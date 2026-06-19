República Dominicana

Reforma fiscal de Luis Abinader queda lista para promulgación tras su aprobación de urgencia en el Congreso dominicano

La iniciativa, convertida en ley en seis días, busca añadir RD$50.000 millones al Presupuesto General del Estado mediante mayores tributos, con 139 votos favorables del oficialismo y el rechazo de los bloques opositores

Guardar
Google icon
El Senado aprobó en primera lectura una reforma que busca frenar el financiamiento ilícito y endurecer la fiscalización de candidaturas políticas en República Dominicana (Foto cortesía Senado)
El Senado aprobó en primera lectura una reforma que busca frenar el financiamiento ilícito y endurecer la fiscalización de candidaturas políticas en República Dominicana (Foto cortesía Senado)

La reforma fiscal impulsada por el presidente Luis Abinader fue aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados y el Senado, convertida en ley y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. La norma busca sumar RD$50.000 millones al Presupuesto General del Estado, equivalentes aproximadamente a 850 millones de dólares estadounidenses (USD), mediante un aumento de la carga tributaria, según medios locales.

La norma deroga los anticipos para las microempresas, crea una amnistía para deudas tributarias y reduce de 25% a 10% el Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles, según Diario Libre. También elimina las leyes de los fósforos y del control a las estampillas, de acuerdo con el mismo diario.

PUBLICIDAD

Entre las medidas incluidas, el texto indexa los salarios para que solo quienes ganen más de 39.900 pesos mensuales (unos 678 dólares estadounidenses) paguen el impuesto sobre la renta y eleva la deducción de gastos educativos de 25% a 30%, según Diario Libre. Además, restablece el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico usado en la fabricación de medicamentos y sube a 30% la tasa del impuesto sobre la renta empresarial para los grandes contribuyentes, según ese medio.

El proyecto fue presentado como una ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, según Diario Libre. Según Listín Diario, su objetivo central es elevar la recaudación tributaria con mayores cargas sobre distintos sectores de la sociedad.

PUBLICIDAD

El Presidente Luis Abinader, dos mujeres y dignatarios de pie en alfombra roja, bajo dosel con los colores dominicanos, frente al Congreso Nacional
Archivo: El Presidente Luis Abinader, acompañado de dignatarios, llega al Congreso Nacional para presentar su Rendición de Cuentas anual, bajo una decoración festiva con los colores patrios. (Cortesía)

Cuestionamientos por el trámite y el destino de los fondos

En la comisión bicameral, la primera reunión estuvo dedicada a la lectura íntegra del proyecto y en la segunda se escucharon observaciones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y de representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, según Diario Libre. Al cierre de ese encuentro, la comisión aprobó un informe favorable que luego pasó al Senado para su votación, de acuerdo con el medio.

Entre las propuestas de cambio impulsadas por la oposición figuraban eliminar impuestos a las telecomunicaciones en zonas rurales, mantener sin cambios la tasa por transferencias bancarias, indexar los salarios inferiores a 52.000 pesos mensuales (alrededor de 885 dólares estadounidenses) y aplicar la eliminación del anticipo a las pequeñas empresas, según Diario Libre. Ninguna de esas sugerencias prosperó en la votación final.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la aprobación y afirmó ante Diario Libre que las medidas responden a “la consecuencia de todos estos años de crisis”. También pidió “comedimiento” a la oposición al recordar que durante la presidencia de Leonel Fernández se aprobaron dos reformas fiscales.

Desde la comisión que estudió el proyecto, el diputado Francisco Javier Paulino dijo a Diario Libre que las medidas benefician a más del 90% de la población porque muchas disposiciones están dirigidas a los grandes contribuyentes. Desde la oposición, el diputado Rafael Castillo, vocero de Fuerza del Pueblo, cuestionó ante el mismo medio la rapidez del trámite y dijo que otras reformas estructurales no recibieron la misma urgencia.

La norma eleva al 30% el impuesto sobre la renta empresarial para grandes contribuyentes, reduce de 25% a 10% la carga sobre ganancia de capital y ajusta deducciones y salarios gravables. EFE/Orlando Barría/Archivo
La norma eleva al 30% el impuesto sobre la renta empresarial para grandes contribuyentes, reduce de 25% a 10% la carga sobre ganancia de capital y ajusta deducciones y salarios gravables. EFE/Orlando Barría/Archivo

El opositor Carlos de Pérez afirmó a Diario Libre que solo en mayo la nómina pública creció en alrededor de 3.180 millones de pesos (unos 54 millones de dólares estadounidenses) y cuestionó que la reforma termine destinada al pago de gastos corrientes como viáticos y publicidad.

Temas Relacionados

Luis AbinaderRepública DominicanaReforma tributariaImpuestosImpuesto Sobre la RentaPresupuesto General del Estado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Continúa la búsqueda de los tripulantes desaparecidos de la lancha Roxana II en el Pacífico Norte de Costa Rica

Guardacostas y Vigilancia Aérea mantienen operativos y desmienten versión sobre hallazgo de cuerpos en Nicaragua

Continúa la búsqueda de los tripulantes desaparecidos de la lancha Roxana II en el Pacífico Norte de Costa Rica

El ministro Luis Méndez Salinas coordina en París el retorno del Nobel guatemalteco

El funcionario se reunió con el director del Instituto Cervantes de la capital francesa y con el embajador Rubén Estuardo Nájera Contreras para fortalecer la coordinación interinstitucional vinculada al proceso en marcha

El ministro Luis Méndez Salinas coordina en París el retorno del Nobel guatemalteco

El proyecto para la economía circular en El Salvador se ejecutará durante 24 meses en cuatro territorios priorizados

La estrategia tendrá dos años de implementación y se enfocará en San Salvador Centro, San Salvador Este, La Libertad Costa y La Libertad Este, seleccionados por su generación de desechos y potencial de valorización

El proyecto para la economía circular en El Salvador se ejecutará durante 24 meses en cuatro territorios priorizados

Las tortugas marinas vuelven a depositar sus huevos en las playas panameñas

El espectáculo natural continúa siendo parte del patrimonio panameño y de la herencia biológica mundial

Las tortugas marinas vuelven a depositar sus huevos en las playas panameñas

Costa Rica enfrenta una temporada crítica con 115 incendios forestales reportados en 2026

Las autoridades atribuyen la mayoría de los casos a actividades humanas y enfatizan la importancia de la prevención y la denuncia oportuna

Costa Rica enfrenta una temporada crítica con 115 incendios forestales reportados en 2026

TECNO

Un fallo de la IA Claude consume hasta 2 GB de RAM en Windows: qué hacer para evitarlo

Un fallo de la IA Claude consume hasta 2 GB de RAM en Windows: qué hacer para evitarlo

Cómo usar el HONOR 600 para crear videos con tus jugadores favoritos de la historia del Mundial

Roja Directa TV y por qué no se recomienda para ver partidos del Mundial 2026 en fase de grupos

Claves de las nuevas pantallas duales de ASUS con Nvidia: desde bisagras ultrarresistentes hasta teclados desmontables

Estas redes sociales permiten a los usuarios elegir el contenido que verán en sus feeds

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Robert Downey Jr. promete que ‘Avengers: Doomsday’ estará a la altura del legado de ‘Endgame’

La vez que Paul McCartney casi es llevado a prisión en Japón por posesión de drogas

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

MUNDO

Irán invitó al organismo nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones en el marco del acuerdo con Estados Unidos

Irán invitó al organismo nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones en el marco del acuerdo con Estados Unidos

Donald Trump aseguró que Estados Unidos espera un “alto el fuego total en todos los frentes”

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

La Unión Europea enfrió el proceso de adhesión de Ucrania al bloque continental

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos