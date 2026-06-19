Crimen y Justicia

Condenaron a siete años y medio de prisión al autor de una seguidilla de robos armados en Mar del Plata

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 halló culpable a Cristian Eduardo Lucero de seis robos agravados, cinco consumados y uno en grado de tentativa, tras un raid que incluyó heladerías, panaderías y un hotel

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Condenaron en Mar del Plata a un hombre que realizó una seguidilla de robos armados a comercios locales (0223.com.ar)
Condenaron en Mar del Plata a un hombre que realizó una seguidilla de robos armados a comercios locales (0223.com.ar)

Durante poco más de un mes, Mar del Plata vivió una seguidilla de robos a comercios que sembró preocupación entre los comerciantes locales. Ahora, la Justicia condenó a siete años de prisión al autor de esos asaltos.

Un hombre armado, en ocasiones acompañado por una mujer, irrumpía en heladerías, panaderías, tiendas de barrio y hasta en un hotel, exigiendo dinero y objetos de valor.

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El responsable, identificado como Cristian Eduardo Lucero, de 40 años. Fue finalmente condenado a siete años y seis meses de prisión. El juez Federico Cecchi, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4, lo halló culpable de seis robos agravados —cinco consumados y uno en grado de tentativa— y lo declaró reincidente. El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado, luego de que la prueba reunida por fiscalía y policía resultara determinante.

La captura de Lucero

La madrugada del 27 de agosto de 2025 marcó el final del raid delictivo. Lucero fue detenido a pocos metros del lugar por personal policial. Llevaba consigo un revólver calibre 32, dinero en efectivo y la misma vestimenta que las víctimas habían descripto en sus declaraciones.

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Uno de los episodios clave ocurrió el 18 de julio de 2025 en una heladería. Lucero, con parte del rostro cubierto por una bufanda, ingresó armado exigiendo la recaudación y los teléfonos celulares de los empleados. En medio del asalto, la tela se corrió y fue reconocido de inmediato por quienes trabajaban en el local. No era un cliente habitual: había sido empleado allí durante casi dos años.

Según se desprende del fallo judicial, las víctimas no solo lo identificaron por sus rasgos físicos, sino también por la voz y la contextura corporal. A este reconocimiento, se sumó la geolocalización de uno de los celulares robados, que fue localizado en las inmediaciones del domicilio de Lucero. Esta evidencia fue fundamental para vincularlo al hecho.

La investigación logró establecer que el ataque en la heladería no fue un hecho aislado. Diez días después, Lucero asaltó una panadería, nuevamente armado, llevándose dinero y otros objetos de valor. La modalidad se repitió el 17 de agosto, esta vez en una feria comunitaria de la avenida Arturo Alió. Allí, una empleada de seguridad y el propio propietario del comercio lo identificaron por conocerlo previamente del barrio Belisario Roldán.

Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de agosto, Lucero protagonizó tres asaltos consecutivos. Primero, participó junto a una mujer en el robo a un kiosco. Horas más tarde, ambos irrumpieron armados en la Heladería Italia, ubicada en la zona de Güemes, donde amenazaron a las empleadas y escaparon con una suma de dinero aún no precisada en el expediente.

El último objetivo fue el Hotel Arena y Mar. Lucero apuntó con un arma al recepcionista y le exigió la entrega de la recaudación. La víctima se resistió, recibió un golpe y logró escapar hacia el sector de habitaciones, frustrando el robo. La huida de El hombre fue interceptado a unos 150 metros del establecimiento por personal policial, que le secuestró el arma, el dinero y la ropa utilizada en los asaltos.

Según informó el portal del diario La Capital, para reconstruir la secuencia de hechos, la fiscalía recabó testimonios de comerciantes, imágenes de cámaras de seguridad, registros de llamadas al 911 y la geolocalización de teléfonos celulares.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
El condenado fue detenido por la Policía luego de su último intento de atraco realizado el 27 de agosto de 2025 a un hotel marplatense

Las pruebas permitieron a la Justicia determinar que existía un patrón de actuación común y que los últimos tres episodios formaban parte de una misma secuencia desarrollada en pocas horas. “Los elementos reunidos permitieron confirmar la continuidad delictiva y la organización en la ejecución de los hechos”, se desprende del fallo.

Al momento de fijar la pena, el juez Cecchi consideró como atenuante la adicción de Lucero a la cocaína y otras sustancias, situación que surgió tanto de su declaración como de mensajes hallados en su teléfono, donde familiares y amigos le sugerían iniciar tratamiento. Este aspecto fue valorado en la sentencia, aunque no resultó suficiente para reducir la condena.

Como agravantes, el magistrado ponderó que los robos se cometieron en comercios abiertos al público y que uno de los hechos se llevó a cabo en la heladería donde Lucero había trabajado previamente, con conocimiento pleno del funcionamiento del local. El juez también tuvo en cuenta la reincidencia, ya que el condenado había cumplido una pena anterior.

El fallo dispuso además el decomiso del revólver utilizado en los asaltos y la declaración de reincidencia para Lucero.

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