Si recibes una llamada spam, este error podría hacer que te llamen todavía más veces

Lo que debes hacer si recibes llamadas consideradas spam. (Gemini)

Rechazar una llamada no deseada apenas aparece en la pantalla del celular parece una forma rápida de evitar molestias. Sin embargo, esta práctica podría tener el efecto contrario. Diversos especialistas en ciberseguridad, como Kaspersky, advierten que algunos sistemas automatizados interpretan la llamada rechazada como una señal de que el usuario no está disponible en ese momento, por lo que intentan establecer contacto nuevamente más adelante.

El problema se ha convertido en una preocupación global debido al aumento de las llamadas comerciales masivas y de las estafas telefónicas, que han provocado que millones de personas desconfíen de cualquier número desconocido que aparezca en sus dispositivos.

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Por qué rechazar una llamada puede provocar nuevos intentos

Muchas empresas de telemercadeo y algunos sistemas automatizados funcionan mediante programas que realizan miles de llamadas en pocos minutos. Cuando una comunicación es rechazada inmediatamente, algunos de estos sistemas registran que la persona podría atender en otro momento y vuelven a marcar más tarde.

La razón por la que no deberías rechazar una llamada spam. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ello, simplemente colgar o rechazar una llamada no siempre significa que dejarán de insistir.

Este fenómeno no se limita a un solo país. Se trata de una situación que afecta a usuarios de distintas regiones y que ha impulsado la creación de medidas regulatorias para intentar frenar las comunicaciones no deseadas.

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El auge de las llamadas automáticas

Uno de los principales factores detrás del incremento de este tipo de comunicaciones es el uso de marcadores automáticos.

Estas herramientas permiten a las compañías contactar a una gran cantidad de personas con costos reducidos. Gracias a la automatización, es posible efectuar miles de llamadas en muy poco tiempo.

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En algunos casos, estas comunicaciones son realizadas sin que exista un consentimiento previo claro por parte de los usuarios.

La expansión de estas tecnologías también ha facilitado que actores maliciosos aprovechen los mismos mecanismos para ejecutar campañas fraudulentas.

Una mujer sostiene su teléfono móvil mientras recibe una llamada identificada como "Posible SPAM". El aumento de las llamadas no deseadas y fraudulentas genera preocupación entre los usuarios, quienes buscan formas de protegerse ante este tipo de comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo operan las estafas telefónicas

Además del telemercadeo, las llamadas spam también son utilizadas por delincuentes que buscan obtener información personal y financiera.

Los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por bancos, entidades gubernamentales, empresas de mensajería o servicios técnicos. Su objetivo es convencer a las víctimas de entregar contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios.

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Una de las tácticas más habituales consiste en generar una sensación de urgencia o miedo para que la persona actúe sin analizar la situación con calma.

Por ese motivo, los expertos recomiendan desconfiar de cualquier llamada en la que se soliciten datos sensibles o se ejerza presión para obtener una respuesta inmediata.

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Qué hacer cuando recibes una llamada sospechosa

En lugar de rechazar automáticamente todas las comunicaciones, los especialistas recomiendan actuar con prudencia.

Si se trata de una llamada comercial legítima, una opción es responder y expresar de forma clara y respetuosa que no se desea seguir recibiendo ese tipo de comunicaciones.

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Bloquear un número sospechoso es recomendado para evitar posibles estafas. (Freepik)

También es importante evitar proporcionar información personal, números de tarjetas, claves o códigos enviados por mensajes de texto.

En caso de sospechar de una posible estafa, lo más recomendable es mantener la calma y finalizar la conversación sin seguir las instrucciones del interlocutor.

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Bloquear el número puede ser más efectivo

Después de identificar una llamada no deseada, una medida útil consiste en bloquear el número directamente desde las herramientas que incorporan los teléfonos inteligentes.

De esta forma, se reduce la posibilidad de recibir nuevas comunicaciones desde esa misma línea y se evita tener que rechazar constantemente las llamadas.

Además, muchos dispositivos actuales cuentan con funciones que permiten identificar posibles números sospechosos y filtrar parte de las comunicaciones consideradas spam.

Responder llamadas comerciales y rechazarlas es más efectivo que simplemente cortarlas. Foto: difusión

La desconfianza hacia los números desconocidos aumenta

El crecimiento de las llamadas no deseadas y de las estafas telefónicas ha provocado que cada vez más personas duden antes de responder a números desconocidos.

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Lo que antes era una simple molestia se ha convertido en un problema de seguridad digital, debido a que detrás de una llamada aparentemente inocente puede ocultarse un intento de fraude.

Por ello, adoptar hábitos de precaución, evitar compartir información sensible y aprovechar las herramientas de bloqueo disponibles en los teléfonos se ha vuelto una de las principales recomendaciones para reducir los riesgos asociados a este tipo de comunicaciones.