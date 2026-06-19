La filosa frase de una de las figuras de Austria en la previa del partido ante Argentina: “Soy team Cristiano Ronaldo”

Alexander Schlager abrió la rueda de prensa con una declaración a favor de CR7, pero enseguida reconoció que el rosarino genera un aura difícil de neutralizar

El arquero Alexander Schlager se declaró fanático de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron por el triplete de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026, aunque luego reconoció que el capitán argentino tiene “una presencia increíble” que lo tiene en alerta de cara al partido del lunes. Una respuesta que arrancó risas en la sala de prensa de la FIFA, pero que dejó un mensaje claro sobre el respeto que genera La Pulga en el plantel europeo.

La ronda de prensa posterior a la victoria de Austria ante Jordania por 3 a 1 fue el escenario donde los jugadores del combinado austriaco hablaron sobre su próximo rival. El partido, previsto para el lunes a las 14 (hora Argentina), enfrenta a dos equipos que llegaron con triunfos en el debut, lo que le agrega una carga extra de motivación al encuentro.

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Schlager fue el más directo. Ante la consulta por el hat-trick de Messi, el portero no esquivó la pregunta y respondió entre risas: “Soy team Cristiano Ronaldo”. La sala celebró el comentario, pero el arquero no tardó en aclarar que la chicana tenía sus límites. “Él es un jugador con muchos años de experiencia y que ha ofrecido actuaciones tan buenas que sería poco respetuoso decir algo en contra”, remarcó. Y luego fue más lejos: “Tiene una presencia increíble, y se nota. También forma parte de un equipo que es lo que es. Estoy deseando que llegue el partido y lo intentaremos”.

Esa “presencia” que mencionó Schlager no es una percepción aislada. La brillante actuación de Messi ante Argelia ya había funcionado como advertencia para el plantel austriaco, y el guardameta lo reconoció: “También se puede ver en el equipo con ellos, lo que hace cuando está en el campo y qué aura aporta consigo”.

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Alexander Schlager se declaró fanático de Ronaldo pero reconoció que Messi tiene una presencia que se siente en el campo y en el equipo que lo rodea (AFP)

El debate Messi vs. Ronaldo atravesó al plantel austriaco de manera transversal. Según informó el medio austíaco La Ola, el volante Xaver Schlager intentó un equilibrio: “Uno es un trabajador incansable, el otro tiene un talento dado por Dios”, señalando con esa última frase al rosarino, aunque aclaró que no prefería a ninguno de los dos. El mediocampista Konrad Laimer, por su parte, se inclinó por el capitán albiceleste desde las vísceras: “Pondría a Messi en uno, pero eso es algo de intuición”. Laimer tiene una referencia concreta para esa opinión: enfrentó al entonces jugador del PSG en la Champions League en octubre de 2021, cuando el Leipzig cayó 3 a 2 y el argentino anotó dos goles.

El delantero Michael Gregoritsch fue el más contundente de todos. “Desde la última Copa del Mundo, ya no es una pregunta para mí. El hombre es injusto", afirmó. El estirio admitió que durante mucho tiempo fue seguidor de Ronaldo, pero que ese criterio cambió. “Ahora estoy absolutamente convencido de que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Cambió las reglas del juego y no hay nadie que pueda imitarle. Ronaldo puede ser imitado al menos en parte, Messi no”, explicó.

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El volante Romano Schmid fue aún más enfático al definir su postura: “Para mí, es el mejor jugador de todos”, dijo sobre Messi, a quien describió como su ídolo. Schmid también aportó una lectura táctica del partido que viene: “Los argentinos querrán tener más la posesión. Con el balón todavía tenemos margen de mejora, cometimos muchos errores”.

El plantel de Austria quedó dividido entre Messi y Ronaldo en la previa de un partido que el técnico Rangnick anticipó como extremadamente difícil (REUTERS/Luisa González)

El defensor Philipp Lienhart, que tuvo un pasado en el Real Madrid —el mismo club que Ronaldo—, reconoció el peso de esa historia: “Por mi pasado, probablemente tenga que decir Ronaldo. Pero aun así, los números que tienen ambos son increíbles”, señaló.

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Quien cerró el análisis con una mirada más estratégica fue el técnico Ralf Rangnick, que conoce a Ronaldo de primera mano tras dirigirlo en el Manchester United entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. El DT alemán evitó la comparación directa —“solo trabajé con uno de los dos durante seis meses, así que no puedo hacer la comparación”— pero sí trazó el perfil de Messi con precisión: “A Messi le gusta venir de la zona de diez hombres, ya no es alguien que persigue cada balón. Pero eso es precisamente lo que le hace peligroso, porque está en estos espacios cuando llega un contraataque”. Sus habilidades técnicas, según Rangnick, son “sobresalientes”, y también destacó “cómo no se ve a sí mismo en exceso en el centro de atención”.

En el plano colectivo, Rangnick fue claro sobre lo que espera del partido del lunes: “Hoy hemos visto la gran calidad que tiene Argentina: es el clásico equipo de posesión de balón. Será un partido extremadamente difícil”.

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