo de El Salvador bajó de más de 3,500 puntos básicos en julio de 2022 a cerca de 326 puntos básicos a finales de 2025, y la economía creció 3.9% ese año./ (Ministerio de Medio Ambiente)

El Salvador ha dado un paso relevante en su estrategia de desarrollo económico con el lanzamiento de la iniciativa “El Salvador Crece”, una plataforma creada en conjunto con el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la inversión privada, acelerar reformas y fortalecer la productividad nacional. Esta propuesta busca consolidar un entorno propicio para la inversión, la innovación y el crecimiento, reuniendo esfuerzos del Gobierno, el sector privado y la cooperación internacional.

El lanzamiento de “El Salvador Crece” ocurre en un contexto de importantes avances para el país. En los últimos años, El Salvador ha experimentado transformaciones en seguridad ciudadana, estabilidad macroeconómica, dinamización del sector turístico y una recuperación notable de la confianza de los inversionistas. Estos factores han incidido directamente en la mejora de las perspectivas económicas. Un indicador de este cambio es la reducción histórica del diferencial de riesgo, que pasó de más de 3,500 puntos básicos en julio de 2022 a cerca de 326 puntos básicos a finales de 2025. Además, la economía cerró ese año con un crecimiento del 3.9%.

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A través de esta plataforma, el Grupo BID aportará su experiencia y recursos para la ejecución de proyectos estratégicos. Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID, subrayó que el desafío actual es transformar los avances alcanzados en más inversión, productividad y oportunidades.

“Con El Salvador Crece, el Grupo BID trabajará junto al país para identificar y secuenciar reformas, movilizar financiamiento y acelerar proyectos que ayuden a impulsar un crecimiento sostenible en el largo plazo”, aseguró Goldfajn.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha destacado que el lanzamiento de El Salvador Crece se produjo tras avances en seguridad ciudadana y la recuperación de la confianza de los inversionistas en el país./ (Redes de Jerson Posada)
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha destacado que el lanzamiento de El Salvador Crece se produjo tras avances en seguridad ciudadana y la recuperación de la confianza de los inversionistas en el país./ (Redes de Jerson Posada)

El objetivo es impulsar ese crecimiento sostenible, potenciando las alianzas público-privadas y alineando prioridades nacionales con las mejores prácticas internacionales.

Según Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, la iniciativa funciona como un acelerador y un engranaje clave para la ejecución de la agenda económica nacional. La plataforma permitirá pasar de la planificación a la implementación efectiva, coordinando la inversión pública con reformas normativas y la movilización de capital privado. El enfoque está puesto en crear un entorno que favorezca la atracción de inversiones y la generación de empleo.

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El acto de lanzamiento reunió a autoridades gubernamentales, líderes empresariales, instituciones financieras, inversionistas internacionales y representantes académicos. El evento permitió alinear prioridades públicas y privadas, identificar oportunidades de inversión y analizar condiciones para fortalecer el clima de negocios, ampliar el acceso al financiamiento y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos.

Objetivos y áreas prioritarias

La plataforma “El Salvador Crece” se enfoca en cinco áreas estratégicas:

Estabilidad macroeconómica

Vivienda y desarrollo urbano

Turismo

Financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

Internacionalización y atracción de inversiones, con especial interés en el desarrollo de la economía costera.

El programa apunta a fortalecer políticas de alto impacto y generar condiciones para que más empresas inviertan, se generen empleos de calidad y el crecimiento económico se traduzca en bienestar para las familias salvadoreñas.

El Salvador Crece forma parte de la plataforma regional LAC Crece del Grupo BID, orientada a apoyar agendas de desarrollo lideradas por el sector privado en América Latina y el Caribe./ (Redes de Jerson Posada)
El Salvador Crece forma parte de la plataforma regional LAC Crece del Grupo BID, orientada a apoyar agendas de desarrollo lideradas por el sector privado en América Latina y el Caribe./ (Redes de Jerson Posada)

Proyección regional

“El Salvador Crece” se inscribe en el marco de la plataforma LAC Crece del Grupo BID, presentada durante las Asambleas Anuales del organismo en Asunción, Paraguay. La iniciativa busca apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el diseño y ejecución de agendas de desarrollo lideradas por el sector privado.

El Salvador apuesta por consolidar un entorno competitivo y abrir nuevas posibilidades para las próximas generaciones, sentando bases para un crecimiento inclusivo y sostenible a partir de la colaboración entre gobierno, sector privado y organismos multilaterales.

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